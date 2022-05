Para Mariel Fernández no es una prioridad los /as trabajadores /as municipales

Hasta el mes de septiembre, si el gobierno de La Capitana interpreta que la inflación comió la recomposición otorgada, habría una reapertura de la Mesa Paritaria. Hasta allí es largo el tramo, como la esperanza del pobre. ¿Hay otras mesas y sillas que permiten visualizar a los /as trabajadores /as municipales?

Ariel González, probablemente uno de los dirigentes que mejor entiende y explica la ley conquistada (14.656), que permitió Convenio Colectivo y Mesa Paritaria, desglosa los inconvenientes, expresa el modo de poder jerárquico que el gobierno emplea y sentencia:

Sin Mesa Paritaria, ¿en qué lugar se discute y defienden los derechos de los /as trabajadores /s municipales?

Es una pregunta interesante, que pasa con los trabajadores municipales después de las paritas, yo creo que en realidad si uno ve lo que lo que está pasando en sociedad, con los trabajadores es la pregunta, pero bueno los municipales en general que es a quien nos toca representar, yo creo que sintieron que por ahí a como venía la situación a fines del año pasado que tuvimos una pérdida del poder adquisitivo impresionante debido al no cumplimiento de una mesa paritaria, de un acta que establecía que había que reunirse el 4 de noviembre para hacer un ajuste del porcentaje paritario en función de la realidad que estaba viviendo el país, el porcentaje paritario en la realidad que estaba viviendo el país la reunión estuvo pero murió todo ahí. Recién nos pudimos sentar de nuevo este año para cerrar el primer tramo de aumento a partir de marzo. Yo creo que ante la situación que veníamos viviendo, yo siento que para los compañeros fue un respiro y le dio oxígeno por un tiempo, yo creo que por eso hoy está todo tranquilo. Y después no hay que ser hipócritas y plantear la realidad, no siempre estamos atravesados por la política, hoy hay sectores de la política, entiendo, es mi opinión personal, que están muy tranquilos y cómodos y otros que no tanto..

¿Cómo sería esa intranquilidad en los sectores en donde la política lo atraviesa?, ¿Dónde se manifiesta?

Se manifiesta en las relaciones laborales directamente, yo veo mucha presión, mucha amenaza, mucho temor por parte de compañeros de muchísimos años pero ellos no lo entienden, yo soy trabajador municipal de más de 22 años, por más que hoy esté en el gremio y demás, yo no entiendo que un trabajador, un compañero de tantos años municipal hoy le tenga temor a una gestión, a una jefatura. Yo creo que eso se está dando en muchos lados y los compañeros lo manifiestan y por más que uno trate de acompañar de esta manera estando presente hoy por hoy no me toca hacer el trabajo, no soy el secretario gremial, tenemos otro compañero, Luis Dornellis, que está en la Secretaría Gremial, está en conjunto quizás con otros compañeros, con Patricia Galván que está en la Secretaría Adjunta y demás, y algunos chicos nuevos que están acompañando siempre, recorriendo lugares y viendo estas situaciones pero a veces no llegamos, a veces llegamos tarde y está la decisión política también, lo hemos tenido en una baja en Niñez, lo hemos tenido con condiciones de pase que los compañeros la llaman disponibilidad, una palabra que es de la ley anterior y que se usa de manera arbitraria. Es verdad que es una posibilidad que tienen las jefaturas de dejar un compañero en condición de clase pero la ley es clara que no tiene que evidenciar un castigo. Muchas veces es evidente, entonces ahí es donde nos plantamos y creemos que eso hay que resolverlo. Hoy nos está pasando en el IMDEL, lo tendré que hablar después con mis compañeros, pero me tocó atender reclamos de tres compañeros, dos se comunicaron conmigo, que la semana pasada manifestaron una inquietud ante un procedimiento que se está llevando adelante en el área y se supone que para los superiores eso fue maltrato, agresión, falta de respeto entonces, los suspendieron arbitrariamente…

Así que si reclamar algo, plantear algo es un maltrato, ¿sería así?

Sí, o una falta de respeto al superior, cuestionarle un procedimiento cuando uno considera que es correcto, o al menos pedirle la explicación del por qué, parecería ser una agresión.

Me lleva a preguntarte, ¿cuál es la figura del trabajador para el gobierno de Mariel Fernández? Conceptualmente lo pregunto, porque si vos me decís que hay miedo, se ejerce maltrato, se utiliza la disponibilidad cuando no se podía utilizar y no pasa nada

Esas son las cuestiones, te repito, las decisiones políticas que uno ve y que a veces es muy difícil que vuelvan atrás, es como decir, se dio el paso y ya está, y están las vías administrativas para hacerlo, entonces, eso es lo que yo veo con respecto a la gestión actual, ellos cumplen sus obligaciones.

