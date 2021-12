Olmos Gaona: “Es delirante creer que el FMI va a llegar a un acuerdo sin pedir nada”

Así se expresó el historiador y especialista en derecho internacional. Es autor de los libros Deuda o soberanía, La deuda odiosa, La deuda argentina como delito y La deuda externa argentina y los derechos humanos.

El historiador y especialista en derecho internacional Alejandro Olmos Gaona es, además, hijo del fallecido Alejandro Olmos, el primero en investigar la gestación de la deuda externa durante la dictadura y convertir a ese estudio en pruebas de una causa judicial.

Este domingo, Olmos Gaona lanzó en sus redes sociales una definición contundente.

Hay una concepcion delirante, de creer que el FMI va a llegar a un acuerdo sin pedir nada, o casi. Conocerán en detalle como fueron los acuerdos anteriores y sus consecuencias — Alejandro Olmos G (@papelesdealejo) December 6, 2021

Así, en pocas palabras, Olmos Gaona respondió a varios exponentes del oficialismo (y obviamente de la oposición de derecha) que plantean que la “solución” a los problemas de la economía argentina pasa, en primer lugar, por acordar cuanto antes con el Fondo Monetario Internacional (y casi sin exigencias) el pago de los U$S 44.000 millones “prestados” por el organismo al gobierno de Mauricio Macri.

Sobre ese empréstito usurario (como todo lo que “presta” el Fondo) Olmos Gaona habló y escribió muchas veces. En agosto de 2019, en diálogo con La Izquierda Diario , anticipaba que Argentina iba “inexorablemente a una crisis de la deuda”.

Allí también Olmos Gaona afirmaba que “la deuda es del Gobierno y la oposición, ellos avalaron el proceso de endeudamiento”, en referencia al entonces oficialismo encarnado en Cambiemos y la oposición configurada por diferentes alas del peronismo que, en esos mismos momentos, se estaban reuniendo para armar el Frente de Todos.

A mediados del año pasado, también en diálogo con este medio, Olmos Gaona se refería a las negociaciones con el FMI que en ese momento recién comenzaba el ministro de Economía Martín Guzmán. Allí ampliaba sobre la responsabilidad del peronismo (ayer oposición y hoy oficialismo) en la legitimación de los pagos del préstamo contraído por Cambiemos.

Allí el especialista recordaba que “Mauricio Macri no emitió un solo bono, ni se emitió una sola letra del tesoro que no hubiera estado autorizada por ambas cámaras del Congreso. Es decir, el Congreso de la Nación en todas sus variantes, desde el Frente para la Victoria pasando por el peronismo renovador, el federal… aprobaron el endeudamiento de los últimos cuatro años, con la excepción de los diputados de la izquierda y algunos otros diputados, porque por supuesto no consintieron eso”.

Recordaba así que el macrismo no tuvo nunca mayoría parlamentaria, con lo que “esa dirigencia política con representación parlamentaria debería hacerse cargo de la deuda que nos dejaron, por un lado. Por el otro lado, el Fondo no cambió, es decir, yo no sé si las maneras de Kristalina Giorgieva serán distintas a las de Christine Lagarde, oportunamente a las de Dominique Strauss Khan en su momento, o a las de Anne Krueger”.

“Lo que sí sé -agregaba Olmos Gaona en relación a Georgieva- es que todo esto que dice que la deuda no es sostenible, de que habría que reducir la deuda argentina en U$S 85.000 millones son palabritas, y tan palabritas, que primero, el Fondo no va a quitarle un peso de la deuda que la Argentina tiene con el Fondo”, es decir que “el Fondo sigue cobrando a pesar de la difícil situación argentina, y no le importa los problemas que tenemos”.

Lo que viene denunciando desde hace Olmos Gaona no sólo se aplica en la actualidad sino que se refuerza aún más cuando se escucha a voceros del Frente de Todos, como Leandro Santoro, decir temeraria e irresponsablemente que “si el Congreso rechaza el acuerdo con el FMI habrá un colapso social”. Como si arreglar con el Fondo no fuera, en sí mismo, sentar las bases de un nuevo colapso económico y social, cuyas peores consecuencias recaerán en las espaldas del pueblo trabajador y pobre.