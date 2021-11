«Organizarnos y ser capaces de disputar el poder, en la elección del PJ como la contienda del año 2023»

Inés Iglesias, cuadro político de ANCLA Moreno y del peronismo, entiende que terminada la elección legislativa quedó abierto otro escenario para la construcción política. Toma como piedra basamental el compromiso del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de asegurar que en 2023 se cumplirá con la ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O) en la actual coalición oficialista: «Después del golpe electoral en las P.A.S.O la elección General nos deja un gran desafío al Frente de Todos. Creo que hubo una necesaria reflexión y autocrítica de la dirigencia. De todos modos me quedo con una reflexión del proceso cubano que refiere a lo siguiente, uno tiene que ser muy duro con lo que faltó hacer. Ese es el gran desafío de la dirigencia que está al frente de la política y de la gestión. Por supuesto que hay que festejar los logros sin dejar de tener una mirada hacia el futuro, cómo seguimos construyendo, qué pasa en el orden local, provincial y nacional. En ese sentido me quedo con una de las palabras del Presidente de la Nación que el pasado 17 de noviembre (Día de la Militancia) tomó cuenta del reclamo político que una parte del Frente de Todos reclamó, estoy hablando que se impidió que haya PASO en esta elección».

En ese acto y después una reunión en la Quinta de Olivos, remarcó el Presidente que se termina la dedocracia

Es maravilloso ver el comportamiento de un dirigente y la diferencia de cuando está en el llano y luego en el poder. Desde el llano se pide la posibilidad de expresarse y tener espacio para discutir, cuando se está en el poder plantea que no sería conveniente que haya internas..

Si eso lo llevo a lo local es Mariel Fernández, una de las mujeres que peleó por la interna en el año 2019

Mirá, si hay algo que le pido a la dirigencia es coherencia entre lo que se pido y lo que se hace…

Primera lectura, por lo menos a nivel provincial, es que mejoró mucho electoralmente pero se perdió, es decir, no transformarlo en victoria porque tal vez se pierda aquello que faltó hacer. Lo segundo, la territorialidad que existe y vive con o sin presencia del Estado

Bueno ahí tocás el tema de la territorialidad que por lo menos debe revisarse en el orden local. Escuchamos a los máximos referentes del oficialismo local expresar que el peronismo, una forma de decir que está afuera, se alejó de los territorios, y ahí aparece la fuerza de los movimientos sociales. Pregunto, ¿las bases de los movimientos sociales no son peronistas? Bueno en la pasada elección quedó demostrado una vez más que el peronismo apoyó al Frente de Todos. Creo que hay una cuestión que debe dirimirse y es ¿los movimientos sociales se van a constituir en partidos políticos? Hay que definirlo porque hablan del peronismo y no nosotros los peronistas. Esta situación yo la sufrí con el macrismo siendo Secretaria de Desarrollo Social en Moreno, incluso me llevó a tener encontronazos con la actual Intendenta (líder del Movimiento Evita), porque como Estado local sufrimos el vaciamiento que como estrategia ejecutó el macrismo fortaleciendo a los movimientos sociales que capitalizaron la administración de los recursos más sensibles, hablo del alimento, de la comida. No está mal en sí que los movimientos reciban, pero fijate que en la actualidad sucede lo mismo con la izquierda, quiero decir que cuentan con los recursos que entrega el Estado y al mismo tiempo jugar en el rol de oposición. Hoy y siempre el peronismo planteó la necesidad de un Estado Presente, que desarrolle todas las funciones que le corresponden, en otras la asistencial…

Por el resultado en las Primarias se instaló, por lo menos en el discurso, que el asistencialismo como única política cumplió un ciclo. La pregunta, ¿qué debe tener o poseer esta nueva etapa que abre una fuerte discusión por el poder?

Bueno, ahí debe estar el Estado presente para generar las condiciones y que los planes se conviertan en trabajo. Nosotros lo dijimos siempre, nadie se considera digno por tener un plan, recuerdo que en el menemismo se intentó tapar el desempleo con los llamados micro emprendimientos, tal vez hoy se intente hacerlo, no lo sé, con lo que se llama la economía popular. El trabajo es el que conocemos todos, es la obra social, salario digno, aguinaldo, vacaciones, el respeto a las leyes conquistadas. En el orden local, por ejemplo, veo contradicciones en la consideración que se hace del trabajador /a y del trabajo municipal porque se fue llevando hacia otro lado y vaciándolo. Hoy está en puja el aumento y es lo que corresponde a los Sindicatos llevar ese reclamo, que dicho sea de paso, por fin aparecen con fuerza, porque hay una pregunta, ¿hay trabajadores de primera y de segunda? ¿Vamos a aceptar que los planes se transformen en una economía distinta? Yo estoy segura que los gobiernos, nacional y provincial, no están buscando eso, buscan recuperar el trabajo genuino y esto significa apoyar el desarrollo industrial, las pymes, pero con un nivel de organicidad que es difícil encontrar en la economía social y popular.

Volviendo a los resultados electorales, vos considerás que una parte del peronismo, que no comparte ni la lógica ni el modo de administración del poder que tiene Mariel Fernández votó a la izquierda, lo que llevó a dos representantes del FIT -U al Concejo Deliberante

Puede ser, pero creo que las organizaciones de izquierda han podido expresarse fuertemente en lo social después de cuatro años de macrismo, que hay que decirlo también, pero considero que tal vez la izquierda expresó con más claridad que lo expresado por el peronismo. Por eso las palabras del Presidente de la Nación son claves, nos dará la posibilidad que distintas expresiones del peronismo nos presentamos a las elecciones, tanto en el Partido Justicialista como en las elecciones del año 2023…

El 27 de marzo de 2022 son las elecciones para elegir nuevas autoridades del PJ morenense, ¿qué hará ANCLA Moreno?

No me puedo adelantar a esa respuesta porque conformamos un espacio colectivo, que fue muy prudente en todo este tiempo, esperando las elecciones y los resultados, pero por supuesto que puedo decir que este espacio tiene diferencias con el gobierno local y por supuesto que la pretensión es ser capaces de organizarnos y disputar el poder, tanto en la interna del Partido Justicialista como la del año 2023 cuando se elija Intendente o Intendenta.