Ojos bien abiertos

Es el operativo en el club Malvinas de Paso del Rey. Tiene las características propias de acercar servicios, opciones, posibilidades y miradas. Todo el equipo de la diputada Débora Galán participa y opina, habla y escucha.

Susana es del club, de esa institución que extraña que la pelota su mueva en el rectángulo: «En este momento por el tema de la pandemia estamos sin jugar, a veces hacemos algún torneo para que participen los grandes, siempre cuidando al menor, resguardándolo del Covid porque si bien no corren riesgo, contagian a los grandes en este parate por la pandemia. Pero normalmente el funcionamiento del club es todo el año, ha estado siempre en movimiento, la pelota está en movimiento»

Matices que está trabajando, Centro de testeo rápido de VIH, también el operativo oftalmológico. ¿Por qué es importante un operativo oftalmológico en un barrio como éste?

Porque la gente generalmente no consulta a un oftalmólogo, médico particular, porque la consulta ya de por sí, sale cara, es un precio muy distinto acá, es gratuita la consulta y el tema de los anteojos también es un tema que un precio bastante bajo a lo que alguno tiene que pagar en otro lado y estamos en un barrio que la gente accede a poder tener sus anteojos.

Como reciben los vecinos y las vecinas esta batería de propuestas o acercamiento y posibles soluciones, el Estado presente, te dicen “esto lo que quiero”

Si, piden, ya hubo un control oftalmológico acá y pidieron, la gente pidió que haya otro y si bien hay mucha gente anotada, gracias a Dios, porque lo necesitan

Estar en un territorio, es un club, es una entidad, obtienen información, posibilidades de construir empatía. Matices aborda las cuestiones de géneros y violencia. Al respecto es Cintia quien toma la palabra: «Nos acercan a hacer una asesora y de ahí van sacando, y se van comunicando con las personas, van tratando de ver qué solución se puede tomar con respecto a la violencia de género. Lo que también hacemos es ayudar a la comunidad por ejemplo el operativo oftalmológico, son anteojos orgánicos, económicos, que varían los precios, pero son muy económicos.

Decime los precios

A partir de dos mil pesos

¿Una familia tiene que tener efectivo para comprarlos o se los dan en cuotas?

No, se hace una seña de 500 pesos eligen el marco y después los retiran a los 15 días. Lo bueno del operativo es que desde los 8 años ya pueden venir a hacerse la visión gratis y ahí se pasa para ver si hacemos los anteojos. Se hace agudeza visual, como el testeo de VIH también, el que se anima hacerlo, lo quiere hacer y lo hace, es una política de prevención también.

Hablemos un poco de la prevención, ¿cuál es el enfoque que usted están teniendo qué es lo que se tiene prevenir?

Diana: Te diría todo, la prevención es la mejor política en las instancias, en el contexto social que estamos viviendo hoy por hoy, la prevención es algo es una herramienta fundamental. Nosotros acá mientras vienen los vecinos a acercarse para hacerlo que es informarse en base a violencia de género, asesoramiento, Prosperar que están los jóvenes con el tema de las anotaciones del vacunado y tratamos de brindar el tema de herramientas para poder ayudar al vecino que hoy por hoy no cuenta con una, red no tiene un correo electrónico, no tienen Internet, tratamos de darle una mano desde ese lado y siempre con los cuidados.

Me decías recién que hay personas que ni siquiera pueden armar un correo electrónico, estoy hablando de la desigualdad tecnológica o el desconocimiento tecnológico

Diana: Pero no creo que sea imposible aprenderlo. Estamos hablando de adultos mayores que a veces les cuesta, que se encuentran solos, que no tienen alguna otra persona que los pueda ayudar. Lo que apuntamos más que nada a los adultos mayores, es poder brindarle esa herramienta y esa ayuda en base a lo que son las anotaciones en el Vacunate ya que es algo que se basa todo en lo que las redes.

Prevención para mí es lo importante, la presencialidad en lo posible y la otra P es la política

Gustavo: Aparte de la política, aporto una P más, planificación. Nos parece importante pensar hacia adelante planificando con políticas claras hacia dónde tenemos que estar. En primer lugar, fortalecer y agradecer a los compañeros y compañeras que voluntariamente hacen este tipo de actividades y van generando, sumando diferentes propuestas a este tipo de encuentros o de operativos, no solamente el control oftalmológico sino también como decías vos, el testeo, los jóvenes con el Prosperar, instalando una discusión que tal vez viene hace muchos años, pero hay que darles fuerza. Entonces cuando hablamos de estas P, de lo político, de la presencialidad, estamos hablando de la planificación y en esa está lo que vos manifestás, políticas claras, de presencialidad, en este contexto y prevención. Me parece importante destacar eso. También que las instituciones como núcleo barrial sean las ejecutoras de eso, que tenemos la posibilidad de acercar esas herramientas. En ese camino estamos siempre apuntando, planificando y pensando del espacio que conduce Debora Galán, estamos pensando en la planificación, en buscar las posibles problemáticas sociales dentro de la comunidad con la comunidad.