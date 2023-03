«Para Mariel Fernández los /as trabajadores /as municipales son la variable de ajuste»

El primer tramo del año está cubierto. El dato responde al índice inflacionario de los primeros tres meses y la liquidación de salarios que está en proceso. El 20 por ciento hasta puede ser leído como un acuerdo entre el gobierno y los gremios paritarios. Incluso ver en esa perspectiva que el Departamento Ejecutivo frenó el avance de cerrar el primer semestre en solo tres encuentros relámpago. Casi a fines de abril se volverán a ver las caras.

Pero la pérdida salarial del año pasado no se recupera (un 25 por ciento). Las consultoras que siguen el pulso económico prevén una inflación anual de tres dígitos. ¿Cómo la administración Mariel Fernández podría acercarse si en los primeros tres ejercicios consolidó un retroceso salarial de más del 50 por ciento? ¿Cuánto están dispuestos a no perder los /as representantes gremiales?

Ariel González, hombre del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno responde el o los grandes interrogantes de este 2023: