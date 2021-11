Ofrecen dos aulas para evitar la Lotería Provincial

Tantas veces el modo se repite y no como comedia. Un grupo de madres advierte que está decidido a pelear por un derecho que está declamado pero no garantizado y el papel afiche del sorteo se baja de la cartelera.

Esta mañana a las 11 horas ese grupo de mujeres toma ubicación en el ingreso de la Secundaria N° 69 (barrio Namuncurá / Cuartel V), lugar al que deberían asistir sus hijos /as el próximo año.

Belén es la voz que representa a las /os que se animan a visibilizar la exclusión: «En este momento nos prometen tener la vacante para los 105 o 120 alumnos /as, pero todo se habló puertas hacia adentro con la Directora, nada está firmado ni sellado. Esa es la razón por la que estamos en la puerta de la Escuela 69 porque queremos una solución. No solo es la falta de vacantes sino el de la protección (la seguridad), en la salita no hay pediatras, es decir que si pasa algo grave tenemos que ir hasta el Hospital de Moreno. Las calles no tienen pluviales, si llueve se inunda todo. Las zanjas se llenan de barro podrido que se saca con tachos, y todo esto sucede frente a nuestras caras».

¿Como se les comunicó que deben presentarse aquí, anotarse y esperar el sorteo del 23 de diciembre en la Lotería Provincial para saber si el año que viene tienen una vacante sus hijos /as?

Hace cinco días atrás nos dicen por mensaje que hay 40 vacantes para 105 alumnos /as y van a sorteo por Lotería Provincia. Aclararon que de las 40 vacantes, diez están asignadas a los repitentes y quince para los hermanos /as de aquellos que ya están en el Nivel Secundario.

Ahora que se comprometen a garantizar las vacantes, ¿qué ocurre si eso no es así? ¿Qué opción existe?

Se quedan afuera de un colegio y de una sociedad. He visto compañeritos de mi hija que están tironeando un carro.

Además de la Directora, ¿habló con ustedes del Inspector?

No. Lo único que nos mandaron a decir, en una hojita, que nos quedemos tranquilos, que no hagamos la marcha porque nosotros tenemos las 105 vacantes aseguradas…

¿Cómo sería eso? ¿Cuáles son las aulas para contener a tres cursos?

Nos prometieron que las dos aulas que se están haciendo para la Primaria quedan afectadas a la Secundaria 69, es decir, que el trabajo que se está realizando debe terminarse en el verano.

¿Hay terreno disponible para construir nuevas aulas?

Si, es un predio verde que figura como plaza pero que no tiene nada y está pegado a la escuela.

Termina el año y la perspectiva tiene una palabra oficial: desafectar dos aulas de la Primaria y ofrecer esa salida a la Secundaria. Es de imaginar que la construcción responde a una demanda, pero la política de frazada corta puede desvertir para que el parche se note menos. ¿Qué ocurre si un grupo de madres y padres del Nivel Primario exige que las aulas no se ofrezcan a la Secundaria?

La acción de protesta no se detendrá por un compromiso de puertas adentro. La comunidad está decidida a obtener aquello que no debería faltar: aulas, mesas y sillas.. en la educación pública digna, segura y habitable.