PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO –

La Secretaría General de la Universidad Nacional de Moreno informa que por Resolución UNM-R N° 192/20, se dispuso el pago de una BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA NO REMUNERATIVA Y NO BONIFICABLE a todo el Personal DOCENTE Y NO DOCENTE de la UNM, de acuerdo a la siguiente escala:

Personal Docente en las categorías de AYUDANTE DE PRIMERA y JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS y por horas cátedra, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,-).

($ 7.000,-). Personal Docente en las categorías de PROFESOR ADJUNTO, PROFESOR ASOCIADO y PROFESOR TITULAR, la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,-).

En lo que respecta a los No Docentes:

Para las Categorías 7 (SIETE) y 6 (SEIS) del Régimen Escalafonario del Decreto N° 366/06, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,-).

($ 7.000,-). Para las Categorías 5 (CINCO), 4 (CUATRO), 3 (TRES), 2 (DOS) y 1 (UNO), la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,-).

El pago de está bonificación por única vez, se acreditará en las correspondientes cuentas sueldo junto con el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Esta medida procura contribuir al reconocimiento, no solo a la labor que ha venido desarrollando el personal universitario en las actuales circunstancias excepcionales que se ha desarrollado el ciclo lectivo, sino también, al esfuerzo económico personal que ha demandado la continuidad de la cursada en forma virtual, el teletrabajo de todo el personal y el cumplimiento de las tareas presenciales esenciales durante el ASPO.