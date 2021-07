«Nunca estuvimos en una situación como ésta, ni siquiera en el 2001»

El MST paró su carpa y banderas frente al Palacio Municipal. Acto, discursos y inicio de una campaña donde el FIT-U llama a utilizar la PASO para lograr una propuesta homogénea que alcance mejores resultados en la elección de septiembre y sea competitiva en la puja General.

Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), habló con Desalambrar de dos temas básicos y profundos: el ajuste como política y la interna de la izquierda: «Primero creo que aunque no se quiera hablar de ajuste la realidad muestra de que estamos en una situación de ajuste permanente. Porque una inflación de 3 o 4 % por mes y salarios que quedan a la distancia ya es un ajuste. Te doy un dato, todas las paritarias se firmaron al 25% en la mayoría de los gremios, incluyendo los estatales cuando la inflación va a ser del 50%. Ya se ha perdido entre un 10 y un 12 % desde las últimas paritarias que se firmaron hoy, eso es un ajuste. Porque la gente ha perdido el 10, 15% de su nivel de ingreso, el que trabaja porque hay millones de personas que han perdido el empleo. Entonces ¿cuáles son las cifras? 50% de la población pasa hambre en nuestro país, en el país de las vacas, del trigo, de que puede alimentar a 400 millones de personas; 7 de cada 10 jóvenes en la provincia de Buenos Aires son pobres, no solo quiere decir que no tienen el alimento necesario para nutrirse todos los meses, sino que no tienen acceso a una vivienda digna, viven hacinados».

Cuando te planteaba lo del ajuste, que la pandemia lo justifica todo, por la pandemia y por los cuatro años de Macri, la izquierda que tiene que hacer un desagregado y explicarlo, es eso pedagógicamente de cómo los ajustes tienen una continuidad con pandemia o sin pandemia.

La pandemia ha profundizado una situación que ya venía de antes y obviamente muchos la utilizan como excusa. Pero la verdad es que la situación es angustiante, es una situación desesperante, hay una catástrofe social, catástrofe. Nunca estuvimos en una situación como ésta, ni en el 2001. Es superior incluso al 2001 porque le tenés que sumar también la pandemia y que vamos casi a 100 mil muertos, y acá estamos al borde de una tercera ola que va a poner las cosas en crisis completamente mucho más de las que estamos actualmente. Y si te fijás tanto en lo que tiene que ver con lo social como en lo sanitario, los gobiernos, el gobierno actual siguiendo un poquito la lógica del gobierno anterior no ha aplicado las medidas que se necesitan para apalear sino todo lo contrario. Estamos ante una cosecha récord en este momento, histórico, nunca hubo una cosecha que recaudó tantos millones de dólares como este. La provincia de Buenos Aires en mayo, fue el mayo histórico de todos los tiempos porque recaudó por la cosecha más de 3.500 millones de dólares, sin embargo no se ha discutido una sola medida para ver cómo parte de esa riqueza extraordinaria nos permite palear la situación de pobreza. Ni una sola medida. Acá se discutió hasta el hartazgo el famoso aporte solidario a los ricos, por única vez. Pero nosotros presentamos un proyecto en el Parlamento para que ese impuesto no fuera por única vez sino como mínimo durara durante la pandemia, aunque después quisiéramos discutirlo de manera permanente y se negaron rotundamente. Se acaban de comprometer a pagarle 400 millones de dólares al Club de París. El Club de París es una deuda de la época de la dictadura, que fue a parar a los bolsillos de los famosos capital de la industria, entre ellos Macri…

Que la reconoció Kicillof…

De quienes la han reconocido. Sin embargo eso sería fundamental esos 400 millones para apalear la pobreza, no es que no hay plata en el país el problema es que la plata se va, se va en infinidad de conceptos de enriquecer a un 3 o 4% de la población y a las corporaciones extranjeras. Ese es el ajuste, el ajuste permanente es que la riqueza del país en vez de quedar en el país para solucionar los problemas se va entre miles de artilugios y se concentra en muy poquitas manos. ¿Por qué hace falta una izquierda fuerte? Porque es la única que plantea tocar esos intereses que no pueden ser eso obsceno que no haya un 3 o 4% de la población que tiene miles de millones de dólares, mientras tenemos los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos en el país. Somos los únicos que tenemos las manos libres como no tenemos nada que ver con ese 1, 2, 3 o 4% para aplicar las medidas que hace falta, por eso hace falta más diputados, más concejales, más compañeros para que peleen en cada una de las instancias para que se termine el curro, para que se termine precisamente las políticas que llevan a concentrar más en pocas manos y se distribuya realmente entre la gente.

¿Hay instancia de unidad de la izquierda o creés que vamos a tener como siempre ocurre varias propuestas que dicen más o menos lo mismo pero hay cuestiones metodológicas no ideológicas que son insalvables.

Hay un punto que hay que reconocer, ha habido un avance en la unidad de la izquierda que lo representa el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad que ha permitido incluso que la izquierda sobrepase las PASO. Porque hay un piso prescriptivo que sino nos hubiéramos quedado todos afuera si íbamos separados, eso ya ha sido un avance que es lo que ha permitido la extraordinaria elección en Jujuy que acabamos de hacer, donde superamos al PJ. Hemos ganado incluso en algunas ciudades donde nos postula a las posibles intendencias de acá a dos años. Ahora vamos por más desde el Frente de Izquierda Unidad, por eso hemos lanzado una propuesta al resto de los que se quedaron afuera del Frente de Izquierda Unidad que muchas veces ni siquiera pasan las PASO, que son a la compañera Castañeira, el propio Altamira que se ha ido. También se lo hemos hecho a Luis Zamora aunque es una expresión más local de la capital de que aprovechemos la interna. El Frente de Izquierda Unidad abre sus puertas para que todas las expresiones que quieran integrarse puedan participar con sus candidatos de una interna y que sea la interna la que resuelva los problemas que muchas veces están en lo que son de candidaturas, de falsos hegemonismos, de ciertos personalismos. Participemos todos de una interna y que sea la interna la que resuelva los lugares en los cargos con un compromiso, que es que todo cargo que se logre se reparte entre todas las fuerzas, algo que es muy generoso por nuestra parte porque quiere decir que compañeros que incluso no tienen banca, ni tienen representación parlamentaria podrían pasar a tenerla y saldríamos más fuerte de las PASO con una lista única para pelear en noviembre por más diputados, por más legisladores»

