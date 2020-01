0 shares







SIGNOS QUE SERÁN ECO TODO EL AÑO EN EL HCD-

Por afectación presupuestaria real, la Mega Emergencia y los Poderes que el oficialismo le entregó a Mariel Fernández en los últimos días de diciembre permitirán a la Jefa Comunal sortear la burocracia que supone funcionamiento normal de una gestión. Por la crisis económica y la escasez de recursos, es casi inevitable que se utilicen fondos afectados para afrontar el gasto en personal. Walter Festa utilizó el instrumento de la emergencia en los casi cuatro años de gobierno pero los resultados finales muestran «prioridad en el pago de salarios y a algunos proveedores, Consorcio Trébol».

Mirar los artículos operativos de la Emergencia:

Artículo 13°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios futuros como resultado de los acuerdos alcanzados en el artículo anterior, en los términos del artículo 273° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 15º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar las pertinentes contrataciones directas, en los términos del inciso 10° del artículo 156 e inciso b) del artículo 119, ambos de la ley 6.769/58, de todas las mercancías, comida, medicamentos, y demás artículos para reparar y cubrir todas las necesidades que surgen de esta emergencia pública en materia sanitaria, alimentaria, educativa, de producción, económica, de infraestructura y financiera de la Municipalidad de Moreno.

Artículo 16°: A todos los efectos de la presente Ordenanza, las consecuencias de la declaración de emergencia sanitaria, alimentaria, educativa, económica, de infraestructura y financiera, en tanto autoricen a modificar o rescindir contratos de obras y/o de suministros y/u obligaciones vigentes, se entenderán equiparadas al caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 17°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a disponer fondos afectados de origen municipal para el pago de sueldos y jornales del personal.

El Concejo Deliberante, el bloque completo del Frente de Todos, otorga la Emergencia en sintonía con la Nueva Política que se profesa. El Ejecutivo queda «obligado a dar informes» que por supuesto sería lo normal que obtenga el Poder Legislativo, con o sin emergencia, para ejercer la función de control.

Este registro de texto y audio, permitirá en el año evaluar si los discursos pueden adaptarse a los hechos o la verdad relativa no es materia asimilable en el vigoroso Nuevo Cuerpo.

Patricia Rosemberg, Frente de Todos:

«La emergencia, permite y creo que es necesario marcar los considerandos que tienen las emergencias sanitaria, alimentaria, social, económica, de infraestructura, de hábitat, de vivienda, de servicios públicos donde vivimos cada una/o de las/los vecinas/os de Moreno en diferentes afectaciones. Me parece importante destacar que ambos bloques luego del cuarto intermedio de ayer, pudimos reunirnos y es parte de lo que discutimos en la Comisión, es importante poder aclararlo, vimos cuales son las emergencias que tenían que ver con facultar al Ejecutivo para hacer con mayor celeridad las respuestas que debe tener, en concordancia con la emergencia que ha sido decretada a nivel Nacional y Provincial, con la historia de las emergencias de las cuales se viene facultando al Ejecutivo en los últimos años. Cada uno de nosotros quiere salir de la situación de emergencia, queremos un país, una Provincia y un Municipio previsible, que no tenga que atravesar estas situaciones ni trabajar con facultades de emergencia, pero la realidad con la que se encuentra el Municipio necesita poder otorgarle al departamento Ejecutivo las herramientas para que pueda, acorde con el Presupuesto que aprobamos recién, realizar sus acciones. La emergencia que esta propuesta es la que no le quite a este cuerpo las facultades que tiene, por eso quiero contar más ampliamente que es la emergencia alimentaria, social, de infraestructura, educativa, económica y que pudimos en consenso sacar la emergencia de servicios públicos, de hábitat y de vivienda, esas son facultades que este cuerpo legislativo quiere seguir otorgando al pueblo de Moreno. Con las modificaciones, dialogo y las herramientas como el Presupuesto y las que se necesitan para que se pueda ejecutarse celeramente es que pongo en consideración las modificaciones que hicimos hoy en las Comisiones, hasta el 31 de diciembre. Una cosa más, por primera vez este cuerpo Legislativo le pide al Ejecutivo que bimensualmente informe cuales son las ordenanzas y decretos que se hicieron en función de estas emergencias celebradas, eso es una herramienta, un mecanismo de petición y rendición de cuentas al cual tenemos que empezar a acostumbrarnos.

