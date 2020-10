0 shares







EL LUNES SE MARCHA AL MUNICIPIO

Nuevamente Moreno escenario de un doloroso Femicidio.

El 15 de Octubre en horas del mediodía fue encontrado el cuerpo sin vida de Sandra García, una joven de 28 años de edad asesinada en un descampado de la localidad de Trujui, en Moreno.

La violencia machista se cobra la vida de una mujer cada 32 horas en Argentina. La noticia de este nuevo femicidio, el de Sandra García, nos vuelve a golpear en el corazón. La tristeza y la bronca nos invade; por ello abrazamos y acompañamos en su dolor a su familia y amigues.

Sin embargo, a 10 meses del 2020 se registran en Moreno ya 9 Femicidios (8 Femicidios Directos, 1 Femicidio vinculado de una niña, y 1 Intento de Travesticidio) y lo peor que puede sucedernos es que esto se naturalice.

Los registros son realizados de manera autónoma por organizaciones feministas, en base a un relevamiento de la prensa. Como generalmente no se cubren los transfemicidios y travesticidios, ni de todas las víctimas de femicidios, sabemos que el número de victimas del patriarcado está sub-registrado y urge una respuesta del Estado. Es fundamental que él mismo tome la tarea de recabar esta información de manera más rigurosa y con presupuesto, y la haga pública, en pos de suplir los límites de esta medición que de todos modos implica un aporte valiosísimo (aunque no exhaustivo).

Urge una tarea de medición para que se diseñen las políticas necesarias. Sabemos que estos hechos violentos, misóginos y de odio son evitables. Por eso seguimos organizades y exigiendo al Estado Municipal, Provincial y Nacional por la protección y prevención de las violencias hacia mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, intersex, no binaries, mujeres con diversidad funcional e hijes víctimas de la violencia de género y femicidios.

Es el Estado quien tiene la responsabilidad de diseñar, desarrollar e implementar las Políticas Públicas necesarias para que dejemos de estar en riesgo.

Moreno es el distrito con mayor número de Femicidio en la provincia de Buenos Aires y mayor cantidad de llamadas al 144.

Exigimos a Mariel Fernandez inmediata respuestas e implementación efectiva de la Emergencia en Materia de Violencia de Género sancionada en Moreno en 2019.

Por eso entendemos que es tiempo de que se tomen de forma urgente medidas acordes a la declaración de la Emergencia por Violencia de Género en el distrito.

Moreno posee: Declaración de Emergencia en materia de Violencia de Género desde el 2019 (ordenanza 6091/19) y Creación 2018 del Observatorio de Equidad de Género Municipal

No sirve una declaración formal, si no se genera una política real para revertir estos crímenes sociales de violencia machista que se han incrementado durante la pandemia, escalando de manera inusitada los femicidios, transfemicidios y travesticidios.

Exigimos información y aplicación: sobre partida presupuestaria asignada a dicha Declaración (art.:2), medidas necesarias y urgentes diseñadas por el Ejecutivo (art.:3), el funcionamiento de la Comisión Permanente de Asesoramiento y Seguimiento Vinculante (art.:4); como así también del funcionamiento y trabajo del Observatorio de Equidad (6024/18)

Exigimos:

•Informe sobre presupuesto real en políticas de género y sobre su ejecución.

•Exigimos la creación de comités de crisis en materia de violencias por razones de género, con la participación de todes.

•Presupuesto para la implementación inmediata de la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

•Recursos de protección inmediatos, botón antipánico y perimetrales inmediatas a la evaluación de riesgo.

•Campañas de difusión que condenen la violencia de Género, que identifiquen sus prácticas y responsabilicen a quienes la ejercen a través de mensajes que estimulen a las mujeres a SALIR de su casa si corren peligro, si están siendo violentadas.

•Plan de acción comunitario diseñado junto con organizaciones.

•Incorporar más equipos interdisciplinarios y recursos concretos en las áreas de Políticas de Género y Niñez para la atención a las demandas. Capacitación para que la perspectiva de género sea transversal a las intervenciones de todas las áreas.

