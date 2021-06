Paritaria Municipal: «no hay que conformarse, no creemos que haya sido lo mejor»

No hay disconformidad, tampoco satisfacción del logro, firma de acta y cierre de paritarias. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) que conduce Marcelo Cosme toma como válido el haber acortado los tramos de recomposición de este año y el correspondiente al 2022, las recategorizaciones de todos /as trabajadores /as municipales porque eso impacta en el básico en un 5 por ciento más.

Ariel González, Secretario Gremial de SITRAM y uno de los dirigentes que más conoce e interpreta la ley que da lugar al Convenio Colectivo de Trabajo, define el acuerdo paritario que está cerrado (sin cláusula gatillo): «Deja sensaciones encontradas, yo creo que no era lo que pretendíamos del todo, también sabíamos que no íbamos a poder obtener todo por ahí lo que pedíamos entonces en el medio de esa paritaria, de esa negociación, una puja de intereses, nosotros defendemos los intereses de las compañeras y compañeros y el Ejecutivo supongo que defiende los intereses de los números que ellos tienen que administrar para el pueblo de Moreno, pero también consideramos que parte de eso es fundamental el rol que cumple el trabajador y trabajadora municipal. Nos hubiese gustado esto como se obtuvo pero hasta diciembre, es decir el ultimo tramo en vez de entrar en enero hubiese entrado en diciembre, yo creo que si se hubiese dado así hubiésemos estado satisfechos por eso también dejamos abierta la mesa de noviembre, por más que ellos desde un primer momento dijeran que no van a querer sentarse a negociar aumento pero es una instancia paritaria y veremos si eso se da o no en base a los números, digo de la inflación ¿no? Y entendiendo también que desde el momento en el que empezamos a discutir la realidad de las distintas mesas paritarias que son las que se van radicando en la agenda algunas estaban por debajo de lo que nosotros obtuvimos en este momento, es más si la mesa paritaria hubiese empezado antes y terminaba rápido yo creo que hubiéramos estado hablando de un 30, había gremios que habían marcado una paritaria del 29 por ciento, entonces no es lo que queríamos pero no estuvo muy lejos.

La paritaria se cerró, las diferencias políticas a partir de un comunicado oficial adelantado el primer pago ¿eso quedó saldado, lo pudieron hablar con Beto Conca, Secretario de Gobierno?

Si, ellos dijeron que va hacer así ya lo había dicho la secretaria de economía en una de las reuniones, que se acordaba de entrada, también se dio el tiempo para qque ellos puedan modificar el escalafón antes del pago de aguinaldo, para explicar claramente cual es la diferencia que si entra en el aguinaldo o el aumento ya con el aguinaldo o si se hace el ajuste después con el aguinaldo, porque al entrar el aumento en el mes de junio corresponde que se pague el aguinaldo con aumento solo que siempre lo ajustaban cuando era el cobro ¿por qué? Porque hay diversidad en los tiempos ante la liquidación del aguinaldo de modificar los escalafones, cuando ellos hacen ese primer comunicado que a nosotros nos parecía que no nos correspondía, era porque había modificado los escalafones entonces era obvio que si se firmaba como se firmo la paritaria iba a entrar. Ahora alguno puede plantear, puede decir que no hubo cambio de lo que se dijo en ese momento a hoy y si los hubo, porque es verdad no se modificaron los porcentajes yo creo que eso ya estaba establecido pero el viernes que nos juntamos a firmar no se firmó la paritaria y si el lunes porque aún no se quería incorporar en el acta paritaria la recategorización y la recategorizacion este mes ya sea se cobre con el sueldo, se cobre por complementaria, de manera retroactiva, tendrá que ver si se termina o no el trabajo. Eso impacta un 5 por ciento más para el compañero que percibe la categoría que es un número importante, hoy tenemos un número alto de plantas permanentes y todo compañero que está en planta permanente, está dentro de la carrera municipal, por ende debe recibir su categoría, entonces creo que es fundamental a veces cuando se cierra la mesa paritaria que se contemple los puntos claves, al menos…

Si hacen la recategorización, en lugar de un 12 es un 17 por ciento

Para todo compañero que reciba una categoría en vez del 12 es un 17 por ciento, el piso este mes de aumento es del 12 y un gran número de compañeros y compañeras (un 60 por ciento de la masa municipal) va a recibir el 5 por ciento más de categoría y hay un número alrededor de mil compañeros, el número es 1154 pero entendemos que eso hay que filtrarlo por inasistencia, sumario y demás, pero van a recibir entre una y cuatro o cinco categorías porque es el retraso que tiene con su antigüedad en la categoría actual, eso es lo que se llama la nivelación

Si esa persona, ese trabajador y trabajadora tienen dos, tres, cuatro, cinco categorías ¿por cada categoría es un 5 por ciento?

Aproximadamente si, el escalafón estaba formado por 5 por ciento entre categoría y categoría. El aumento consumado en 2018 y saben bien que nosotros no lo queríamos y lo discutimos siempre y creo que es lo peor que nos pasó en la mesa paritaria en estos últimos años, acható un poquito la pirámide pero la diferencia es casi mínima y hay un 8 por ciento de diferencia aproximadamente entre la primera y ultima, entonces ese 8 por ciento lo tenes que dividir entre los 15 niveles, cuanto más alta la categoría por ahí un poquito menos del 5 por ciento es, pero desde que habíamos armado la carrera municipal el escalafón es del 5 por ciento entre categoría y categoría.

Qué piensan o manifiestan los delegados /as, trabajadores /as con esta recomposición del 25 por ciento en este año

Yo creo que tiene que ver mucho los momentos, los momentos que se vive desde lo político y desde lo social en todo esto de la pandemia. Para que te des una idea, yo tengo una difusión con más de 300 compañeros, WhatsApp toma 256 y tengo dos difusiones de los cuales cuando lo difundís 100/120 compañeros te contestan con un gesto, de todas estas respuestas que tuve del informe de cierre de paritarias fueron dos y uno es esa típica carita tapada y un compañero que puso los ojitos abiertos, el resto todo ok. Yo creo que está eso en la sociedad y es malo también que lo tengamos así de que estamos atravesando estos momentos difíciles y bueno algo es algo y no, no hay que conformarse, nosotros no nos conformamos entendíamos cuando arrancamos la discusión que no podíamos cerrar en el 29/30 que arrancó ofreciendo el Ejecutivo, recordá que arrancó ofreciendo el 27 por ciento y entendíamos que iba a estar entre el 35 o 36 por ciento que era el cierre de las mesas paritarias y no nos equivocamos porque ninguna paritaria cerró en un 45, salvo Senadores y Diputados, que en realidad a los trabajadores del Congreso que cerraron en un 40 por ciento y Camioneros que está cerrando ahora como te digo hasta mediados del año que viene. Repito es fundamental también aclarar el tema de la paritaria de marzo a marzo y del año calendario, siempre entraron 3 tramos en el año y eso también es importante rescatarlo porque sino también es como que estamos perdiendo el último o no lo incorporamos al cálculo, pero vuelvo a remarcar no hay que conformarse, no creemos que haya sido lo mejor y lo que realmente los compañeros y compañeras se merecen, pero si creo que es lo que se está discutiendo a nivel nacional y no somos exentos de esto, nadie se va a salvar solo y acá nos pasa lo mismo, y si como sociedad no tenés la construcción colectiva también va a ser complicado para todos.

