RICARDO «LOLO» GÓMEZ Y EL PERONISMO DE TODOS

Apela a una cuestión de la física como ciencia para sostener la elaboración política – partidaria que fue suspendida por el coronavirus y su prevención. Ricardo «Lolo» Gómez, hombre del peronismo, Secretario General del PJ, hombre de ANCLA Moreno, pone en relieve un análisis de los más de cien días de gobierno de Mariel Fernández y planta posición en torno al «hacer» del peronismo que vive, existe y respira a distancia del poder local.

¿Puede entregar una evaluación o valoración del gobierno de Mariel Fernández?

Hay un eje, un tema central que lo caracterizó que es el tema de la planta de trabajadores municipales. Heredaron errores de la gestión anterior sobre algunas cuestiones de decreto, que son muy discutidas y no quiero entrar en ese tema, pero la política se centró en estos cien días en los trabajadores municipales. Creo que no fue la política más acertada en una actitud de deseo de empresa privada, de jefe de personal, que cuando llega se fija que la gente fiche, que cumpla el horario, ver si son contratados temporarios o no, cosas que para un peronista no es la primer preocupación…

El gobierno plantea y sostiene el principio que las medidas responder a recuperar el trabajo, la carrera y los derechos de los trabajadores que fueron relegados de los centros de decisión

Bueno eso es como decir venimos a cambiar todo para no cambiar nada. Lo digo porque las políticas siguen siendo las mismas, que hay un modelo que no es de ahora porque Walter Festa y Mariel son productos del modelo político de Mariano West. Aclaro, todos aquellos que eran funcionarios de la gestión anterior se tenían que ir sin lugar a dudas inmediatamente, pero los trabajadores que cumplían tareas y con magros salarios, debían ser revisados sus casos por el Director de Recursos Humanos y no ser una preocupación del Concejo Deliberante, de la Intendenta o del Secretario de Gobierno, pero en estos cien días esa fue la política central ya que en el resto de las áreas faltan políticas, no es claro en lo social, tampoco en la intervención del área educativa y menos en el ordenamiento urbano de nuestra ciudad o en cada una de las localidades cuando ese tipo de cosas no llevan…

No es algo que requiere de presupuesto o es la marca de un gobierno que produce señales

La posibilidad de producir señales en estos temas no demandan dinero, lo que hace falta es voluntad política y equipos capaces de armar una gestión. Un proyecto de ordenamiento urbano no es costoso para esta gestión, incluso por la existencia de este personaje como Mariano West en el gobierno municipal y su vínculo con la Universidad puede hacer posible la colaboración de la Universidad de Moreno que tiene la carrera de Arquitectura, que tiene materias específicas sobre el ordenamiento urbano. Otro punto es la inexistente presencia de los agentes de tránsito, incluso me lleva decir que la cuestión del personal y la cantidad no es el problema si miramos la población que tiene Moreno, más aún, para un distrito como el nuestro deberíamos contar con siete u ocho mil empleados, pero lo que está se encuentra mal distribuido porque la tarea en la calle está ausente, no se ve.

¿Qué observa del plan sanitario en el contexto actual de coronavirus?

A veces da temor escuchar lo dubitativa que está la Intendenta para enfrentar esta situación, pero tampoco y a pesar que es epidemiólogo el Dr. Varani, me dio demasiadas seguridades ni a mí ni a la comunidad. Creo que está faltando cierta rigurosidad y capacidad en la gestión. Hay una serie de concejales que han sido muy locuaces antes de ocupar el cargo pero hoy han desaparecido ante el reclamo concreto que está haciendo la sociedad. No se los ve dando respuestas concretas sino con vaguedades. La verdad es que a mí esto me preocupa.

Por este tema del coronavirus se postergó la presentación en sociedad del Peronismo de Todos, un espacio donde están varias corrientes, partidos y espacios del peronismo y el campo popular. Mirando esas presencias, ¿es un mosaico que no ingresa en lo que podemos llamar grieta Mariel Fernández – Walter Festa?

El término grieta no me gustó nunca, pero eso existe cuando hay diferencias de proyectos, valores y modelos, y hasta el momento no sólo no hay sino que son muy parecidos, incluso como productos de Mariano West porque llevan adelante la misma política radial, sectaria, de soberbia. Walter Festa creía que con 40 amigues de él llevaba adelante la gestión; Mariel Fernández cree que con las cooperativas del Movimiento Evita y algún grupo de mujeres puede llevar adelante la gestión. El sistema sigue intacto porque aún existen en Moreno algunos sectores – de poder invisible – que son los que generan una situación de injusticia para el conjunto de la comunidad, por lo tanto la grieta real no existe porque no vemos que haya diferencia entre los valores y el modelo.

Entonces, ¿qué es Peronismo de Todos?

Es un conjunto de compañeres que nos hemos convocado como si fuere una resultante en la física que dice que todo vacío se ocupa, y eso pasa en la política. Unos como otros no han sido capaces de convocar al conjunto y eso provocó un vacío importante de conducción, de contención, de participación, y ese vacío se llena. Los peronistas estamos acostumbrados a no pedir permiso, somos bastante chúcaros cuando nos quieren manejar con el rebenque y respondemos de esta forma. Como decía John William Cooke a nosotros no se nos amansa ni se nos disuelve con un decreto, el peronismo es mucho más que un partido.

Las expresiones que están en Peronismo de Todos, muchas de ellas, han sido protagonistas de la política local en las últimas décadas en distintos niveles de responsabilidad

Bueno, en este conjunto de compañeros /as estamos tratando de mantener convicciones, con errores porque todos tenemos muchas sombras, pero ocupamos el vacío que han dejado, tanto la actitud soberbia, vanidosa y egoísta de quienes hoy gobiernan como así también la actitud del mismo grado de quien gobernó, Walter Festa.

No se está vaciando el Partido Justicialista con este movimiento que hacen aquellos que hoy tienen funciones partidarias y aparecen en Peronismo de Todos. Mariano West dijo, no hace mucho tiempo, que no hacen nada en el PJ

No, no es un vacío del PJ. El Consejo de Partido tiene una reunión mensual como corresponde…

La Intendenta reclamó el PJ

Hay cuestiones legales y formales que el magnánimo West debería comentar a Mariel. En el año 2015 cuando él pierde la intendencia se mantuvo como Presidente del PJ hasta el año 2017 y nadie lo cuestionó ni fue a pedirle que renuncie cuando él tenía la casa cerrada con cadenas, destrozados los baños y el quincho, deudas con el servicio eléctrico. Tendríamos que haber hecho una denuncia por cómo dejó la casa del partido. La verdad si él (West) intentó decir que no existe el Consejo de Partido, respondo que lo que nunca existió fue él como Presidente del PJ. Volviendo el Peronismo de Todos…

Y al Partido Justicialista cuyo presidente es Walter Festa

Lo es hasta el año 2021, pero de cualquier manera hay un libro de actas donde constan todas las discusiones y decisiones que tomamos. Intentamos hacer cosas y por supuesto que es difícil cuando hay diferencias con Festa y en como interpretamos la nueva etapa. Algunos de nosotros no somos partícipes de tener una confrontación con el Ejecutivo municipal, creemos que podemos hacer críticas, de hecho ahora las hago, pero tiene el legítimo derecho de seguir gobernando.