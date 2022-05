«Ojalá Cristina Fernández sea nuestra candidata a Presidenta en 2023»

Martín «Irrompible» Arrizabalaga, integra el Ateneo Néstor Kirchner, un espacio que preserva, posee y madura sus propuestas de poder. Con los pies en esa plataforma, el ex concejal analiza el momento actual y los sujetos históricos. ¿El trabajo formal, concebido como ascenso y regulador social es desplazado por los descamisados del Siglo XXI – los movimientos sociales?

«Por supuesto entiendo que es necesario que haya herramientas de contención a los sectores más postergados y, también uno los entiende como compañeros trabajadores aunque desocupados», declara Arrizabalaga y avanza con el análisis para nada superficial: «Nadie vive en realidad con esos 18 mil pesos que cobran, hacen su changa pero están en el marco de la economía informal, hay que darle una solución, hay que resolver su cuestión básica y alimentaria, ahora, lo que tenemos que saber que con estas herramientas no estamos solucionando nada»

Hace más un año, por lo menos que Andrés Larroque viene marcando que no puede haber más planes sociales, lo mismo que sostiene el Ministro Juanchi Zabaleta, pero el Potenciar Trabajo es una herramienta muy poderosa de una organización, de un movimiento o dos movimientos sociales

Esa es otra discusión, es una herramienta poderosa, hay que revisar cómo se distribuye eso, pero también es una herramienta sumamente necesaria porque hay gente que come con eso. Es una herramienta sumamente necesaria.

Es una herramienta necesaria porque la crisis social es galopante, el punto es que eso no es trabajo, lo dijiste vos

No, no es trabajo porque además yo creo que esta cosa que sí tienen los discursos de los movimientos sociales, yo no creo que debamos exigir una contraprestación. Yo lo que creo en universalizar ese ingreso y que no tenga que haber una contraprestación porque en realidad esos compañeros hacen su changa, nadie vive con eso, es mentira que alguien pueda vivir con eso.

Es un insulto decir que una persona puede vivir con eso

Hay que permitir que esos compañeros tengan el ingreso informal que tengan porque además hay una cuestión ideológica de que cuando vos lo universalizas lo convertís en un derecho y no se lo debe a nadie.

Cuando ustedes están intentando mucho más que diferenciarse, afirman que el ajuste lo paga el pueblo, los movimientos sociales oficialistas bancan al gobierno de Alberto Fernández. Se observa una colisión, ¿cuándo ocurrirá y por qué? ¿Eso se está discutiendo o es otra cosa?

Yo creo que es un poquito más de fondo, lo que nosotros estamos discutiendo es en primer lugar hay un pacto electoral que no se está cumpliendo y debemos atenderlo

¿Cuál es el pacto y quién no lo cumple?

A ver, el modelo que está desarrollando el gobierno nacional no está acompañando la oferta electoral que nosotros propusimos. No hay en un área una política realmente disruptiva con lo anterior. Si tenemos un modelo productivo, es cierto, respecto con lo anterior ahora, a la gente la vida no le cambió en absolutamente nada, no hay una confrontación directa con aquellos que Cristina habla todo el tiempo, que ejercen el poder real, llámese los grandes productores de alimentos, la justica, los medios económicos, medios masivos de comunicación, es esa batalla que durante los doce años se pudo ir desarrollando hoy es inexistente.

¿El Ateneo para qué está en Moreno? ¿Tienen un acuerdo con Mariel Fernández?

Yo no lo llamaría un acuerdo, nosotros no formamos parte de la gestión, nosotros formamos parte del Frente de Todos.

Marisol Gallardo llegó al Concejo Deliberante por un acuerdo, Mariel Fernández es presidenta del PJ por un acuerdo con Correa

Por un acuerdo electoral y partidario, pero ser parte de la gestión es otra cosa

El Ateneo no es parte de la gestión municipal

No, no.

Pregunta final, ¿para Alberto Fernández la reelección en 2023?

Creo que hoy no está en condiciones de discutir la reelección…

¿Cristina Fernández 2023?

Ojalá.