«Para los que creen que con los aparatos transforman la realidad hay una mala noticia porque son los pueblos quienes lo hacen»

Jueves por la tarde. Las horas y días de preparación llegan el epílogo que tendrá música, caravana, reencuentros y discursos. El presidente del instrumento electoral Unidad Popular, actual Presidente del Banco Nación, llega a Moreno donde la militancia está presente en el Club Defensores. Organizaciones y gremios. ATE, Alicia Meynard, la Corriente Clasista y Combativa en la figura de la actual consejera escolar María González, la OLP de Antonio Castillo, también Con Sentido Público de Fernando Leguiza. Participa del gran evento el actual Director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega Emmanuel Álvarez y quien ocupa una banca de concejal en el HCD de Lanús el histórico Víctor De Gennaro.

Pero antes del gran acto de UP, el dirigente político, social y barrial que sabe de herramientas y propuestas habló con Desalambrar del proyecto que recorrerá las barriadas de Moreno. Eduardo Balán levanta el estandarte de la real participación:

Es una jornada importante para vos, ¿por qué?

Y porque se juntan varias cosas, por un lado es toda una historia de construcción acá en Cuartel V y en Moreno, la posibilidad de compartir este espacio con Claudio Lozano y además estamos largando una iniciativa muy importante que es una consulta real participativa que se llama Moreno y su destino para llevar a los barrios la discusión sobre el modelo de desarrollo y qué democracia queremos en Moreno, discusión que hace mucho no se da.

Has tenido a lo largo de tu trayectoria de militancia distintas búsquedas y herramientas de participación, ¿Por qué será diferente Moreno y su destino?

Porque después de la pandemia, es como que hay una moneda en el aire. Hay que ver para dónde van nuestras sociedades y donde caiga esa moneda tiene mucho que ver con la participación popular, la movilización y la posibilidad de imaginarnos un destino distinto, entonces esa pelea que hoy empezamos a trabajar con más visibilidad ¿qué destino queremos para Moreno, queremos que sea solamente la playa de estacionamiento, el basurero urbano o llegó el momento que en vez de mirar a la Ciudad de Buenos Aires, miremos a la Argentina y seamos la plataforma de un proceso revolucionario, de democracia participativa y economía social. Para mí la gente está madura como para dar ese levante y es momento de darlo.

¿La política de Moreno está madura para dar ese debate?

Lo que pasa que para saber qué piensa la clase política de Moreno tendría que haber ámbito donde lo podamos discutir y la verdad eso también hay que reflexionarlo, ¿dónde se discute el destino? ¿Solamente en el Concejo Deliberante? A mí me parece que no, me parece que para los que creen que los aparatos son los que transforman la realidad, hay una mala noticia, son los pueblos los que transforman la realidad así que hay que salir a dar esta discusión en los barrios y comunitariamente.

¿Cuándo arranca y qué cobertura tendrá?

Cien barrios, en los cien puntos de Moreno, cien barrios, la idea es encuestar por lo menos a unas diez, veinte familias de cada barrio, del 21 de mayo hasta el 26 de junio.