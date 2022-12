«Parece que para Mariel los sindicatos somos los enemigos internos y quiere eliminarlos»

El año termina y existe un acumulado cargado de evidencias. La decisión política de Mariel Fernández carece de dudas en relación a las entidades gremiales, representantes de trabajadores /as municipales que encuentran allí respuestas y representación. Paritaria cerrada por decreto, a la baja de la inflación que comió los salarios de los que menos perciben. Marchas, paros, palos, presentaciones en el Ministerio de Trabajo bonaerense, nada alteró el plan original de La Capitana. Pero estaba preparada la última estocada en este 2022: por decreto con su firma y la de todos /as sus Secretarios /as, barrió con los códigos de descuento o retención, salvo la cuota sindical.

Desde el 1 de diciembre y sin anticiparle a nadie, la medida entró en vigencia pegando de lleno en la organización administrativa y económica de cada gremio (ATE y SITRAM), y especialmente en las coberturas médicas, asistenciales y sociales de cada afiliado /a.

Fue María Eugenia Vidal que en el año 2018, siendo gobernadora, aplicó ese medida otorgando a los gremios 90 días para la readecuación.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, interpreta el último acto de Mariel como un ataque más a las organizaciones gremiales, libres del pueblo y sentencia: «No hubo ningún gobierno actual que haya llevado a la extrema ofensiva como el de Mariel Fernández, parecería que los sindicatos somos los enemigos internos, parece que quiere eliminarlos. Eso es lo que podemos decir con tres años de gestión y a modo de balance. Lo último fue lo de los códigos de descuento. Siempre el Ejecutivo busca excusas, aparentemente hay una entidad que descontó la totalidad del sueldo a un trabajador fallecido, y esa es la vil excusa para avanzar sobre los códigos de descuento. Pero en esto hay una realidad, nos avala la legalidad y el Ministerio de Trabajo nacional, porque ATE es una entidad nacional de personería única. Nuestra entidad tiene 97 años de vida y para poder funcionar y contar con códigos de descuento es que tenemos personería gremial. La ley que cita el gobierno de Mariel Fernández en su artículo 38 establece que la patronal está obligada a aplicar los códigos de descuento, es decir está obligado a ser agente de retención. Hay jurisprudencia y ya hemos ganado en este tema peleando contra un montón de intendentes».