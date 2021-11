Paritaria municipal: el gobierno levantó la reunión, SITRAM en estado de alerta y movilización

El 4 de noviembre cuando se da continuidad a la Mesa Paritaria, porque así quedó establecida al momento de aceptar los tres tramos de recomposición, el Secretario de Gobierno Alberto Conca fue portavoz de la iniciativa de Mariel Fernández: discutir la actualización de los haberes municipales después de las elecciones. Nada de porcentajes, bonos, solo un pedido político. Las entidades paritarias por lógica manifiestan el rechazo, la inflación impacta y cada estructura pone cifras o porcentajes. Ese día se asume el compromiso de volver a ¿discutir? el 11 de noviembre. Es la palabra empeñada, un gesto de entendimiento que debía certificarse hoy. Sin embargo el Departamento Ejecutivo levanta el encuentro y lo pospone para mañana viernes a las 14 horas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) lanzó un ESTADO de ALERTA Y MOVILIZACIÓN atento a que los /as trabajadores /as municipales «necesitan una respuesta inmediata y un aumento salarial acorde al índice inflacionario 2021 que no esté sujeto a especulaciones políticas».

Cierra el comunicado con una consigna que es músculo y cuerpo: «Los trabajadores somos la columna vertebral de Moreno».

Pregunta que tiene cimiento en los antecedentes: si mañana hay movilización ¿el gobierno se sienta a discutir y plantear algún tipo de recomposición salarial o cierra la puerta, una vez más, para que las caras se vuelvan a ver cuando las elecciones hayan dejado el resultado?