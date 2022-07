Nueva etapa en el Frente de Todos: mayor diálogo y participación entre los funcionarios

Por Julio El Ali / Télam.- Tras la salida de Guzmán, Alberto Fernández y Cristina Kirchner iniciaron un nuevo proceso de reconstrucción del Frente que incluyó a Sergio Massa y dieron señales de fortaleza política. Exhiben «calma» y «esperanza», informaron desde el entorno.

El Frente de Todos (FdT) mantiene desde la semana pasada reuniones entre sus principales miembros y eso se plasmó en las recientes conversaciones entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo que evidencia «mayor fortaleza política y consenso» en la mesa de acuerdos de la coalición de Gobierno.

Ante la crisis reconocida por el Gobierno tras la renuncia por Twitter del ministro de Economía, Martín Guzmán, el pasado sábado, Alberto Fernández y Cristina Kirchner retomaron el diálogo y, sin dejar de tener ciertas miradas distintas sobre cómo solucionar algunas problemáticas, dieron inicio a una nueva etapa que además incluyó a Massa y dio señales de fortaleza política.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

En menos de una semana, de la desesperación y el caos que se adueñó de la coalición oficialista como una sombra se pasó a un estado de optimismo por el cual, a partir de ahora, «nace una nueva etapa en el Frente con más diálogo y mayor participación de los principales protagonistas en encuentros privados», que muchos ya denominan «Mesa FdT».

Los funcionarios, asesores y hombres y mujeres cercanos al presidente, la vice y el titular de Diputados que mostraban un gesto adusto exhiben ahora cierta «calma» y «esperanza», y todas las partes coinciden en lanzar mensajes irónicos sobre la renuncia de Guzmán, que provocó un temblor en la economía, pero logró romper el hielo y restablecer la comunicación entre Alberto y Cristina que hacía meses no existía.

En efecto, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, consideró la reunión entre el Presidente y la vicepresidenta como «un hecho auspicioso para todos los dirigentes del FdT».

«La posibilidad de que hayan recuperado el diálogo es un suspiro de alivio», dijo Rossi y planteó que «esta estabilidad da fortaleza política y repercute positivamente en la gestión» de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.

«Lo que tenemos que hacer es discutir con pasión, firmeza y convicción hacia dónde queremos llevar a Argentina y al pueblo, y después explicarle a la sociedad cuál es el camino que elegimos» Sergio Massa

Durante el acto por el Día de la Independencia, el Presidente expresó este sábado que «sepan los argentinos y las argentinas que los rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o las falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores, se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la Patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece».

También marcó lo que viene en este reinicio del FdT, al aseverar de que «no hay futuro político si la unidad no se fortalece todos los días».

El mandatario fue contundente: «Puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo. Sé que ella representa los mismos intereses que yo. Nunca he tenido una diferencia enorme: no es que Cristina crea que hay que ir para el norte y yo para el sur», sentenció.

En tanto, desde el entorno de la vicepresidenta, quien participó el viernes último de la inauguración de un cine en la ciudad santacruceña de El Calafate, también resaltaron «la vuelta a la normalidad» y remarcaron «la necesidad de que estos encuentros privados sean tan habituales que dejen de ser noticias de primera plana».

En ese acto, la vicepresidenta sostuvo que «la patria, el país, merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos, en un mundo donde todo tiende a agravarse», y llamó a «discutir propuestas y ponernos de acuerdo en varios conceptos».

Massa sostuvo también el sábado que «fue una semana en la que por la forma en que se dio la salida del ministro nos puso a todos en alerta, en que a veces las mezquindades individuales terminan poniendo en riesgo el trabajo colectivo».

Para lo que viene en esta etapa, previo a las elecciones presidenciales del año próximo, el exintendente de Tigre planteó que «tenemos que tener la capacidad de saber separar bien la paja del trigo, correr a aquellos que actúan con mezquindad individual y trabajar de manera colectiva».

«La patria, el país, merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos, en un mundo donde todo tiende a agravarse» Cristina Kirchner

«Lo que tenemos que hacer es discutir con pasión, firmeza y convicción hacia dónde queremos llevar a Argentina y al pueblo, y después explicarle a la sociedad cuál es el camino que elegimos», dijo Massa, que añadió: «Si pensamos distinto, discutamos y eso es muy saludable, pero no permitamos que esas discusiones le den ventajas a aquellos que quieren sacar rédito de nuestras discusiones».

Uno de los miembros del Gabinete nacional que graficó la nueva etapa del FdT fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien definió que «en un momento de crisis, el peronismo se junta y toma decisiones, no se enfoca en peleas chiquitas».

«No hay dudas de que el encuentro entre el Presidente y la vicepresidenta marcan las responsabilidades del momento, la necesidad de entender que hay cosas que no se pueden romper porque lo básico de la unidad no se puede perder», advirtió.

Para Katopodis, y todos los espacios que integran el FdT, este cambio representa «una nueva etapa en la política económica» y una «nueva agenda de trabajo».

El ministro, cercano al Presidente, no dudó en aseverar que en esta etapa «Alberto y Cristina se van a juntar las veces que haga falta».

En este aspecto, la designación de Batakis en Economía fue el «primer fruto» del acuerdo en esta etapa de mayor diálogo y más participación de todas las partes del FdT.