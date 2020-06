0 shares







UN PARTIDO QUE ESTÁ EN JUEGO –

Es la crisis actual y la que asoma su cabeza en una fecha indeterminada pero segura. Todos juntos, es ahora, para que en un mañana no haya espacio para lamentos y/o excusas. La apertura y expectativa ha sido generada por el Secretario General del Municipio, Ernesto «El Coco» Lombardi. Fruto del trabajo político llegó la foto del viernes pasado de la Intendenta (en el día de su cumpleaños) y diez consejeros del PJ que además integran (mayoritariamente) el espacio Peronismo de Todos (es o era una voz crítica a la gestión de M.F pero sin cruzar límites). Como no todo es pandemia, la minoría del cuerpo colegiado del PJ salió a calificar el encuentro como un intento de destitución del Presidente Walter Festa.

Con larga trayectoria y batallas en el lomo, el Secretario General del PJ, cabalga por la unidad sin perder de vista o dejar de lado un concepto: legitimidad, de unos y otros. Ricardo «Lolo» Gómez contesta:

¿Puede traducirme el mensaje político del encuentro y firma de documento con la Intendenta?

Hay una situación nacional, provincial y local de suma gravedad, una crisis sanitaria, social y económica, que como integrantes de esta comunidad no podemos dejarla de lado o no acompañar el esfuerzo que se está o se quiere hacer desde Nación, Provincia y en lo local. Más que como representante de un cuerpo colegiado, como es el Partido Justicialista, fuimos como militantes peronistas. A título personal digo, soy el Secretario General del PJ pero es un cargo que no uso ni utilizo, en el mejor de los casos lo que hice fue tomar la premisa del General Perón, primero la Patria, luego el Movimiento y por último los Hombres. Hay quienes en la política consideran que todo tiene un precio, pero para otros, para la generación donde me formé, la política tiene valores y uno de ellos es la solidaridad que permanentemente levantamos como peronistas. Este es el objetivo y el fin. Ante la autoridad municipal manifesté las diferencias cuando lo creí, pero en este momento cualquier diferencia interna, partidaria o sectorial tiene que ser dejada de lado. También digo que la convocatoria tiene que ser a todos los sectores, no solo del peronismo sino de todo el campo nacional y popular. Le diría a quienes fueron parte del anterior gobierno municipal que todos deberíamos estar apoyando para que en Moreno la crisis no se agrave.

AUDIO 1 GOMEZ

Tras la foto y encuentro, Raúl Taborda, consejero del parrido, dijo que no van a permitir un golpe institucional al PJ. ¿Estuvo en la mesa el tema de la presidencia del Partido Justicialista?

Acá nadie está tramando ninguna movida. La legalidad siempre la vamos a respetar, pero eso lo que deben hacer todos, los 17 integrantes del Consejo debemos respetar la Carta Orgánica. No obstante, no es un tema que a mí me interese debatir porque es la preocupación más lejana que tiene nuestra sociedad. De todas manera digo, a esa legalidad que son las normas, que en nuestro caso es la Carta Orgánica, siempre hay que agregarle legitimidad, porque la legitimidad es el ejercicio del poder. Esto lo planteó Néstor Kirchner cuando asumió porque el poder debe ser legitimado permanentemente, y en nuestro caso por el momento que vivimos tenemos que estar codo a codo acompañando. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero en este momento digo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.

AUDIO 2 GOMEZ

Es un objetivo deseado la unidad, posible de acercarse si existe un plan o planificación en el ejercicio de un gobierno

Así es, por eso digo o trabajamos en conjunto o vamos a ser responsables si el día de mañana la crisis se acrecienta en nuestro distrito. A veces hago referencia a un dicho de Jauretche sobre Ernesto Sábato, que se acortó tarde en decir que se equivocó al festejar el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, también en 1976 al acompañar a Videla en Europa como figura relevante de este país. No está mal que se acuerde tarde, lo aceptamos, lo que no vamos a aceptar es que nos quieren enseñarnos, deben tener un poco de humildad. No voy a contestas palabras o frases hirientes de un compañero que en todo caso tendrá que ratificar o rectificar en el seno del Consejo al que pertenecemos.

AUDIO 3 GOMEZ

Hasta llegar a la foto del día viernes y en plano de las negociaciones, ¿se planteó la legitimidad de Festa como Presidente del PJ?

No se planteó la ilegitimidad de Festa pero sí que las diferencias internas deben ser dejadas de lado y que se vería de buen agrado que el presidente del partido tenga gestos de acompañamiento, no solo él sino de todos aquellos que tienen pertenencia política, social y cultural, hacia la Intendenta de Moreno que fue apoyada y votada por la mayoría del pueblo.

En la convocatoria que realizó Lombardi a varias figuras del peronismo, ¿hubo ofrecimiento de un cargo en la gestión?

No, para nada. Cuando el compañero (Taborda) dijo que algunos deben estar colgados en un cuadro en un museo, digo que no me siento para tanto porque para estar colgado en un cuadro y en un museo hay que tener un gran bagaje cultural, político, social y artístico. Agradezco la consideración, pero es preferible estar colgado en un museo y no en otra pared.