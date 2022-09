Paritaria: «La Intendenta cierra de forma arbitraria la discusión, eso lesiona la democracia y las relaciones laborales»

PARO MUNICIPAL, ATE EN LA CALLE –

ATE Moreno en estado de movilización porque el Estado municipal avanza con su política económica y financiera de gran éxito, refrendan las voces oficialistas, relegando a los /as trabajadores /as municipales que miran de abajo la espiral inflacionaria que perfora sus bolsillos.

En la puerta del Palacio las casacas y pecheras verdes realizaron la acción en un día de paro con dos metodologías: paro en los lugares de trabajo (SITRAM), también ATE pero con expresión en la calle. Walter Cravero, Secretario General, expresó: «Debido a la falta de respuestas a nuestro reclamo de obtener un piso de recomposición salarial del 80 por ciento, atendiendo la realidad de nuestros compañeros /as, mirando en forma objetiva los índices de inflación. Pero la Intendenta, de forma arbitraria y unilateral, cerró la discusión y emitió circulares internas a sus secretarios /as dando a entender que existe un acuerdo paritario, desconociendo así la mesa de negociación salarial y el pedido de todas las entidades que pedimos un tercer acuerdo. Pero no solo eso, sino que tampoco aceptan abordar los conflictos que hay con trabajadores /as de distintos sectores, no solo en Obras Públicas, que sufren persecución laboral. Todo eso es un combo peligroso, lesiona a la democracia y las relaciones laborales. Por eso volvemos a solicitar que haya una apertura el diálogo, a la discusión y a respetar los ámbitos formales para destrabar el conflicto pero, lamentablemente, la circular que el gobierno envió a sus secretaría y organismos descentralizados hace prever que se prepara el decreto, desnudando una decisión políticamente arbitraria. Por eso desde ATE seguimos en estado de asamblea y decimos que el paro de hoy tuvo un alto nivel de acatamiento. Este es el camino hasta lograr reabrir la paritaria».