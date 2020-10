0 shares







CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE UNA SESIÓN ORDINARIA –

Hay límites,y aunque en la política pos moderna parece que se puede volver de cualquier lado, es precisamente la lectura gruesa de un acontecimiento lo que fija un punto. Mirko García comprendió que si algo está votado no se debe ni puede ponerse a consideración otra vez para lograr lo que era imposible. Como anexo al expediente de los problemas de conducción, se paró (de pie y de manos) para recordar que con 14 votos no se puede sacar un proyecto que demanda 16 sufragios.

Antes de COMENTAR lo vivido y protagonizado el pasado jueves, el «Delfín» García le pidió al Presidente de la Nación y al gobernador Kicillof que «hagan esfuerzos sobre humanos para frenar el hambre y la inseguridad que golpea en los barrios más humildes». Inmediatamente sacó sus considerandos de la SESIÓN: «A mí criterio, lo digo a título personal, no ameritaba seguir adelante con esa sesión. Parece que fue intempestiva la decisión que tomé pero no tenemos pan y el elenco del circo está muy disminuido «.

Déjeme decirle que si el oficialismo tenía las 16 manos propias, se sumaba Claudia Asseff y Roxana Ricart, salía el proyecto de la Universidad de Moreno. Con 14 votos no se puede, por lo tanto no se trata de desmerecer el trabajo de los concejales /as sino de evaluar como funciona el Concejo Deliberante

Bueno, es que acá evidentemente hay un error de conducción, no lo quiero caer a nadie pero la verdad es que los 24 concejales tendríamos que sentarnos a charlar y emprolijar esta situación. Lo digo con la mejor de la buena voluntad que tiene este militante. Nosotros designamos un compañero para que la sesión siga, pero no es un capricho porque queremos tratar lo que corresponde, que se cumpla con normalidad el ejercicio del Concejo Deliberante, con las normas que tiene, más allá si uno pierde o gana la votación, pero me parece que lo del jueves es, lo repito y espero que no me juzgue el INADI, pero pan no hubo y en el circo los que tantos nos divirtieron como niños, que eran los enanos, se mudaron y los trapecistas están enyesados.

Digamos que usted está en ese lugar que se llama Concejo Deliberante

Por eso lo digo con vergüenza, creo que debería aportar mucho más junto al resto para que estas situaciones no se repitan…

Por lo que está manifestando, es evidente que la conducción tiene un problema, junto a la conducción de su bloque porque en el final de la película Claudia Asseff quedó sola

Miré, los periodistas deportivos lo que se ve en la cancha, al igual que la hinchada, lo que pasa en el vestuario queda ahí. Yo no haré ninguna referencia de lo que pasa en el bloque, si alguien lo quiere hacer que lo haga, yo mantengo este código, lo que pasa en el vestuario queda ahí. Si hay falencias, que creo que las hay, trataré de poner buena voluntad para que el bloque se mantenga unido y tratar de ejercer otra dinámica en el Concejo Deliberante dejando bien asentada nuestras convicciones.

Lo que me dice es comprensible, pero la pregunta es atinente a lo que sucedió, pero fíjese que Pablo Pereyra pide votación nominal para saber quién está en contra de la Universidad, con todo lo que se habló estos días, le habló de cuestiones internas

Una de las mejores cosas que tiene Moreno es la Universidad, junto a lo que es la obra de la Ruta 23. Muchos de nosotros estamos dispuestos a acompañar un reconocimiento pero que se fijen las formas, no se puede imponer violando el Reglamento, había que tener paciencia, dialogar, juntar las 16 manos y hacerlo como corresponde…

Bueno, usted que es un hombre de la política y la militancia comprende lo que es el diálogo, entonces si se podían conseguir las manos hablando del proyecto de la Universidad y un tema que usted lo menciona como es la inseguridad, que es algo que lleva Gisele Agostinelli. Evidentemente alguien negoció algunos temas sobre tablas y otros no. Si no se hacen las cosas bien pasa esto que describe

Más allá de las negociaciones tuvimos una breve labor parlamentaria, pero si se insiste con este mecanismo digo que vamos por mal camino cuando el pueblo morenense está necesitando otras actitudes. Tenemos que empezar a dialogar, ser ampliamente solidarios con todo el pueblo de Moreno, más allá de cualquier ideología que tengan los habitantes. Hoy tenemos un problema que deberíamos analizarlo, los mismos peronistas o quienes se llaman así, los que pertenecen al Frente de Todos, y respeto la posición de cada uno, lo que veo es que ahí hay diferencias que se muestran en el territorio y eso le hace mucho daño al pueblo morenense que está sufriendo. El hambre está golpeando, las reglas de juego a nivel nacional y provincial no están claras, por eso soy el primero que se hace responsable y digo que tenemos que darle un marco de legalidad, no se puede votar dos o tres veces una misma ordenanza, reconocimiento o beneplácito en la misma sesión, siendo que es un tratamiento sobre tablas. Es algo tan, tan simple, no quiero tirar nafta al fuego, creo que nos tenemos que replantear algunas actitudes, la oposición tiene una responsabilidad pero es el oficialismo quien tiene 16 manos, es quien tiene la responsabilidad de acompañar a un Ejecutivo con su pertenencia, y yo se lo reconozco, pero cuando hay muchas cosas que están sucediendo en el pueblo de Moreno, inseguridad, hambre, el oficialismo no se puede plantar con 12 manos en el recinto y pedir un tratamiento sobre tablas sin estar acordado con toda la oposición. Si alguien le molestó que me levantara y me fuera, pido disculpas, pero si da una situación igual lo vuelve ha hacer.