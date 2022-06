«Pagaron sin fundamento y eso arrastra a números millonarios»

LA BASURA Y LA CAJA –

La mano de obra tal vez ya tenga ingenieros y abogados en la tarea de revisar los pocos mandamientos. Hay uno que es de imposible cumplimiento, entonces cada paso no puede tener nada en falso. Juan Manuel Cíccolo, concejal del Frente de Todos (Pueblo Libre), habla del modelo – sistema de recolección de la basura y no duda en decir que es UNA CAJA: «La idea nuestra como Pueblo Libre era la municipalización, lo expresamos. También explicamos que era un acompañamiento crítico, que para nosotros lo revolucionario y lo trascendente en ese momento era la municipalización».

¿Por qué no lo hizo Pueblo Libre cuando fue gobierno durante 20 años?

Bueno, no, digo.

Vos no sos Mariano West pero ya que lo mencionas, la razón es que no se peleó, no se gestionaron los camiones, dame alguna explicación sobre eso

En principio me parece que hay momentos, este era un momento justo para municipalizar, ya que, no nos olvidemos que hay un acompañamiento nacional y provincial que creo, no sé si hubo anteriormente, yo no recuerdo.

Las condiciones eran objetivas

Si, digo, de movida el Ministerio que estaba entregando camiones, después la posibilidad de los leasing, así que me parece que, por ese lado, vuelvo a decir, lo histórico, lo trascendente de acuerdo a las posibilidades del momento, me parece que era la municipalización. Por cuestiones que las aclaramos en ese momento que, digo, era un gobierno que recién empezaba, que nosotros habíamos acompañado a llegar y creo que le debíamos una lealtad política y la posibilidad de hacer las cosas. Se acompañó pero con cuestionamientos.

Vos leíste y viste el contrato sobre la mano de obra para levantar la basura

Si, lo tengo acá.

Nunca el gobierno municipal, el departamento ejecutivo debió pagarle a camioneros un 30% que correspondía a la paritaria de 2020, pero lo hizo

No corresponde por el contrato, no corresponden la ordenanza.

Entrevistador: Por eso, ni el contrato ni la ordenanza y les pagaron. Pero en algún momento del debate en la Rendición de Cuentas , se habló de una ecuación polinómica que se utiliza. Pero acá estamos hablando de mano de obra, digo ¿Qué otra cosa podría incidir en una mano de obra más allá de una paritaria?

El contrato dice que no tenían que pagar los aumentos de la paritaria 2020

Y la pagaron, sin ningún fundamento, digo y eso después arrastra a números millonarios, ¿Por qué? Porque vos estás arrancando con una base de un porcentaje que no deberías arrancar y ese porcentaje no sé si es el 20, el 20 y pico o lo que sea, digo, después sumale la paritaria más todas las paritarias del futuro, en los cuatro años eso es millones y millones de pesos y lo preguntamos en la rendición de cuentas.

Escuchaste que el nuevo oficialismo habla que esto eshistórico, que dejaron atrás una caja. Que sí fue una caja, la denuncié durante 20 años esa caja, te pregunto ¿Y está qué es? ¿La de ahora qué es?

Yo creo que es lo mismo.