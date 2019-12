68 shares







MARCELO COSME Y EL AJUSTE EN LA PLANTA DE PERSONAL –

Viernes 27 y sábado 28 de diciembre, un número indeterminado de trabajadores /as municipales recibe la notificación de que algo sucede con su empleo. En vísperas de un cierre de año, teniendo asueto el próximo lunes, los empleados /as que pueden acreditar funciones están en la cornisa y cayendo en la línea de desempleo. Por eso esta tarde, cuando en sesión extraordinaria todo el bloque del Frente de Todos aprueba el Presupuesto 2020 y la Super Emergencia, antes de eso que no fue debate, tomó fuerza la situación de los futuros despedidos. Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM y concejal del oficialismo, pidió que conste en acta que las PARITARIAS SON LIBRES.

En uso de la palabra, Cosme asumió una conducta peronista para hablar de la catarata de notificaciones que llegaron el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes: «La emergencia y la situación económica no la tienen que pagar los trabajadores/as, es terrible que a esta fecha los compañeros/as hayan recibido notificaciones de sacarles la estabilidad laboral, nunca vi dentro del ámbito del peronismo que se les saque la estabilidad laboral a los trabajadores. Si hubo exceso o no en cuanto a la entrega de categorías por parte del gobierno anterior, hay una mesa técnica que no se pudo concretar para poder discutir estas cuestiones, si hay algo mal que se revea pero no se le puede sacar la estabilidad a ningún trabajador/a. tenemos la ley 14656, donde los Municipios tienen 4 años para adherirse, que habla que no tienen que tener las Municipalidades más de un 20% de trabajadores contratados, creo que estamos dentro de la ley, el convenio colectivo que formamos el 23 de diciembre de 2015, tanto se habla de estos 6 meses de la Ley de Responsabilidad Fiscal pero esto se firmó hace 4 años, y se dice que los trabajadores Municipales pueden recibir las 40 horas. Si un compañero las recibió o se le otorgo la estabilidad laboral, no es un delito sino que por el contrario deberíamos sentirnos contentos por esto. Si hubo excesos se discute en la mesa técnica y se debe resolver, pero esta no es la manera correcta, más en los momentos en los que estamos donde no se ha podido cobrar la totalidad del aguinaldo, no se resolvió la paritaria, este mes debe venir un porcentaje y en enero, febrero y marzo el tercer tramo. Es una falta de respeto total hacia los trabajadores que son la columna vertebral de este distrito, el que no lo entiende así es porque estamos complicados.

Audio 1 COSME



Por otro lado, resaltó: «Uno puede pensar distinto, estoy convencido de que las personas no son de nadie, somos trabajadores y ciudadanos que nos debemos a nuestro pueblo, pero si así lo fuera me parece que no tiene nada que ver con perseguir al compañero o dejarlo a disponibilidad, eso no es legal ni del peronismo, sacarle la estabilidad laboral mucho menos. Estas facultades son de la mesa paritaria y la técnica que se armó y se discutió una vez, pero la segunda no se convocó y salieron de la noche a la mañana estas notificaciones, estoy convencido de que se van a revertir. «