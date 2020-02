418 shares







VERÓNICA ORTIZ TENÍA 33 AÑOS Y MURIÓ LUEGO DE DAR A LUZ A SU HIJO –

Una vez más la institución provoca un vacío y dolor que no tiene respuestas médicas. Verónica realizó todos los controles de su tercer embarazo. Acompañada por su esposo llegó el día viernes a las 18 horas a la guardia de Obstetricia de la Clínica Mariano Moreno. Con 42 semanas de gestación se dispone permanecer atendida y controlada. Nada hizo presagiar el fatal desenlace, salvo los antecedentes que carga la Clínica y que una vez más reaparecen.

Cristian, esposo de Verónica Ortiz, habló con Desalambrar minutos después de la reunión con las autoridades responsables que aún no entregaron la historia clínica: «El viernes cuando ingresamos la revisan. Vero tenía 42 semanas de gestación y por eso deciden que quede internada. Yo me voy a mi casa a buscar unos papeles para la internación y regreso a las 21 horas. Ya en la sala de Maternidad, alrededor de las 22:30 horas le colocan un goteo para acelerar el parto, Antes de las 0:30 del sábado me avisan que nació mi hijo, lo bañan y me lo dejan ver».

Esos minutos de sentir la vida que nace, los proyectos soñados, el encuentro que emociona, comienzan a tener otro tránsito, el de espera, dudas, interrogantes y preocupación. Cristian pide conocer y saber el estado de salud de su compañera: «Empiezo a sentir una desesperación, voy a buscar mi esposa y sale una doctora del quirófano y me dice que están tratando de estabilizarla. Ingresa corriendo un médico de afuera (Daniel Obando) para tratar de cortar el flujo sanguíneo por un problema en el útero que se habría producido en el parto. Se lo extirpan y nos lo muestran alrededor de las 4 de la mañana, además explican que quedaba internada en terapia intensiva con un cuadro reservado».

¿Es una explicación breve o solamente esto que me comentás?

Yo le pregunto por qué terapia intensiva si mi esposa ingresa la Clínica para un parto normal, cuando hicimos todos los controles, estudios y cuidados que corresponden en la Clínica. Me responde que él no estaba al tanto del caso y que concurre a realizar la operación (extirpar el útero). Ya el día sábado la vimos muy decaída, es un terapista a quien reconozco la capacidad porque es una eminencia, quien transpiró la vida para estabilizar a Vero que bajaba su presión, porque el flujo sanguíneo no coagulaba bien. Aparecen hemorragias por nariz y exigimos que se acerque un cirujano, es decir, el Dr. Daniel Obando que operó a mi esposa. Luego de una controversia entre autoridades y profesionales de la Clínica Mariano Moreno, nos dicen que había dos opciones: ella seguía así decayendo o volvía al quirófano para intentar salvarle la vida. Decidimos que la vuelvan a operar y eso ocurre el sábado por la noche. La intervención que se hace para cortar las hemorragias dura una hora aproximadamente. Al día siguiente sus riñones no funcionan, tampoco el hígado, no había mejorar y su estado era crítico. Se produce la retención de líquidos y el día de ayer nos proponen realizar diálisis y sacan dos litros de su cuerpo…»

Verónica puede parir a su hijo, luego tiene dos operaciones, diálisis y no hay signos de mejora

Así es. Hoy a la 1:30 de la madrugada se acerca gente de seguridad de la Clínica Mariano Moreno y me dice que el médico quería hablar conmigo. Ahí me informa que mi esposa falleció. Una mujer fabulosa, una madre luchadora merece toda la justicia. Voy a pelear para que todos los responsables se hagan cargo del problema porque en todos estos días de dolor y sufrimiento nadie nos entregó un parte médico, no hay nada escrito, todo fue de palabra. Mi esposa entró bien a la sala de partos y es ahí donde ellos se mandaron una macana y por eso la tuvieron tres días con drogas para ver hasta cuándo resistía. Siento que a mi esposa la trataron como si fuera un trapo de piso o algo que no sirve y lo tiran a la basura porque no pasa nada, pero nosotros vamos a conseguir la justicia. Primero queremos hablar con todos los que asistieron a mi esposa en el momento del parto, y digo todos sin excepción, médicos y auxiliares.