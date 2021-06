Otra vez, los perjudicados son los/as chicos/as

Transportes “La Perlita” se encuentra en el ojo del problema. En Cuartel V, las y los miembros de los establecimientos educativos, detallan que la empresa no realiza el recorrido N° 23 como corresponde y perjudica a muchas personas. “Se queda en el Cruce Derqui y va uno solo y ese solo, viene lleno. De tres colectivos que vienen para acá, dos se quedan en el Cruce, y vuelven a Moreno, entonces todo el que tiene que trabajar en aquella zona o los mismos chicos que se tienen que dirigir hacia las escuelas de acá no pueden llegar, llegan todos tardes o tienen que hacer trasbordo” detalla María Bibiana Castillo, Auxiliar de la Escuela Técnica N°5.

Mañana se retoman las clases presenciales y el incumplimiento de la empresa está limitando el acceso a la educación de muchos pibes y pibas. María, madre y auxiliar de la zona, dialogó con Desalambrar y expresó: “Es la empresa que no pone más servicios para el fondo. Yo que soy mamá de la escuela y auxiliar de ese lugar, a veces voy por el fondo del barrio porque estoy a 15 cuadras y capaz que pierdo tiempo y no solo tiempo, inseguridad. Estar parada en la parada, media hora, cuarenta y cinco minutos y que no me pare ningún colectivo, camino a mi trabajo”.

¿Y no le dieron ninguna respuesta desde la empresa “La Perlita”?

No, se hicieron reclamos en su momento, pero no. Se levantaron firmas de padres, la comunidad en sí, pero no, y el tema es que al ser solo un colectivo del recorrido N° 23 y viene para el fondo y ¿qué pasa? Todos los chicos que quedan en el camino o gente que viene a trabajar no puede subir al colectivo, nos quedamos en la parada, es claro, no hay frecuencia, o por lo menos en los horarios que los chicos tienen que ir a la escuela, antes de las 7. Hay muchos chicos que vienen por ejemplo del lado de San Carlos o de Parque del Oeste, que se movilizan a la Escuela Técnica y no llegan, llegan siempre tarde, no les paran, o el que les para, vienen hasta el Cruce y desde ahí el chico, más el peligro de no tomar un solo colectivo que lo puede dejar en la puerta de la escuela, tiene que tomar otro.

¿Es la única línea que viene de Moreno?

El 501 de Moreno es el único que entra hasta el fondo, es el recorrido N° 23. Lo cortan ahí porque ahí la gente hace fila y lo cortan para volver a Moreno, porque dicen que como sale mucha gente del fondo, la gente de acá no puede ir a Moreno. Yo entiendo eso, que todos quieren llegar a su trabajo, pero el tema de las escuelas se complica muchísimo. Es un tirón super largo del Cruce Derqui hasta donde yo te digo que tienen que dar toda la vuelta. Es un tirón largo donde la gente tiene que seguir. Si mandan dos hasta el Cruce que manden dos más hasta el fondo, porque también es importante la Educación y la Salud. Tenés una Unidad Sanitaria y las escuelas 57, 51, 53, 63 que están un poco más lejos o jardines, y con la demanda a veces la gente no tiene cerca de su casa una vacante y se tiene que movilizar”.

No tienen una buena frecuencia

No tienen una frecuencia, son, por ejemplo, para darte una idea, de tres colectivos que vengan, dos, seguro van al Cruce, y uno sólo va para el fondo.

Ahora que vuelven las clases presenciales, ¿planean realizar alguna acción o cómo se van a manejar?

Pienso que tendríamos que hablar y volver a levantar firmas para esto, para que le den una solución, que pongan más servicios porque la verdad es terrible. Y esto también que hacen de que caen dos gotas y depende del colectivero si entra o no. No sé si es porque no tienen inspectores en el fondo, o no entra ninguno o entran todos. No puede ser que a un chofer se le ocurra decir “sigo” y al otro no, pego la vuelta. Es muy peligroso venir caminando de allá, y los chicos que vienen caminando de Parque del Oeste y tienen que llegar a la escuela, y ese chico que ellos lo dejaron a la deriva en la ruta porque no quieren entrar, la madre se supone que cree que va hasta la puerta de la escuela, ¿y si le pasa algo?”.