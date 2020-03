0 shares







ENCUENTRO DE GARCÍA (MIRKO) Y EL PRESIDENTE DE FORJA –

Gustavo López es Vicepresidente del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones). De origen radical fundó en 2003 el Partido de la Concertación FORJA. Hombre de carrera, se desempeñó en el cargo de secretario General de la Universidad de Buenos Aires. Luego fue interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) de 1999 a 2001. En la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro-secretario de Cultura de 2003 a 2006. Posteriormente, ocupó el cargo de Subsecretario General de la Presidencia de la Nación entre 2008 y 2015.

López recibió en su despacho a Mirko García, concejal de Fuerza de Acción Peronista, que volvió a la banca del HCD por la coalición electoral Juntos por el Cambio. Coincidencias en políticas públicas relacionadas con el sistema de comunicación y medios, ¿miradas de consenso y acuerdos partidarios?

La reunión con López, funcionario del ENACOM, ¿está referida a la proliferación de antenas de telefonía celular e internet?

Mi madre falleció hace ya unos años, pero hay muchos chicos en Moreno sobre todo los más pobres que están sufriendo lo de los cometas. Hace 20 o 25 años que en materia de corrupción ese cometa quedó como un satélite en la política morenense. Eso es los que nuestros pequeños morenenses han visto durante esa matriz y luego se convirtieron en adolescentes y siguen viendo esa matriz y hoy son hombres y mujeres y siguen viendo esa matriz

¿Esa matriz de qué manera se conecta con la charla mantenida en el ENACOM? ¿Qué es lo que usted pretende hacer en el Concejo deliberante con esa reunión? Insisto con una persona que conoce el sistema de medios públicos

En primer lugar, nuestra intención es toda irregularidad que detectemos llevarla a la justicia. En segundo lugar, la estafa que estamos sufriendo muchos morenenses que pagamos un abono en algunas telefonías celulares y no no prestan el servicio que nos tienen que prestar. El teléfono celular ha dejado de ser un artefacto de lujo y se ha convertido en una herramienta laboral, una herramienta de comunicación e incluso de seguridad y que lleva tranquilidad a los padres que se comunican con sus hijos. Bueno, en ese aspecto estamos siendo estafados porque no nos prestan el servicio que nos corresponde y que pagamos como si fuera privilegiado. En la práctica, a veces en algunos lugares de Moreno, para encontrar señal tenemos que hacer la parabólica.

En el plano político partidario, ¿FAP ingresó a FORJA?

Yo he ido en una lista opositora, pero Fuerza de Acción Peronista tiene una construcción territorial y en esa construcción vemos a Forja como una agrupación hermana que tiene también un desarrollo territorial que lo podemos ver en muchos barrios morenenses, un trabajo interesante relacionado a la comunidad y con los sectores más humildes.

¿Mirko García en Forja ahora?

Mirko García pertenece a un bloque, ahora al bloque que pertenezco es Juntos por el cambio, eso es innegable y ese es mi rol, y voy a seguir en este bloque.

Lo que veo es que toma más distancia no del bloque sino de la marca Juntos por el Cambio o me equivoco

Pero, es una cuestión personal mía. Hay un gran reacomodamiento dentro de la estructura nacional de Juntos por el Cambio. Hay un replanteo, tendrán que aparecer nuevos liderazgos, pero eso no lo proponemos nosotros desde Moreno. Es algo natural que se está dando después de una derrota electoral. Ahora que yo pertenezca a ese bloque, un hombre que siempre militó dentro del peronismo no significa que venga a proponer la lucha de unitarios y federales. Nosotros siempre dijimos lo mismo, queremos un proyecto para Moreno, que encuadre las voluntades morenenses y pelear por los objetivos que nos vayan sacando de la vulnerabilidad, tristeza que estamos viviendo todos.

Reformulo la pregunta, mantuvo la reunión con el Presidente de GORJA, un hombre muy arraigado al kirchnerismo más duro, siendo Marcelo García la figura de FORJA Moreno, por eso le preguntaba si había otro García en FORJA

En todo caso dos (2) Garcías que se sientan ante una problemática que estamos sufriendo los morenenses y tenemos un punto de coincidencia, merecemos manejar el servicio telefonía de celulares en Moreno y si esa herramienta institucional está en mano del presidente de Forja, perfecto y es ahí donde vamos buscando nuestros puntos de coincidencia. Seguramente con todos los sectores del peronismo de Moreno y de todas la fuerzas políticas tenemos cosas que a lo mejor no coincidimos, creo que los morenenses tenemos que empezar al revés, tenemos que comenzar a ver en que coincidimos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Puede sostenerse que en el mes de marzo comienza el año político. Desde otra óptica, ¿qué termina?

Se terminó la luna de miel, durante ese tiempo volaron muchos platos por la cabeza, sí es cierto, pero me parece que acá toda la dirigencia de Moreno tiene que replantear cuál es el camino político a seguir porque estamos ante una situación complicada en los temas de salud, seguridad e infraestructura, y de eso no se va a salir fácilmente pero tampoco se puede salir pegándonos patadas voladoras entre toda la dirigencia de Moreno, sí señalando y resaltando los errores y no permitiendo ni un acto más actitud de corrupción en este distrito.

Es lo que dijo la Intendenta, cada peso va al pueblo de Moreno. Menciono al Trébol y se está analizando opciones también para La Perlita

Me parece perfecto, fueron banderas de su campaña política en cuanto más quede en bolsillos de empresarios o de la corrupción ahí nos va a encontrar como los primeros soldados, después está el debate de esos puntos que durante la campaña se han señalado y creo que son álgidos y emblemáticos.