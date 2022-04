«Nunca estuve en el asalto al blindado, tras ocho años de prisión salí absuelto pero me arruinaron la vida»

20 de enero de 2014: Un jubilado fue asesinado de un balazo y otras seis personas, entre ellas tres embarazadas clientas de un banco, resultaron heridas luego de que un grupo de delincuentes intentara robar un camión blindado y se tiroteó con los custodios de los caudales, en el partido bonaerense de Moreno.

Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informaron a Télam que dos de los vigiladores privados también sufrieron lesiones, uno de ellos de gravedad, por lo que fue internado en una clínica privada.

Los primeros nombres que aparecieron fueron los de Mario Bagnera y su hermano Walter, Miguel Osvaldo Oliva, Abel Ángel Sánchez, Julio Adrián Alegre y Fernando Frías Farías. Todos ellos comenzaron a ser buscados por la justicia y su brazo auxiliar, la Policía. Las pruebas que fue recolectando la fiscalía a cargo del Dr. Gabriel Lorenzo, en aquellos años a cargo de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, fueron abrumadoras. En el lugar del ataque quedó más de un centenar de vainas servidas de armas de distintos calibres. Además, todo el accionar delictual quedó filmado en las cámaras de seguridad.

Pasaron más de ocho años de aquella jornada sangrienta en Moreno Centro. El viernes 1 de abril el Tribunal Oral N° 3 de Mercedes emitió un fallo escasamente visibilizado: las siete personas procesadas, imputadas y detenidas, fueron absueltas del robo al cambió de la firma Prosegur y del homicidio del jubilado Francisco Figueroa.

Walter Alejandro Bagnera (49 años de edad), señalado como uno de los jefes de la banda, habló con Desalambrar sobre el proceso montado por la policía y armado por el fiscal; de la destrucción de su vida, de los testigos de identidad reservada, de la cárcel como sitio de nula recuperación, de la lucha por sobrevivir en un infierno:

Walter Alejandro Bagnera, estás en libertad

Sí

Hace ocho años atrás el 20 de enero de 2014 ¿qué pasó ese día?

Yo me encontraba en mi casa, normal. De casualidad mi esposa se había ido a Moreno a pagar unas cuentas cuando está viniendo se había trabado el portón de mi casa, me hizo levantarme y abrirle el portón. Cuando entramos mi esposa me dice ‘no sabés el problema que hay en Moreno, está todo cortado’. Tipo 9 de la mañana, ocho y media, no me acuerdo bien. Pongo el noticiero.

Asalto al blindado…

Miré y sinceramente cansado ya de las cosas que pasé yo anteriormente por tener un pasado, un familiar que estaba prófugo de la justicia, continuamente la policía nos molestaba. Recuerdo que antes de lo del blindado, me llevaron adentro de una camioneta un día, me taparon la cabeza, me pegaron. Tengo la denuncia hecha en la comisaria de Moreno. Preguntándome dónde estaba mi hermano, me tiraron en el dique de Moreno.

¿Cuándo fue eso?

Eso fue antes… cuando mi hermano se fugó del penal, cuando se fugó del penal a los pocos meses.

¿Acá en Moreno te pusieron una capucha y te tiraron en el dique?

Sí. Me pegaron.

¿Esto no fue en la época militar, fue ahora?

Ahora. Volviendo a aquel día, recuerdo que me puse a regar la vereda, pasaban los vecinos y en chiste les decía ‘estoy acá, no tengo nada que ver’. Porque de casualidad pasaban ‘viste el quilombo que hay en Moreno’, viste el barrio cómo es… y bueno, estoy acá les digo a mis vecinos, pero jodiéndolos. Pasaron dos días, normal. Pasó una semana, esto fue un día lunes o martes, no me acuerdo. Pasaron los días, el sábado a la noche estoy comiendo, estoy haciendo un lechón a mi hermana, me llama mi hija y me dice papá sos una porquería, te odio’, yo me reía.

– ¿qué pasó mamita por qué me decís eso?

– estás en los canales de televisión ¿a vos te parece? No tenés vergüenza lo que hiciste.

