Domingo 19 de noviembre día de segunda vuelta, jornada definitoria. La Jefa comunal de Moreno que ya obtuvo un amplio triunfo en las elecciones Generales, subió a sus redes un mensaje en defensa de los proyectos y gobiernos populares, para continuar con la reconstrucción de Moreno con Massa Presidente: «Es una elección importantísima para los destinos de nuestro país, por eso les quiero pedir que apoyemos a Sergio Massa porque para seguir transformando a Moreno necesitamos que Sergio Massa sea Presidente porque es el candidato que cree en el Estado, que cree en la obra pública, que cree en el trabajo, en la salud y la educación pública, en un Estado que acompañe y garantice derechos. El Estado fue creado para eso, invierte en las personas porque es lo que necesitamos para desarrollar nuestro país. Nunca el Estado es un gasto, es una inversión para seguir creciendo. Por eso les pido que no rifemos, no podemos votar a una persona que está totalmente desequilibrada, quienes vieron el debate presidencial se habrán dado cuenta, es una persona que no está bien y habla de destruir el Banco Central, de pasar la motosierra por el Estado, me da mucha preocupación».

Mariel Fernández reconoció que «no fue fácil el proceso actual porque se atravesó una pandemia mundial, hay guerras a nivel mundial que también afectan a la economía y para resolver los problemas necesitamos tiempo. En Moreno hicimos muchísimas cosas pero falta mucho más porque no se resolvieron todos los problemas y para alcanzar eso necesitamos tiempo. Les agradezco que me hayan votado como Intendenta, les comento que estoy tan entusiasma y con ganas de trabajar, como el primer día pero para seguir transformando Moreno necesito que Sergio Massa sea Presidente. Necesitamos un Presidente que sea serio, que tenga experiencia en la gestión y que mínimo haya estudiado los problemas de la Argentina. Se dan cuenta que Milei no conoce el manejo del Estado, no entiende de política internacional, realmente me preocupa mucho. Por eso les pido, nuevamente y encarecidamente que no rifemos nuestro voto. El voto de cada persona en nuestro país es fundamental, gracias a Dios tenemos democracia y podemos elegir a nuestro Presidente. La manera de mejorar la Argentina y nuestro amado Municipio de Moreno es que Sergio Massa pueda ser Presidente y tengamos alguien que crea en la obra pública y el Estado nacional como garantizador de derechos».