Gisele Agostinelli:

«Estuvimos hablando ayer y hoy, que delegar funciones no está bueno, creemos que se sigue delegando funciones por más que se hayan sacado ciertas cosas y por eso no vamos a acompañar. No desconocemos la situación de Moreno, viene en situación de emergencia en salud, en economía y demás durante muchos años, más de la última gestión. Creemos que es importante tener el control sobre esas cosas, sobre las compras. Me alegra que hayan incorporado el articulo donde se van a solicitar los informes pero muchas veces los concejales nos vemos sometidos a la voluntad de Ejecutivo, hicimos comisiones investigadoras y nada se pudo resolver por falta de información. Si delegamos funciones estamos delegando la responsabilidad por la que los vecinos nos eligen. Somos una oposición constructiva, no íbamos a entorpecer los procesos administrativos, entiendo que mucho se hace para acelerar esos procesos pero también el Ejecutivo cuenta con herramientas establecidas en la Ley Orgánica, dentro de la Tributaria, dentro del Presupuesto que votamos, el único paso es que pase por este Cuerpo, que nos enteremos, lo debatamos y acompañar si estamos de acuerdo o decir que la están pifiando, como se hizo con la Fiscal y Tributaria, me parece que eso es darle valor a la institución. «

Claudia Asseff:

» La emergencia alimentaria esta por decreto desde el año 2002, hecha en el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde, luego tiene modificaciones y pasa a ser en el año 2016 una ampliación de recursos y forma de tomar a la gente con la bancarización de los programas que todos sabemos. En esta nueva instancia de la ley hay una ampliación presupuestaria nacional que es de casi 10.500 millones de pesos, esto quiere decir que la ley nacional se va a otorgar y bancarizar con los bonos, la emergencia va a llegar de por si manejada a los Municipios con los registros que emanan de la Ley Nacional, bajada por la Provincia y llega a los ciudadanos nuestros. El problema es que con la bancarización nadie habló de tener una emergencia en el tema bancario, nadie habló de las colas que daban vueltas en los bancos prestadores de pago. Va llegar una tarjeta como la de Vida, y nadie habló la situación de vulnerabilidad que se vive con la escasez de cajeros automáticos y bancos prestadores que tenemos en el distrito. Hice una balanza donde se hablaba de que tenía que haber un tiempo límite en las bancas prestadoras de pago que son, además, bancas financieras. Acá en Moreno las tenemos, como el Supervielle, que destina cajas para comprar monedas extranjeras y otro tipo de cosas que están vacías y las cajas pagándole a los adultos mayores tienen colas inmensas. Venimos en emergencia alimentaria hace muchos años. Con respecto a los ítems habíamos hablado de las facultades, algunas se destacaron, en infraestructura y escuelas hay una superposición de poderes, las escuelas emanan de la Dirección General de Escuelas, la obligatoriedad educativa de lo que ella haga y los sindicatos acompañen, Moreno ha tenido una inversión de más de 600 millones de pesos para mejorar los colegios, que ha recibido el gobierno anterior y con el que aún se están realizando algunas obras que quedaron. Este cuerpo votó que casi 130 escuelas tuviesen a través de fondos que hemos liberado, las instalaciones de gas, hay instrumentos de refacción para nuestros queridos colegios públicos. En cuanto a los edificios públicos pondría en prioridad este Concejo Deliberante, lo hemos charlado presidenta que el deterioro de este hermoso edificio antiguo no podía ser así y hace años que venimos solicitando las refacciones. Decidimos no acompañar este proyecto de emergencia por considerar que esta superpuesto a la emergencia alimentaria nacional.»

María Dolores Fábregas

«Es verdad que hay que poner en valor los edificios, eso se debe hacer con tranquilidad y transparencia, pero no considero que deba hacerse con la contratación directa y sin control. Como concejales sabemos que las veces que nos ha tocado sesionar acá, hemos sentido que arriesgábamos la vida, o porque se inundaba o porque se venía abajo el techo. Voy a votar en contra porque estoy segura de que no podemos dar discrecionalidad para pagar determinadas cosas, hay medidas que son un exclusivo resorte del Concejo Deliberante y que no pretendo delegar. Hay medidas que debe decidir el Concejo porque es su función, controlar el acierto o no de las medidas propuestas, porque 48 ojos ven más que dos.

Mirko García

«Creo que estamos cometiendo un error en un momento difícil para Moreno, delegar facultades seria traicionar el electorado que nos ha acompañado en cada decisión para traernos a este lugar. Delegar facultades significa perder herramientas de control, que no es malo, es bueno controlarse cuando se hace bien y si no señalarlo. Estamos poniendo un peso enorme en la responsabilidad de quien va a conducir los destinos de este pueblo, delegar facultades es casi como dejarla en soledad. Creo que este cuerpo debe estar atento de las facultades que tiene, ni más ni menos, ser vigía, acompañar cuando lo considere cada concejal. Esto va a generar que se rompa el diálogo, que los consensos no importen, es lavarnos las manos, es decir “te di todas las herramientas, me paro en la vereda de enfrente y te crítico”. Lo voy a votar negativamente, mas allá de mis orígenes políticos y lo voy a hacer con una sana convicción de aportar, porque estamos poniendo en la mochila de la intendenta municipal un peso que no corresponde, ningún morenense desea dejar solo a una persona con semejante responsabilidad. Mas allá de que discutamos y nos peleemos, de todas nuestras diferencias, creo que es dejar a una persona con una responsabilidad muy grande y no querer comprometerse a cambiar los destinos de Moreno.«