Voy asustado, voy a ver qué pasaba y no sabía, yo no entiendo mucho lo que es telefonía, internet, todo eso. Le digo a mi hermana que me haga ver qué pasaba, y me hace ver que decía el programa de Ricardo Canaletti (TN Canal 13). Agarro el teléfono de línea de mi casa y llamo al canal de televisión. Les dije cómo van a hacer una cosa de eso.

¿Aparecía tu foto?

Mi cara, mi foto, y decían tenemos identificado a los autores materiales del intento de robo caudales de Moreno. Sería Mario Enrique Bagnera quien está prófugo del penal de Ezeiza y su hermano Walter Alejandro Bagnera quien fue puesto en libertad por robo a entidades bancarias a camiones blindados. Están locos, llamé a un abogado, en ese tiempo no tenía dinero, soy una persona normal, siempre viví en el mismo lugar, no tengo nada, nada más que un caballo y un tráiler y me dedico a vender animales y vendo animales, nada más. No tengo porque mostrar nada a nadie. Llamo a ese hombre…

Vos imagínate en ese momento todos los medios nacionales estaban mirando Moreno, el blindado Prosegur, un jubilado asesinado, mujer embarazada baleada, una conmoción. Tu hija ve en la televisión que sos el cabecilla y uno de los responsables

El jefe me decían.

El jefe… entonces ¿qué haces? ¿te presentas en fiscalía?

Esto fue el sábado. El día domingo lo vuelvo a ver, que es programa emitido, lo mismo que pasan día sábado, el día domingo. Y el lunes a la mañana me presenté en la fiscalía, el abogado incluso me dice ‘¿Alejandro te querés presentar?’. Cómo no me voy a presentar le digo, si yo no tengo nada que ver. Llegué a la fiscalía, me tuvieron tres horas y media, cuatro horas adentro de la fiscalía sentado normal. Luego vienen y me leen los derechos y me suben arriba de un camión y me llevan a la comisaría de Moreno. De la comisaria de Moreno me llevan a una alcaldía en San Martín. Yo tranquilo a todo esto, un poco asustado, pero tranquilo porque era imposible que me culpen. A todo esto, pasan unos días, tres días. Al cuarto día me llevan de vuelta a la fiscalía de Moreno con grupos especiales de policía..

Cinematográfico era…

Exactamente. Me llevan a una oficina, sentado el señor ese Lorenzo (fiscal) con otra gente. Había una pantalla, una persona con una mochila caminando por la cola de un banco, los policías que tenía atrás mío, más los policías que tenía alrededor me dicen ‘negro, te quieren re enchufar’. Los miraba ‘sí, pero no tengo nada que ver, quédense tranquilos’. Yo confiado que me iba normal, al ver el video dije no hay manera que quede detenido. Y el tipo me dice, mira la filmación, este señor Lorenzo, había dos hombres altos, un hombre alto y otro más… y dicen ‘mire por ahora va a quedar detenido, no le vamos a dar veracidad a la filmación, le va a dar veracidad lo que dice un investigador. Que usted hace tareas de inteligencia a camiones blindados y a entidades bancarias’. Yo lo miré y le dije ¿Cómo me va a dejar detenido? Me puse a llorar, sinceramente se me pone un nudo en la garganta. Me sacaron 8 años de mi vida, perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mis hijas. Estoy en la calle, no tengo documentación, no tengo nada. Con esta ropa salí detenido, me la tuve que lavar ayer cuando el doctor me avisó para poder venir acá.

¡Te arruinaron la vida!

Me arruinaron la vida.

Un video y tu tranquilidad de decir ‘no me pueden dejar acá’ y el fiscal Lorenzo te dice a ‘esto depende de los investigadores’.

Claro, depende de los investigadores. No era yo el del video, yo lo miraba y no era. Y los policías me decían cómo te quieren enganchar negro. Pasaron los meses, me enojé con el abogado y cambié de patrocinio. Me dijo que creía en mi inocencia y que iba a luchar por mí. Gracias a Dios, hoy estoy agradecido a ese hombre por lo que hizo por mí.

¿Cuándo saliste en libertad?

El viernes pasado. Hace una semana.

¿Cómo fue esa prisión, ocho años?

