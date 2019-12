0 shares







TODOS LOS NOMBRAMIENTOS BAJO REVISIÓN / DICIEMBRE CLAVE –

El Concejo Deliberante sesiona. Es el debut de concejales /as que por primera vez ocupan una banca. El sistema de comunicación y los espacios a utilizar tienen otro despliegue. No hay parlamentaria y ese llamado extraordinario a legisladores /as junto a Mayores Contribuyentes no alcanza el quórum a las 9 de la mañana del día jueves. Pero si de planificación y previsibilidad ha de tratarse la nueva política, los mismos actores del oficialismo e igual cantidad de Contribuyentes, sabían que la acción era en el segundo llamado «interpretando así la Ley Orgánica» y la mayoría para aprobar las ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria del año 2020.

En un pasaje de ese intervalo (de 9 a 11:30 horas), la Dra. Patricia Rosemberg, Jefa del bloque Frente de Todos, desplegó cada uno de los ejes que luego entrarían en el debate y sin obviar lo más profundo, problemático y conflictivo que debe «resolver» el Poder Ejecutivo que encabeza Mariel Fernández para que las herramientas aprobadas tengan asiento en definiciones políticas del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS:

El aumento en las Tasas llega hasta un 45 por ciento pero además se delega facultades al Departamento Ejecutivo para ampliar ese porcentaje en un 25 por ciento más. Pregunta, ¿se pide al contribuyente un mayor esfuerzo y cuál es el que debe dar la política institucional?

Dos cosas, es pedir esfuerzo pero también acompañar el tremendo proceso inflacionario que nos lleva a tomar acciones para que el Municipio pueda tener una fortaleza. Yo entiendo lo del esfuerzo, pero lo que vamos intentando hacer es que eso sea con justicia social. Para que se entienda, en la propuesta anterior estaba cobrar al Bingo el 8 por ciento y éste Ejecutivo plantea algo superior para que los que más tienen se esfuercen más, sin dejar de comprender que el escenario es complejo para todos…

Como gesto o señal está bien, pero lo que se recauda del Bingo (2 millones de pesos) es poco en un Presupuesto que puede llegar a los 4.900 millones de pesos. Con esto digo que eso no altera las ecuaciones más profundas por lo que se requieren de muchas más ejemplos

Sin duda alguna, pero que al Bingo se le aumente el 8 por ciento y al resto un 40 por ciento es una cuestión absolutamente inexplicable..

O es explicable

Sí, bueno, pero en este Concejo Deliberante es inexplicable que quisiéramos votar eso. Cuando vemos cuál es el costo de construir el metro cuadrado en Moreno y lo comparamos con San Miguel, lo que hacemos ahora es aplicar un aumento para que el sistema sea sustentable. Me refiero que si no lo revisamos y lo cambiamos, lo que tendríamos es una mayor explosión de más edificios, que no es primer vivienda ni vivienda familiar ni única, que además no tiene una contrapartida de servicios, con lo cual se agravaría lo que pasa hoy, no hay presión de agua, los cloacas no alcanzan. Entiendo el esfuerzo y la complejidad, pero es necesario readecuarnos para que el Municipio sea realmente posible.

Como lo expuse en la nota periodística sobre el aumento de hasta el 45 por ciento, este esfuerzo tributario debe tener un desarrollo claro en el Presupuesto, esto es, si las prioridades son las mismas de las gestiones anteriores o hay otras señales

Nosotros vamos, en realidad el Poder Ejecutivo, a tratar el Presupuesto para que esté herramienta a partir de las readecuaciones y se puede elegir los recursos con las dificultades que existen…

Es que el margen es corto

Absolutamente. Otro ejemplo, en el caso del Estacionamiento Medido lo que estamos pidiendo que lo que se cobra tenga que ver con el Acarreo y que es recaudación municipal y no con el estacionamiento que el 60 por ciento se lo lleva una empresa privada. El año que viene veremos esto porque la solución tiene que ver con software sencillo que podríamos generarlo desde la Universidad de Moreno porque contamos con la tecnología. Hay un montón de otros hechos que en términos de equidad y justicia hay que empezar a revisarlos. Para acceder al Parque Los Robles hasta las escuelas públicas tenían que pagar un canon y que por supuesto lo vamos a reformar. Lo otro es que efectivamente el margen presupuestario es chico porque la gran parte está afectada a la masa salarial y es algo que hoy se está revisando porque la gestión anterior dejó una cantidad de nombramientos, recategorizaciones que hace que el Municipio sea inviable. Hay que recuperar la cultura del trabajo pero además a los trabajadores les hace mucho daño verse cobrando el sueldo el día 10 o 12 junto a otro que no trabajó o que en dos años tiene más categorías que aquel que tiene 30 años de antigüedad.

Entonces no es un mito lo de ñoquis o virtuales, siempre existieron pero el problema es que la propia clase política lo expresó así porque es una forma de pago o acuerdo. Ojalá que sea un punto de inflexión, que se explique y que no sea un señalamiento ni persecución. Si se plantea todo en función del trabajo que se explique como nunca antes se hizo

Bueno, lo podemos ver en el Concejo Deliberante donde cinco días antes del cambio de gobierno pasaron a planta a muchas personas. El HCD tiene un presupuesto que es del 2 por ciento del total de los ingresos que tiene el Municipio con un montón de personas trabajando cuando en verdad el Concejo tiene que ser ágil, con pocas personas trabajando adentro porque los concejales tenemos que salir. Las personas tienen que trabajar en cargos ejecutivos, digo en el Ejecutivo, en la calle, ofreciendo servicios. Nosotros vinimos para eso, lo que dijimos en la campaña es lo que hacemos ahora sentados en nuestras bancas, no vamos a votar algo distinto a lo que propusimos. Si hay personas nombradas cinco, quince días, un mes o dos meses antes, se van a revisar todos esos nombramientos porque el Municipio tiene que poder dar servicios y tiene que ser sostenible. Si cobran sueldos más de lo que se puede no habrá ni una pala ni una bolsa para hacer el trabajo y nosotros necesitamos poner de pie un Municipio que ofrezca servicios …

Estas decisiones, tan serias y fuertes, ¿deben darse en diciembre? Consulto porque si este mes es inviable, en enero baja la recaudación y no se puede pedir ayudas extraordinarias a la Provincia que también tiene complejidades

La Provincia sabe cual es la situación que tiene Moreno y conoce que necesita que el distrito necesita de una ayuda extraordinaria que no es una sola vez, pero cada uno desde su lugar se hizo cargo de esto a partir del 10 de diciembre y claramente la viabilidad política es de los primeros días, del primer tiempo, de este mes que hay que revisar, porque además toda situación de irregularidad o conflicto si se arrastra se agranda.

Atendiendo a lo sensible, a que para un compañero /a peronista no hay mejor que un par, lo que no puede hacer es iniciar una persecución política desconociendo el trabajo

Desde la semana pasada no hay ningún clima persecutorio, pero lo que quiero señalar lo siguiente, debemos separar el trabajo del compañero político. En la Maternidad decía que la primer militancia se hace cuando trabajamos, la segunda es cuando terminó nuestro horario de trabajo. La primer militancia es que el vecino cuente con el servicio. A la asunción de Alberto y Cristina nosotros fuimos a las 17 horas después de trabajar en el Concejo Deliberante. Me parece que esto hay que esclarecerlo, separar la paja del trigo porque para un Municipio lo mejor es tener compañeros que trabajen y hacia eso vamos.