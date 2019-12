211 shares







SE CUMPLE LA MEDIDA ANUNCIADA –

Por un comunicado de prensa que describe en líneas generales la decisión política de un gobierno popular, el gobierno de Mariel Fernández reconoce que no se renovarán 400 contratos que ingresaron a la planta municipal en el año 2019 para trabajar exclusivamente en la campaña de Festa. Con ese título se pasa al segundo anuncio que también es despido, aunque no se exprese así: «Son 200 funcionarios jerárquicos que pretendían quedarse en alguna dependencia municipal para seguir cobrando el sueldo».

Nótese que en el vocabulario institucional no está el término ñoquis. Trabajaron para Festa y son jerárquicos de Festa. ¿Por qué ayer en el recinto algunos hablaron de persecución política partidaria interna?

Desde el 9 de diciembre, jerárquicos que trabajan desde hace años en la Municipalidad de Moreno, fueron ubicados en un NO LUGAR por la nueva gestión. Al no haber firma, la sugerencia fue «vaya a su casa» hasta la confirmación de «nuevo destino».

El Municipio donde florecen mil flores vuelve a la normalidad y pleno funcionamiento el día 2 de enero (el jueves que viene). Tal vez las protestas bauticen el 2020 porque el cierre de año no da para festejos ni fuegos artificiales (que ya están prohibidos).

Aquí el comunicado oficial de Mariel Fernández:

«Desde el Municipio de Moreno queremos comunicarle a toda la comunidad las primeras acciones llevadas a cabo para alcanzar el ordenamiento de la planta municipal. Notificamos la nulidad de decretos ilegales realizados por la gestión de Festa. El ex intendente firmó el pacto fiscal que le solicitó la ex gobernadora María Eugenia Vidal, por lo cual no podía modificar la planta de trabajadores/as municipales durante los últimos 6 meses de gestión. Sin embargo, incorporó personas hasta el último día y el Tribunal de Cuentas observó estas ilegalidades. Estos decretos ilegales pasaron a planta permanente y aumentaron el sueldo de funcionarios/as. Son casi 200 cargos políticos que terminaron sus funciones el día 10 de diciembre y que pretendían quedarse en distintas dependencias para seguir cobrando un sueldo que paga toda la comunidad de Moreno. Hay casos de nepotismo vergonzosos: por ejemplo, el de un ex Director que nombró a sus tres hijos, esposa y a otros familiares. El ex intendente mezcló en los mismos decretos ilegales a trabajadoras y trabajadores a los cuáles sí les correspondía el pase a planta o recategorización con aquellos a los que no. Por ello, revisaremos cada uno de estos casos para no cometer ninguna injusticia con personal municipal de carrera. Continuando este proceso de balance económico y revisión de personal, no se renovarán contratos a unas 400 personas que ingresaron a la planta municipal durante el 2019 con la exclusiva labor de trabajar para la campaña política de Festa. Nuestro compromiso es con toda la comunidad morenense y con sus trabajadoras y trabajadores municipales de carrera, a quienes les aseguramos que sus puestos de trabajo serán valorados como corresponde».