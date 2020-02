9 shares







DECLARACIONES DEL CONSEJERO VERA CHÁVEZ DEL FRENTE DE TODOS –

La provisión de alimentos en las escuelas públicas comienza el próximo lunes con otro órgano de administración y control: la Municipalidad de Moreno.

Más de dos meses sin funcionamiento del Consejo Escolar lleva al oficialismo a presentar esa causa central que explica la «gran decisión de municipalizar un programa de más de 600 millones de pesos». Una figura protagónica de este proceso es Ramón Vera Chávez, hombre y dirigente del Frente de Todos. Su pre candidatura a Intendente (PASO 2019) fue definida por la actual Intendenta como propuesta de CAMBIEMOS. Vera es consejero escolar por integrar la lista ganadora que elaboró Walter Festa en el año 2017. A horas de iniciar la nueva etapa del SAE, acepta responder una serie de preguntas y lanza expresiones que advierten su rol opositor ya definido:

¿Considera que la discusión del SAE remite a la figura de la CAJA que usted buscaba en este momento?

Siempre se dijo lo de la «caja» y Vera Chávez, pero todo es un gran pretexto. No estoy en la función pública para manejar ninguna caja sino para transparentar el servicio alimentario que es como una caja negra a la que todos le tienen temor y nadie habla. La realidad es que el Ejecutivo municipal de hoy, antes de asumir, habló con el ex intendente, con la Interventora Karina Politi y con funcionarios provinciales para que se municipalice el SAE en el mes de diciembre y así no cargar con el peso de la precarización. Lo digo porque cuando un Municipio se hace cargo de un servicio elemental como es la provisión de alimentos en las escuelas cuando la educación eso es una responsabilidad indelegable de la Provincia de Buenos Aires, algo que tanto levantaron los movimientos sociales como el de la Intendenta. Eso era una contradicción y no querían cargar con ese peso político, por eso dijeron las cosas para calumniarme y difamarme. Lo que siempre quiso el Ejecutivo municipal fue esta caja…».

Si entiendo que es una caja que lleva a que no se preste el mejor servicio para los niños /as que tienen hambre, el concepto del gobierno municipal puede ser que no quede en manos del Consejo Escolar y pasa a su órbita como ocurre en otros municipios, ¿o en esos distritos sigue siendo una caja?

En algunos municipios los ejemplos son muy buenos y otros no. Una de las empresas que viene a Moreno, hablo de Pasucco, tuvo un problema serio y gravísimo en la provisión de alimentos en la escuela N° 23 de San Miguel al entregar mercadería agusanada. Hay videos y notas, pero esa empresa está acá en Moreno, ya fue contratada por la Intendenta.

¿Ya tiene el nombre de los proveedores del SAE municipal? Son las que publicamos en este medio

En algunos casos sí y en otros no. Quiero decir que esto se pudo haber hecho de otra manera, con contratación directa de los proveedores que estaban y luego se llamaba a licitación pública…

Prórroga a los proveedores que tenía el SAE en el Consejo Escolar

Sí, con los que se tiene una deuda importante que se tiene que revisar. Se tenía que hablar con los actores, todos sentados en una mesa hablando del servicio que se debe prestar y no hacerlo entre gallos y medianoche, pero ellos saben a quienes están contratando. Lo que nosotros vamos a hacer es ir a las escuelas para pedir la información a los directivos, docentes, auxiliares, padres, madres, es decir, de toda la comunidad educativa, para trabajar en paz y garantizar un servicio digno.

¿Por qué insiste en el tema precarización?

Porque es una contradicción para los peronistas y las organizaciones sociales ya que se utilizó este tema como un latiguillo contra la ex gobernadora, y con esto no hago ninguna defensa, pero hoy estamos en lo mismo. Ocurre también con el Fondo Educativo, se hablaba de Sandra y Rubén, algo que nunca más debería pasar, pero la realidad está llena de contradicciones porque solo el 5 por ciento de ese fondo va infraestructura escolar. Entonces en Moreno vamos a tener más Sandra y Rubén y la responsable legal y política es la Intendente porque ella decidió que sólo un 5 por ciento vaya a obras para que nuestros pibes dejen de pasar frío o calor, para que haya vidrios en las ventanas, mientras que un 95 por ciento va a gastos corrientes, vaya uno saber con qué objetivos.

Lo que pueden decir, si es que quieren hacerlo, es que todo su planteo responde a que le sacaron el negocio que pretendía, agregando que cuando usted fue proveedor entregó pollos en mal estado. Yo configuro esa respuesta

Eso de que cuando fui proveedor, hace doce años atrás…

Es una marca que no se la saca nadie

No es así. Yo fui electo como funcionario con 110 mil votos, pero solo algunos malintencionados plantean eso porque conmigo militan directivos, docentes, cooperadoras y padres. Se dijo eso y vuelvo a preguntarles, ¿dónde están las denuncias, incluso administrativa en el Consejo Escolar?

¿No hubo?

No, no hubo, pero tampoco una denuncia judicial o civil. Lo que pasa es que queriendo argumentar se disfrazan, es como el Lobo Feroz que se disfraza de la abuelita y, ¿por qué tiene la boca tan grande? Es para comer mejor.

Por todo lo expuesto, ¿la parálisis del Consejo Escolar se debió a la disputa por el SAE?

Mi disputa es en pos de la justicia, de transparentar las normas y hacer cumplir la ley. El SAE era una responsabilidad del cuerpo colegiado donde somos DIEZ, no está solo Ramón Vera. Todos podemos controlar, hay directivos y gente con experiencia, pero por ejemplo las clases no van a comenzar en varias escuelas, Jardín 909, la Secundaria N° 32 y la 36, pero la Intendente priorizó los objetivos políticos antes que la educación pública y la seguridad que merecen nuestros pibes. Esa es mi lucha y reitero, nunca tuve dudas que ellos venían por el Servicio Alimentario Escolar, mientras que mi convicción es hacer cumplir la ley, mi función y retirarme del cargo sin ningún tipo de denuncia. No me extraña nada de lo que está pasando porque la Intendenta descubrió el estado de las escuelas a partir del 2 de agosto de 2018, no recuerdo que como concejal haya presentado un pedido de informes sobre el lamentable estado de las escuelas de Scioli. Creo que el tiempo descubre toda la realidad.