•Refugios y casas de abrigo para la protección de las mujeres y niñes, como medida transitoria, ya que consideramos que las viviendas en caso de violencias, deben ser asignadas a las mujeres que padecen las violencias, y los agresores excluidos.

•Recursos concretos que faciliten la toma de decisión a las mujeres en situación de violencia

•Unificación de las causas y /o denuncias, sanciones concretas y monitoreadas a los agresores.

•Articulación real entre las áreas municipales, principalmente las de niñez- género- desarrollo comunitario- salud-hábitat

•Abordajes integrales, asistencia psicológica y patrocinio legal gratuito.

•Exigimos el cese de la institucionalización de niñes y adolescentes y un abordaje integral de las múltiples problemáticas de acuerdo a la ley Provincial y Nacional de Niñez y Adolescencia. Es fundamental trabajar con la familia articular con perspectiva de géner.

•Articulación real con las organizaciones sociales. Trato respetuoso y diálogo genuino entre Estado local y las organizaciones, que se refleje en las mesas distritales de género. Concertar un espacio en donde las organizaciones y la ciudadanía puedan recibir devoluciones de las acciones realizadas por la Dirección de Políticas de Género para pensar mejoras en forma colectiva. Presupuesto participativo administrado por las organizaciones feministas en los territorios.

•Capacitación a todes les operadores judiciales y a fundamentalmente a quienes toman decisiones. ¡Fuera la cultura clasista, patriarcal y racista de la justicia que revictimiza a las personas acusadas por defenderse y defender a sus hijes!!

•Libertad a Nancy Montiel y Cinthia Balbi presas políticas del patriarcado de Moreno. Restitución de su hija a Cinthia.

•¡Real Implementación de la ley Micaela ya!

•Implementación de la ESI en todos los ámbitos de formación.

•Políticas Públicas Integral para Mujeres y colectivo LGBTINB+

•Aborto legal, seguro y gratuito ya ¡muertes x aborto clandestino son FEMICIDIOS DE ESTADO!

•Repudio al Programa HABLEMOS, que usa recursos para “violentos” que con una mirada totalmente armada cree que estos potenciales FEMICIDAS van a cambiar. Y otorga recursos utilizado para revinculaciones forzadas.

💜💜 Por Ellas, Por Nosotres, Por Todes 💜💜 ~ CAMILA TAROCCO ~ OLGA VERON~ROSA ESTELA GRACIA ~ DEBORA RIOS~MARIA MAGDALENA FIGUEREDO ~ LUZ EMILY FIGUEREDO~ MARILYN ALEJANDRA SANCHEZ ~ LUDMILA PRETTI ~ SANDRA GARCIA.

Lo gritamos claramente, ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!!!

Es responsable porque no hay políticas de género reales, porque no nos dan un presupuesto digno. Porque aquí en Moreno se destinó dinero a refugios que jamás abrieron y los que hay están explotados. El Estado es responsable porque no nos sirve de nada un presupuesto con perspectiva de género cuando en él mismo se nos destina solo $34 pesos por mujer para luchar contra la violencia de género, mientras el dinero que deberían destinarse se va para el FMI y los bonistas en concepto de una deuda externa fraudulenta. Es responsable del cierre del vagón violeta, en estos momentos tan críticos y necesarios para atención directa a las mujeres y disidencias víctimas/ sobrevivientes de violencia.

Porque sabemos que organizadas podemos tirar el sistema clasista patriarcal y racista que nos intenta someter en todos los ámbitos.

Porque sabemos que la (in)justicia, la Policía y fiscales se manejan con total impunidad.

El movimiento feminista de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex, No Binaries + ganó grandes batallas y saco de prisión a compañeras detenidas por malas madres, por pobres, por defenderse como Higui, las Hernanas Jara y Yanina González.

Es urgente tomar las calles.

No nos callamos más. Que el tapaboca no te silencie.

#EmergenciaNiUnaMenos

#VivasyLibresNosQueremos

#EmergenciaLGBTTINB+

Hoy más que nunca gritamos ¡Vivas Nos Queremos!!!!