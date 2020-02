0 shares







DESDE SITRAM Y LOS PORCENTAJES ALCANZADOS EN EL PERÍODO –

Recordar acta paritaria de mayo 2019:

Primer tramo de 12 por ciento a cobrar en junio

Segundo tramo de 12 por ciento a cobrar en enero 2020

Tercer tramo a discutir y exigir para marzo de 2020: un 12 por ciento.

Así concluyó la Paritaria con el compromiso del Departamento Ejecutivo que conduce Mariel Fernández. Por cuadro estadístico los trabajadores /as municipales miran de abajo como sube la inflación o sienten la pérdida del poder adquisitivo. Una segunda lectura es la siguiente: en tres meses de gobierno Mariel Fernández otorgó más de un 24 por ciento de recomposición (enero y marzo). Los dos escenarios son reales y comprobables.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Ariel González como Secretario de Asuntos Gremiales puso en valor lo dicho por la entidad en el largo proceso paritario: «Esto se cierra como habíamos planteado en mayo 2019, que tantas repercusiones tuvo y dudas había. Nosotros habíamos dicho en ese mes que estaban acordado los tres tramos que correspondía a Junio 2019, diciembre 2019 y el último tramo que quedaba abierto para febrero pero establecido, lo que teníamos que discutir eran los montos pero está marcado ese 12% como piso que habíamos cerrado para los meses de junio y diciembre. Te digo esto porque apenas se firmó el acta paritaria, que no todos los gremios firmaron vos lo sabés, decían que solamente se había firmado solo el mes de junio y era mentira acá. Tratamos de ser coherentes, entendemos como es la discusión, aprendemos de los errores porque hemos tenido errores. El tema paritario para nosotros es nuevo. Y bueno….

Entonces se cobrará el aumento del 12%…

Se cobra en marzo con el sueldo de febrero. En el próximo cobro el trabajador y trabajadora va a recibir en su sueldo básico 12% correspondiente al mes de febrero. Que con junio 2019, diciembre 2019 y febrero 2020 hace un acumulado de 40,5%, que también te explico eso porque dicen con los tres tramos suman 36%, pero cuando una paritaria se cierra se toma como referencia lo que es el primero del año y el último a comenzar la paritaria. Nosotros dejamos bien en claro que el porcentaje responde al último sueldo cobrado por el trabajador, entonces ese porcentaje hace un acumulado de 40,5% con respecto al inicio de la paritaria.

La pérdida del poder adquisitivo puede ser de un 18 por ciento si tomamos el 40,5 alcanzado.

Esta paritaria de febrero, que la semana pasada tuvimos dos encuentros y el miércoles 26, en donde se labró el acta que la haremos pública.Nosotros como SITRAM habíamos planteado que este año no queríamos bono ni nada, justamente por la pérdida del poder adquisitivo, queríamos una diferencia al básico. Tratamos de trabajar esto del 15%, que fue toda esa discusión del fin de año pasado con la gestión anterior y demás, y entendimos que la gestión nueva está teniendo el compromiso de pagar estos dos tramos de aumento en un periodo no mayor de dos meses, entonces lo que si pedimos fue que se respete el 12% ante la imposibilidad del Ejecutivo de dar más, pero que si se contemple a partir del 12 de marzo cuando se abre la paritaria 2020. Quedó establecido un ítems en la mesa, la pérdida del poder adquisitivo 2019, por ahí un análisis que se tiene en la mesa paritaria en cuanto a que el Ejecutivo habla de inflación de entre un 47% y 48% de inflación que sabemos que no es real, ahí es cuando hacemos un análisis general y es bueno que el trabajador lo sepa porque es una discusión que SITRAM da en la mesa paritaria; si nosotros analizamos los números estadísticos de los 4 años de la gestión Macri nuestros porcentajes de paritarias, los trabajadores municipales de Moreno perdimos alrededor de 35%.

En cuanto a los números…

Desde los números, porque sabemos que la realidad es otra porque que al trabajador la inflación le pega de otra manera. Nosotros esto lo tenemos en cuenta por lo tanto entendemos, que a medida que vayan cambiando las políticas no solo tenemos que cerrar paritarias que se ajusten al año calendario sino además ir recuperando algo que algunas vez habíamos podido lograr. Porque hoy, nosotros los vemos con los compañeros que hoy se están jubilando y demás, como cambió el sueldo del trabajador municipal de Moreno y como cambiaron los casos de las jubilaciones donde dirían que duplicaron por muchos logros que se obtuvieron a partir de la 14.656 y del Convenio Colectivo de Trabajo y que sin lugar a dudas en unos años se va a notar mucho con la Carrera Municipal que por ahora el compañero y la compañera no la tienen muy en cuenta. Estamos convencidos que de a poco como todos los trabajadores de la República Argentina van a recuperar el poder adquisitivo que perdimos.

Lorena Costa es la Secretaria de Finanzas de SITRAM, responde sobre el futuro cercano:

¿Cómo se abre 2020 porque hay una pérdida y en algún momento se tiene que recuperar? ¿Estará en la Mesa Paritaria?

Si, seguramente lo que está planteando la inflación y la pérdida que tuvimos el año pasado. Sabemos que la situación de Moreno es crítica, como lo venimos planteando hace cuatro años, no es nada nuevo. Esta nueva gestión asiente que hay una crisis económica, pero bueno esperemos. Tenemos esperanzas que con este gobierno a nivel nacional y provincial las cuentas se puedan acomodar y el distrito pueda generar recursos propios para poder estar a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras municipales.

La última y concreta. Suma fija ¿sirve?

No, nosotros SITRAM nunca ha aceptado bajo ningún concepto la modalidad de suma fija, siempre peleamos porcentual. Principalmente, porque de esta manera los jubilados pueden llegar a adquirirlas, son los más perjudicados en los últimos cuatro años y que son nuestros compañeros, los mismos que se van jubilando. Entonces nos parece injusto, ingrato discutir sumas básicas nosotros siempre estamos parados en la pelea de porcentual y al básico.

Es un punto central en la discusión paritaria 2020. Ariel González agrega: «Quedó demostrado en 2018, fue el año en el que más perdimos los trabajadores municipales, perdimos alrededor de 20 puntos respecto a la inflación y fue por la implementación de suma fija. Fuimos el único gremio que dijimos en la mesa paritaria no queremos sumas fijas, que encima no iban a ser remunerativas, porque nos plantamos fueron al básico y así y todo perdimos.