¿Y sus responsabilidades?

No tienen en cuenta lo humano porque, por decir de una manera la relación que hay con los compañeros y las compañeras municipales. Yo creo que ahí es donde están haciendo mucha agua, donde creo que le están errando, pero repito, no es en todas las áreas también hay que ser justos en ese sentido. Yo creo que si vos preguntas qué pasa con la gestión Mariel Fernández, yo creo que avala las decisiones de personal jerárquico. Si no es algo muy evidente, que ha sucedido también y no lo han podido negar porque se ha hecho público, ellos avalan las decisiones que toman los responsables de la gestión.

Si ya la mesa paritaria se iba a reunir en noviembre, no se que fecha es, ¿cuál es el espacio para discutir esto?, para que no sea una cuestión individual de un laburante hombre o mujer, ¿cuál es el espacio?

Al principio la mesa paritaria se iba a reunir en septiembre, pero esperemos que así sea, nosotros tenemos la instancia de Junta de Calificación y Ascenso donde no solo se discute el avance de los compañeros, como hacer el pasaje a planta que se está ejecutando ahora, al igual de varias diferencias porque los compañeros que participaron de la última reunión, dejaron bien en claro en la Mesa que no vamos a aceptar que nos pasen a planta por un informe negativo del jefe porque el convenio lo establece, pero si vos te vas guiar por ese punto volvemos a la Ley 11.757 que era el «dedo» porque para que sirve que el compañero no tenga faltas, que no tenga sumarios, que no haya tenido licencias prolongadas entendiendo que el contrato de 12 meses vos tenes que haber trabajado alrededor del 75 por ciento por lo menos para hacer el avance siendo temporario pero no sirve nada de eso si vos lo vas a reducir al informe impositivo y no del jefe. También cuestiono al jefe porque si vos tuviste un compañero, en realidad después de los 12 meses sabemos que están pasando a planta casi dos o un poquito más de dos años, y si en dos años, tuviste una persona que no se supo desempeñar o se desempeñó mal y jamás le hiciste un llamado de atención, una sanción, y el que se equivocó es el jefe. A mí me pasa que el informe negativo después de estar dos años en la municipalidad, sin ningún tipo de informe previo y yo sancionaría al jefe, no le prohibiría el pasaje a planta al compañero.

¿Es prioridad para el gobierno de Mariel Fernández el trabajador /a municipal?

Mirá, con respecto a esto completaría la respuesta anterior, la Junta no se está reuniendo con la frecuencia que tiene que hacerlo, donde también se tocarían estos puntos y después dejame aclararte algo de lo anterior también, no hay espacio de diálogo, si no es la formalidad, si no es la paritaria, si no es la junta, si uno va y pide hablar tenemos que dar muchas vueltas y si te atienden es muy escueto y hasta ahí porque lo otro se discute en la junta, entonces, en otro momento hemos tenido diálogo fluido, incluso por la jefatura, hoy por hoy hay gente que te abre la puerta, te recibe, no es generalizado, pero hay muchos que lo niegan y tienen el aval de arriba porque saben que no lo van a presionar para que lo hagan pero en realidad es para mejorar esto, la calidad de trabajo de los compañeros y las compañeras cuando uno se acerca a un área y hay, también debo ser justo, se mejoró con gestiones anteriores, no se si la ropa tiene la frecuencia o la calidad, cantidad que demás el convenio establece y debía tener pero sí se ha mejorado en ese aspecto. Los sectores que recibían la están recibiendo y hay sectores que hacía décadas no recibían ropa se la están dando. No es la totalidad de la planta pero se ha mejorado un poco, es más, quizás un punto donde en otro momento teníamos que estar atrás, después de uno, un año y medio o dos, empezar a discutir para que tarde seis meses más la entrega y hoy por hoy eso está aceitado y estamos atentos, le pedimos a los delegados que lo hagan, que estén informando si la ropa viene o no viene, si al compañero le falta y demás, pero en general se vienen entregando. Si las condiciones de trabajo en algunos lugares se han mejorado un poco pero son como siempre, son muy malas y en este afán que ellos plantearon con el tema de la paritaria que no fue lo suficientemente buena con respecto al indicie inflacionario. Ellos planteaban que el municipio tenía que hacer un montón de otras cosas que también requieren de ese presupuesto que supuestamente estaba generando superávit pero evidentemente no es ninguno de los aspectos de los trabajadores y si lo es, es ahí no más, lo justo y necesario o menos de lo justo y necesario.