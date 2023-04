Paritaria: Mariel mejoró la oferta pero aún no se cierra la discusión

El 24 de abril en la reapertura del debate salarial, los enviados /as por La Capitana de Moreno, dejaron en la mesa un 30 por ciento más de recomposición en tres tramos, quedando los últimos dos meses del año en suspenso, sin piso ni techo. Desde otro enfoque, los salarios municipales tendrían en los diez meses un 60 por ciento de recomposición.

Los gremios paritarios rechazan y hoy escuchan la mejora. La nueva carta es de 12 por ciento en junio, 15 por ciento en agosto y 13 por ciento en octubre. En el acumulado (con el 20 por ciento que se pagó en marzo), los salarios de los /as trabajadores /as municipales tendrían un alza del 74 por ciento. La paritaria no se cerró. Nuevo encuentro el próximo miércoles