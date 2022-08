«Pareciera ser que los negros de Moreno no podemos disfrutar de un buen evento artístico»

LA CONTRATACIÓN DE NICKI NICOLE PARA LA PRIMAVERA MORENENSE –

Emmanuel Fernández, concejal del Movimiento Evita, cuadro político, hermano de la Intendenta de Moreno, fue el hombre que respondió al cuestionamiento que deslizó el edil del PRO, Demian Naya, respecto a la millonaria contratación de Nicki Nicole, la gran artista que estará en la Plaza Buján el próximo 21 de septiembre: «Con respecto a las obras de educación hemos pasado un informe respecto a las obra de gas, las obras de infraestructura que son enormes, de hecho hoy a la mañana inauguramos la Secundaria N° 32 (Villanueva), obra que había quedado parada en el gobierno de Macri y Vidal. Pero con respecto a Nicki Nicole, hay ayuda de Provincia y de Nación, hay un aporte que hace la Municipalidad. Estamos muy contentos que venga Nicki Nicole, será un evento cultural para nuestros jóvenes. Creo que les jóvenes de Moreno se merecen poder disfrutar de un espectáculo lindo, profesional. Nos encanta que los jóvenes de Moreno puedan tener un espacio cultural en donde se puedan sentir felices porque creo que no solo la Ciudad de Buenos Aires puede contratar buenos artistas, creo que Moreno también lo puede hacer. Es importante el acceso a la cultura, a la música, a un buen espectáculo porque pareciera ser que los negros de Moreno, y me adjudico porque soy un pibe de Cuartel V, un pibe de barrio, no podemos disfrutar un buen evento artístico«.