Parar la Olla, entregar más de cien viandas por semana

Desde el año 2020 existe una decisión que mantiene su cadencia de forma ininterrumpida. En el Centro de Jubilados y Pensionados de Casasco, el grupo de trabajo que conduce Débora Galán diputada provincial por el Frente Renovador en el Frente de Todos, asiste, acompaña y contribuye a brindar un plato de comida a hombres y mujeres, adultos mayores, que concurren martes y jueves a obtener una asistencia vital.

Lorena Borda es quien toma posición y postura respecto a la olla y el sentido de la misma: «Esta olla se viene sosteniendo desde el año pasado en comienzos de la pandemia y la verdad es que nosotros acá vemos una particularidad, vienen jubilados y pensionados, que realmente por ahí no llegan a la canasta básica y tienen que recurrir a este lugar a buscar su vianda. Estamos entregando más de 100 viandas por semana y la verdad es que tratamos en lo posible de poder acompañar lo más que se pueda, porque también vienen otras personas que no tienen, no cumplen el requisito de ser pensionados o jubilados y también se considera poder ayudar. La verdad es que venimos sosteniendo otros lugares como Cuartel V, Trujui, La Reja que ahora se abrió uno nuevo, ya venían trabajando, pero también necesitan ayuda y desde ahí recibimos el pedido de la persona que está llevando adelante merendero y olla y tiene bastantes familias como para poder acompañar»

La palabra es acompañar, incluye que perciben que la asistencia del Estado no alcanza, sino una familia no viene acá, estaría en su vivienda cocinando su plato. Acompañar es mirar a ese grupo, en este caso jubilados y pensionados

Sí, realmente hay lugares donde se fueron cerrando las ollas, se fueron cerrando merenderos porque de alguna manera hay una asistencia de parte del Estado que no es lo que cubre todo, pero dentro de todo pueden sostener lo que vos decías recién, poder comer en familia. Y eso se va a ir dando de a poco a medida que se vayan acomodando las cosas, eso es lo que suponemos nosotros.

¿La carga nutritiva o nutricional del alimento tiene o sigue un plan?

Lo que se está implementando dentro de todos los lugares que estamos acompañando, es la soberanía alimentaria. ¿Qué tiene que ver con esto? Un grupo de nuestro espacio, de Débora Galán, se está capacitando para poder llevar adelante huertas comunitarias, es decir, poder implementarlo en las casas de la gente que va a los comedores. Pero bueno, en principio poder comenzar en esos lugares a implementar esta soberanía alimentaria que tiene que ver con que las personas puedan comer cosas más nutritivas y sanas. La semana pasada se empezó a implementar en uno de los merenderos y un comedor, que está en Trujui, que ahí se llevó adelante la primera experiencia.

¿Una huerta?

Que hagan una huerta así es, y lo puedan sostener y que sea algo ecológico, sustentable, y que eso les dé una herramienta para que se pueda cocinar algo que sea más nutritivo.

El cupo que tiene acá el Centro de jubilados, ¿aumentó o disminuyó respecto al año pasado?

La verdad es que disminuyó, pero las porciones se mantienen. Por ahí se van cambiando las personas, por ahí viene una semana una y la otra no viene, creo que se va dando con lo que tiene que ver las fechas de cobro de la gente, como se van manejando, algo de eso pensamos.

Ema estuvo en los preparativos de la olla del jueves. Colocó su termo y mate sobre la mesa. Le da un trago al amargo y regresa al calorcito donde se funden todos los ingredientes. Listo y todo preparado para brindar alimento y amor, ella a metros de cumplir sus 70 años y con la primera aplicación de la vacuna, siempre se encomienda a Dios: «Nosotros acá a las 8 de la mañana estamos pelando la verdura, ya preparando para el momento que, antes de las 9 ponemos la olla para cocinar. Tenemos 50 abuelos, 50 viandas que vienen y hay gente que viene a buscar que no son jubilados y por hacer una excepción, sabemos la situación, tenemos que apechugar y darle porque no pueden estar sin comer la gente».

Sos jubilada, ¿percibís la mínima?

Si, si percibo la mínima.

Con la mínima, ¿qué podés hacer con tu vida?

Nada, no se puede hacer nada, usted tiene que pagar y a veces no le queda, tiene que estar haciendo malabarismos para que la jubilación alcance. Hoy en el día no nos alcanza para nada. Pero acá en el Centro de Jubilados, que es mi segunda casa, veo la situación de la gente. Mi marido me dice “pero dejá de hacerte mala sangre, larga todo”, y le responde ya me metí en el baile y voy a seguir bailando y yo sigo con el centro de jubilados porque a mí me gusta.

¿Qué es lo que te enamora del Centro de jubilados?

Acá todo, porque vienen las abuelas, me cuentan que les pasa una cosa, le pasa otra, yo cuando puedo acompañar a Anses, a PAMI, o hacer algún trámite, yo sola me colaboro con ellas y le digo “vamos yo las acompaño”. Dios me agradecerá.

¿De dónde salen los recursos para alimentar esa olla que asiste a 100 personas por semana?

Salen de los compañeros que a veces ellos vienen, traen esto, aquello, por ejemplo, los fideos el arroz, todo eso nos mandan de la Municipalidad, pero las demás cosas nos manda Débora Galán, que es la diputada provincial, ella nos alcanza.

Alimentos frescos, carne, pollo

Sí tiene pollo y carne, y gracias a ellos que nos traen porque sino no podríamos poner fideos solos y tomate.

También ocurre en el día a día, que si falta algo sacan ustedes del bolsillo

Compramos el condimento, la sal, no miramos si el bolsillo lo tiene o no lo tiene, vamos callados y compramos.