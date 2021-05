«Nunca viví una persecución como la del gobierno de Mariel Fernández»

Miguel Ángel Bavorín tiene 60 años y cuatro décadas como trabajador municipal. Señala a un funcionario del Departamento Ejecutivo, Carlos Salinger, como autor de las amenazas que van coronando una persecución laboral, política y partidaria que el damnificado pone en relieve:

Si digo la palabra persecución, ¿qué me respondés?

Fui militante toda la vida, en varias gestiones, pero como la que viví en esta oportunidad no, nunca.

¿Por qué?

Porque me han amenazado por teléfono.

¿Estamos hablando de la gestión actual de Mariel Fernández?

Así es, porque había publicado una cuestión en Facebook donde denunciaban un cohecho.

¿Y la persona es Carlos Salinger?

Exacto. Y me amenaza él. Tengo la llamada ahí, en el registro de llamadas. Me iba a demandar y que iba a tener consecuencias. Yo arranco con la gestión de Mariel en la delegación de Francisco Álvarez, ocurre la pandemia y como soy paciente de riesgo

Tenés 60 años y varios quirófanos encima.

Exacto. Y tuve que hacer tres declaraciones juradas a la gestión para demostrar que yo tengo problemas cardíacos porque me notificaban por teléfono. Tengo los mensajes de texto de los diferentes delegados que sucedieron en Francisco Álvarez, que ya creo que es el quinto, todas mujeres salvo Walter Collantes, fue al principio que después desconocí cuando dejó de ser delegado, los motivos ni porqué.

Esto arranca cuando vos compartís una denuncia que hace una mujer contra Carlos Salinger, vos lo compartís y el te amenaza. Te pide que vos saques la denuncia de Facebook, supongo, y a partir de ahí se inicia una cadena de hechos.

No, ya venía. Yo me adelanté a los hechos. Ya este fue coronario de todo los demás. Y según estas personas al insistir en que yo tenía que presentarme de todas maneras a trabajar, en un lugar que, si usted recorre lo que es la Delegación, por ejemplo, hay un baño para no sé cuántas personas, 30 personas. No tienen el más mínimo protocolo, yo veía cualquier cantidad de personas hacinadas, comiendo en una oficina más chica que donde estamos ahora. Yo sé que tienen que comer los empleados y demás, de la nueva gestión, que no conozco a nadie, salvo los que quedaron de la gestión anterior, dos o tres. El trato, el destrato. Como tengo insuficiencia cardíaca tengo que pedir el recibo de haberes para ir a IOMA y hacer los chequeos pertinentes. Y la delegada de turno no me atendía, “mirá, no tengo tiempo”, “atendé al señor” como si fuera un desconocido.

Por eso te preguntaba si esto viene de lejos, pero si nos ubicamos en el presente, ahora tu situación laboral en la Municipalidad ¿cuál es?

Mi situación laboral, yo al arrancar con la gestión hice el reclamo por las 40 horas semanales que me corresponden. Después, yo me había anotado a un listado como pre jubilable, a lo cual no accedieron a ninguno. Un delegado me dijo “pero si vos tenés dos comercios, ¿Qué estás reclamando?” Como si eso tuviera algo que ver con mis derechos dentro de la municipalidad.

¿Vos tenés cuántos años de trabajo municipal?

Cuarenta

Te cortaron la carrera.

Sí sí, nunca me admitieron los reclamos, los hice por escrito y no me los quisieron recibir porque dicen que no tenían firma. Y así van pasando las delegadas y hasta una de ellas, Soledad, la que me insistía que yo tenía que trabajar a pesar del decreto nacional y municipal.

AUDIO 1 BALVORÍN

En esta carrera que estás describiendo, la municipal contra ti, es que te clausuran los dos negocios. Están cerrados porque encuentran faltante de papeles.

Exactamente

Y si presentás los papeles, ¿podés abrir?

Yo supongo que hoy por hoy, en la cuadra donde funcionaba mi negocio, ninguno está habilitado.

Si todos están flojos de papeles, ¿por qué te clausuraron a vos?

Eso habría que preguntárselo a la superioridad que maneja a los inspectores, porque hasta el momento yo estuve reunido con el secretario del gobierno y él no mandó ninguna orden.

¿Conca en ningún momento te dijo que mandé a nadie?

No, no, al contrario, él fue la única persona que me atendió del municipio. Porque recorrí, golpeé puertas y demás para decir, bueno, vamos a solucionar esto. Y pasaba el tiempo, y yo estaba complicado porque me decía el dueño del local “mirá que yo esto si no funciona, necesito la llave por que se lo alquilo a otro”

Sos paciente de riesgo, perdiste amigos, no estás en la delegación en la que trabajaste muchos años, te cerraron los dos comercios, te persiguieron y un funcionario te amenaza. No te faltó nada.

Cartón lleno.

AUDIO 2 BALVORIN

Miguel Ángel Balvorín es trabajador municipal de planta permanente, con 40 años de antigüedad y sin derecho a las 40 horas semanales: «Hay gente que se dice ser peronista y no entienden la apotegma de Perón, que no hay mejor peronista que otro peronista. Cuando pasa eso es porque tienen otro tipo de intereses y no de los ideales del peronismo. Y hay gente disfrazada que estuvo vinculada con la dictadura a través de la relación, por ejemplo, con el ex comisario Patti y, sin embargo, está al lado de la señora intendenta.

¿Quién?

Carlos Salinger. Fue candidato a diputado por Patti. Y, sin embargo, ahora dirige los destinos del peronismo en Francisco Álvarez. Porque vino personalmente a mi casa a pedirme los avales para Máximo y Mariel.