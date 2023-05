Paritaria acordada: ni triunfo ni derrota, la política del sometimiento

Ariel González, dirigente gremial de SITRAM, no puede olvidar que en los tres primeros años de gestión de Mariel Fernández el ajuste en los salarios de los /as trabajadores /as municipales superó el 50 por ciento.Tampoco olvida el decreto firmado por la Intendenta y los /as secretarios /as, que en diciembre del año pasado pulverizó los códigos de descuento, instancia que se encuentra en la justicia porque la política interna del Frente de Todos no resolvió.

En estas circunstancias SITRAM entrega sus argumentos de haber firmado el acta paritaria 2023 que proyecta hasta octubre casi un 74 por ciento de recomposición, sin desconocer que los tramos corren atrás de la inflación. Entrevista de Ariel González con Desalambrar Tv: