Paritaria municipal, el gobierno alcanzó el objetivo: 35 por ciento de aumento y una eventual revisión con un piso del 5 por ciento

La Mesa Paritaria dejó un acta firmada por dos de los tres gremios que tienen voz y voto. El texto es claro, de fácil lectura y de variadas interpretaciones. Como primer objeto de análisis, los /as trabajadores /as municipales perdieron un 15 por ciento de su poder adquisitivo (comparado con la inflación) el año pasado. Antes acordar la paritaria 2022, los gremios dejaron expresado que «el gobierno debía reconocer aquella pérdida» y luego avanzar con la propuesta del actual ejercicio.

Sin embargo el resultado final consolidó la acción del gobierno que, desde una comprensión ideológica hacia la gestión, es una señal de aguante porque el ACTA confirma que son TRES TRAMOS inamovibles, pero el CUARTO no es el cláusula gatillo y queda en el CRITERIO de REVISIÓN. Es decir, si el gobierno de Mariel Fernández evalúa que están las posibilidades económicas y financieras, podría otorgar un cuatro tramo con un PISO (¿también techo) del cinco por ciento o repetir lo de 2021 cerrando arbitrariamente el acuerdo.

ATE Moreno solicitó que conste el ACTA la disconformidad por el monto ofertado (35 por ciento) aunque solicita que el posible cuatro tramo tenga un piso del 10 por ciento. Así quedó escrito pero ATE no firmó. SITRAM y UPCN, Alberto Conca (Secretario de Gobierno) y Mariela Bien (Secretaria de Economía), entre otros:

Tramos:

15 por ciento (sueldos que corresponden a marzo)

10 por ciento (sueldos devengados mes de julio)

10 por ciento (sueldos devengados mes de septiembre)

El 14 de septiembre la Mesa paritaria queda convocada para analizar los índices económicos, la situación social y la variación de precios. A los efectos de una EVENTUAL REVISIÓN se deberá considerar un 5 por ciento más sobre los salarios vigentes al mes de septiembre de 2022.

Por impactar cada tramo en el básico, si no existiera revisión, los /as trabajadores /as municipales habrán obtenido en este año un 39 por ciento de aumento.