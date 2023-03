Paritaria: Mariel liquida los sueldos de los /as municipales

La fecha elegida para la apertura de la Mesa Paritaria integra el plan que estará escrito en alguna plantilla de Excel.

Llegan a la reunión con los representantes gremiales el trío que informará la oferta. Mariela Bien, Secretaria de Economía; Alberto «Beto» Conca, Secretario de Gobierno, Adrián Márquez, Director de Asuntos Gremiales.

SITRAM y ATE exponen la pérdida de más del 25 por ciento que sacudió a los /as municipales en 2022. Ese ES el para iniciar el debate. El gobierno tiene en carpeta un 15 por ciento como ADELANTO DE LA DISCUSIÓN PARITARIA.

Lo exiguo no quita lo valiente. Esa propuesta no es retroactiva a enero o febrero. Solo por proyección inflacionariA, en caso de mantenerse el 15 por ciento, los trabajadores /as habrán perdido en los primeros tres meses de este año un 5 por ciento en su poder adquisitivo, que en más de tres años de gestión Mariel Fernández, representan casi un 55 por ciento

Cuarto intermedio entre las partes, que se verán las caras a las 15 horas.

La liquidación está escrita.