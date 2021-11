Paritaria Municipal: «Los representantes del Ejecutivo no llevaron nada, parece que estaban fuera de la realidad»

SITRAM EXIGE ENTRE 10 Y 15 PUNTOS MÁS DE MEJORA SALARIAL –

Desde la firma del acta paritaria, con tres tramos de recomposición, hay una realidad – verdadera: la inflación le gana a los salarios. Por esa certeza, aquel documento de las partes, gobierno y entidades gremiales, fijó el 4 de noviembre para acomodar las cifras y que los /as municipales no pierdan tanto en sus famélicos bolsillos. Sin embargo la oferta del gobierno de Mariel Fernández fue promover otra reunión pero después de las elecciones generales, como si un resultado cambiese la ecuación económico y la mirada hacia la familia comunal. Ariel González, Secretario Gremial de SITRAM, manifestó a Desalambrar críticas fundadas al modelo de gestión: «En principio no hubo discusión o mejor dicho si la hubo porque los representantes del Ejecutivo no llevaron nada, parece que estaban fuera de la realidad. Recuerdo que nosotros presentamos pedido de recomposición salarial que ellos mismos recibieron y contestaron. SITRAM dejó en claro su postura que es mejorar el acuerdo firmado (a mediados de año) el cual cerró en una base del 35, 47 por ciento, pero ya en ese momento entendíamos que la inflación se iba a disparar, por lo cual dejamos establecido en el acta el 4 de noviembre como nueva fecha de reunión paritaria que no es reapertura sino continuidad de aquel encuentro”.

¿Cuál es el número de mejora que necesitan los /as trabajadores /as municipales?

Entre el 45 y 50 por ciento, y no por capricho sino que es lo que está hablando el gobierno provincial y nacional, más aún, luego de las declaraciones de la Secretaria de Economía, Mariela Bien, donde dijo que pudieron estabilizar los números y que hay superávit, pensamos que los trabajadores /as municipales íbamos a estar dentro de las prioridades, entendiendo que año tras años venimos cerrando paritarias a la baja.

Queda claro que el gobierno no llevó ninguna oferta

Lo único que querían era juntarse después de las elecciones, nosotros creemos que eso era hasta extorsivo, queremos dar la discusión en estos días. Por lo menos logramos cerrar una reunión, el jueves 11 de noviembre, donde entendemos que el gobierno llevará una propuesta concreta…

El número de recomposición, un 10 o 15 por ciento más, ¿en qué mes debe impactar en los salarios?

No hay fechas. Nosotros tenemos un tercer tramo para el mes de enero (2022) y no queremos que se adelante, aunque sería coherente, pero consideramos que no por una cuestión lógica y coherente porque SITRAM siempre planteó tener el tiempo con los dos últimos tramos para ganar algunos puntos porque la diferencia no es abismal. Entre los dos tramos se pudo haber repartido esa diferencia, pero ahora nos queda noviembre, diciembre y enero, y creemos que el límite es primer mes del año que viene.