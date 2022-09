Paritaria: Mariel con su oferta final, 16 por ciento más para los /as trabajadores municipales

La calle Dr. Vera cortada frente a la Casa de la Cultura. A las 10 horas ingresan Mariela Bien (Secretaria de Economía), Alberto Conca (Secretario de Gobierno) y Adrián Márquez, Director de Asuntos Gremiales. Portan la oferta salarial definitiva: de un 10 al 16 por ciento. No hay frutilla ni postre, ponen en la mesa la «promesa» de otorgar 40 horas a quienes desean tener más tiempo de trabajo, propuesta para 2023. Los enviados /a por La Capitana son severos en un punto: no hay otra reunión para seguir discutiendo. Puede colegirse que el Decreto está en vías de preparación porque ninguna entidad gremial puede avalar una pérdida superior al 20 por ciento.

SITRAM, con Marcelo Cosme; ATE con Walter Cravero y Luis Ibañez, hablaron ante una asamblea de más de 200 compañeros /as. Coincidieron en elaborar un plan de lucha con distintos métodos, hasta se habló que «es el momento de una guerra de guerrillas», es decir, «realizar múltiples acciones, continuas» que desemboquen en un gran paro general. Alternativa Estatal, corriente opositora a la conducción de ATE, pidió paro el próximo lunes como el inicio de un largo plan de lucha. Hubo gritos, enojos y llantos en señal de repudio al 16 por ciento de aumento. Para la administración de Mariel Fernández «los municipales no somos prioridad, nos reemplazan con sus cooperativas pero también nos persiguen a quienes queremos manifestarnos contra el ajuste», afirmaron quienes estaban esperando un resultado «peronista» que no llega.

De cerrarse así, la recomposición salarial será de un 70 por ciento acumulado en todo el año 2022.

Ampliaremos