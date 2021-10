“Para el Estado seguimos siendo el enemigo interno”

Mauro Millán, lonko del Lof Pillañ Mahuiza, explica cómo y por qué las autoridades de Río Negro justifican los ataques al pueblo mapuche que hoy se encuentra desafiando al poder político, económico y judicial.

Por Mauro Millán*

“Los dirigentes de la provincia de Río Negro han solicitado judicializar un reclamo histórico del pueblo mapuche negando cualquier tipo de diálogo, con un aparato judicial que generó medidas de torturas, como impedir que se lleve comida o alimentos a las personas que están en Lof Quemquemtrew. Y hay muchos casos como este. La situación se agraba porque no solo intentan criminalizar a las comunidades, sino elevar el grado de acusación unos escalones más y llevarlo al plano de hechos terroristas. Actualmente tenemos un escenario bastante parecido a de la era macrista.

Los mapuche, y que la sociedad civil en general, sabemos perfectamente qué significa que el propio Estado te considere terrorista. Eso a nosotros nos pone en una situación de absoluta alerta y con la necesidad de dar a conocer nuestra realidad sobre lo que está sucediendo en Wallmapu.

Lo primero que nosotros vemos es que tanto el Poder Ejecutivo como el aparato judicial -con sus fuerzas represoras- están creando un cerco tratando de negar una discusión política con el pueblo mapuche tehuelche y desviar ese foco de atención a otra parte porque evidentemente estamos tocando fibras muy íntimas del poder económico, como la especulación inmobiliaria, el avance de las fronteras hidrocarburificas y mineras y el saqueo del agua.

Lo que se encontró en el lugar del incendio de esta madrugada fue un panfleto, que es una fotocopia, y el supuesto atentado no se lo adjudica nadie, todo muy raro. Por eso tenemos la casi certeza de que todo esto es un montaje muy burdo. Es más fácil buscar un enemigo interno y por eso nos acusan.

Ahora la gobernadora realizó una denuncia por terrorismo. ¿Saben lo que significa eso? Que van a legalizar las intervenciones en los teléfonos, los allanamientos y la militarización del territorio, como hicieron durante el periodo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Eso va a empezar a suceder porque ese es el camino que quieren tomar.

El relato que inventaron sobre el enemigo interno se sostiene cuando medios como Clarín, Infobae y La Nación le dan primera plana y hacen énfasis en ese tipo de mentiras. Manipulan la información. La gobernadora hace poquito dijo que el Gobierno Nacional iba a mandar Fuerzas Federales para acelerar el proceso de expulsión de lo que ella llama toma de tierras, y luego el Gobierno Nacional la desmintió. ¿Cómo podemos acceder a un diálogo político con funcionarios que públicamente mienten?

Se miente y se habla públicamente de un relato que no existe como la RAM. Ninguna de las comunidades que acompañamos esos procesos de recuperación respondemos a alguna directriz u organización porque somos comunidades autónomas, no existen este tipo de expresiones en el mundo mapuche. Inclusive la forma de organización política que tiene el pueblo mapuche es una multiplicidad de expresiones. Somos un pueblo y lo que está pasando acá concretamente es que hay una política negacionista. Hay un actor político que está interpelando al Estado y la decisión para encausar esta discusión no debe ser la represión, sino todo lo contrario, tienen que buscar el mecanismo diplomático para que podamos arribar a un acuerdo, a un proceso de recuperación, en este caso, de nuestros principios como pueblo y la armonía con una sociedad que se nos impuso.

La cuestión es que en lugar de abrir el diálogo nos están judicializando. Actualmente, yo estoy imputado por usurpación y como yo hay cantidad de gente en la misma situación, como la werken Gloria Coliweke que tiene una denuncia penal y que le puede llegar a costar cuatro años de prisión por una causa armada.

Todo este escenario de desidia con intencionalidad de parte de los que administran las provincias no va a erosionar para nada el proceso de resurgir que está llevando adelante el pueblo mapuche. Lo más importante es que la sociedad en general tiene que aprender que se está frente a un proceso donde el que está conflictuado es el Estado argentino. Nosotros como pueblo estamos vivos, aspiramos y soñamos a seguir siendo lo que siempre fuimos: mapuche tehuelche.”

*Lonko del Lof Pillañ Mahuiza

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras aseguró en distintos medios nacionales que una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es la responsable de un incendio en el Club Andino Piltriquitrón que se produjo este miércoles por la madrugada.

Carreras, al igual que Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de seguridad, insiste con la idea del “enemigo interno”. En este caso con la existencia de una “organización terrorista con conexiones internacionales”, mientras que, por su parte, las comunidades indígenas continúan luchando por la recuperación de sus territorios y denunciando el avance de empresas mineras y multinacionales que se instalan en el sur del país para arrasar con los bienes naturales.