Pasé cosas terribles, pasé hasta el último día la cárcel es como la ley de la jungla, sobrevive el más fuerte. Si no lo sos, tenés que hacer que sos, hoy en día puedo decir delante de ustedes entre todos puedo poner la cara, pero ahí adentro no podía decir que soy inocente, hacerme el ladrón de banco. Soy el ladrón de banco por hacerme, para que no me pase nada. Cosas así, la supervivencia de la cárcel es muy jodida, muy feo.

¿Estuvo en riesgo tu vida?

Muchas veces, hasta el último día. Hasta el último día que me trasladan a la unidad 9, se me presenta una persona diciendo que un amigo mío lo había echado a un compañero de él, me dio una puñalada en la espalada y otra en el labio. Y me quería echar, y ahí hay que sobrevivir. Prácticamente viví muchas cosas, lo más doloroso fue no ver a mis hijas cuatro años.

Seguramente intentarás recuperar la relación…

Quiero eso, intentar recuperar los años…

Las siete personas que formaban parte de la banda que asaltó, que mató a Figueroa, que hirió a otras personas, todas fueron absueltas de culpa y cargos

Como yo le dije a la justicia, a las victimas de este hecho. Las víctimas que no se dejen llevar por lo que arma la policía, que busquen a los culpables, la gente ésta que éramos compañeros de causa, no los conozco, no sé ni quiénes son.

Esta causa la armó la policía y la siguió la justicia.

La siguió la justicia, exactamente.

Están los antecedentes que la propia producción mediática tomó para señalarlos, pero ni siquiera tu hermano estaba en el país cuando se produce el asalto al blindado

Con mi hermano teníamos una relación mala por temas de mujeres. Mi mujer no se llevaba con la mujer de él, por problemas familiares yo no me hablaba con él. Yo me entero cuando se fuga del penal por la televisión, que entre comillas se fuga del penal, porque nadie se fuga de un penal porque sí.

Le abrieron la puerta…

Nadie se fuga de un penal porque sí.

Tu hermano en el momento del asalto al blindado Prosegur no estaba en Argentina.

No estaba en Argentina…

Y vos estabas regando las plantas en tu casa…

Encima está comprobado dónde estaba, cómo hacía. Él estaba pagando un delito, pero por eso no pueden culpar a toda la familia…

¿Cuál fue el elemento de investigación o la prueba para privarte de la libertad durante ocho años? ¿Cuál fue la prueba del fiscal Lorenzo? ¿Una foto?

No, testigos encubiertos que no existen. Un amigo de un amigo de un amigo. Es gente que pone la policía, son gente que en el ambiente, cuando uno se va relacionando en el ambiente ¿en qué sentido? La cárcel no rehabilita la gente, la cárcel hace que sean… no sé cómo lo puedo explicar, mucho resentimiento. Nunca creí en estas cosas de que el que estaba detrás de las rejas estaba gratis, siempre dije no, tiene algo que ver, no puede ser… hoy puedo decir que hay muchos chicos pagando delitos que no cometieron. Yo puedo dar fe, puedo dar veracidad de eso, y todos esos chicos que yo he conocido prácticamente nunca les he creído, pero hoy en día puedo decir que hay gente…

Y después a vos te inculpan en este armado de causa, ¿son testigos con identidad reservada?

Exactamente.

La cárcel no rehabilita, genera una violencia superior porque es la supervivencia

Gracias a Dios, yo salí decidido a que los que me hicieron esto que paguen. Tienen que pagar, económicamente no hay nada que pague esto porque a mi el dinero no me importa, yo siempre fui humilde, no tuve nada. Pero quiero que paguen como corresponde lo que me hicieron a mí.

Vos fíjate que acá es asesinado un jubilado. La pregunta que yo te hacia en la charla previa es ¿y los culpables?

¿Y los culpables de esa pobre gente? Ese jubilado, esa señora embarazada, esas familias que tuvieron… porque lo que yo vi en el juicio todos los policías que fueron a atestiguar contra mí y contra mi hermano, fueron policías que hoy tienen rango alto, retirados, son señores para la justicia. Y esa gente son los verdaderos culpables de lo que me hicieron esto.