Paritaria Municipal: «Todo está en estudio y no hay ninguna puerta cerrada»

El próximo 4 de noviembre se reabre la Mesa Paritaria sin que exista una cláusula gatillo que obligue o imponga una reactualización salarial por el índice inflacionario. Antes de ese encuentro, el 30 de octubre cobraron los haberes con el incremento del 12 por ciento (segundo tramo) aquellos trabajadores /as municipales que no tributan Ganancias. El tercer tramo del acuerdo paritario vigente (8 por ciento) se hará efectivo en los primeros días de enero de 2022.

La Secretaria de Economía de la Municipalidad de Moreno, Mariela Bien entregó a Desalambrar una mirada técnica sobre la situación: «Estamos escuchando a todos los trabajadores, nos estamos reuniendo con los sindicatos y vamos a escuchar las propuestas. Lo único que quiero dejar en claro es lo siguiente, con el 8 por ciento que vamos a dar en enero, el CPO CERO de 40 horas, planta permanente, va a llegar a $40.225 de básico, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil en el mes de febrero de 2022 llegará a 33 mil pesos, es decir que estamos por arriba un 22 por ciento»

No todos /as trabajadores /as municipales tienen 40 horas semanales

No, ya lo sé pero seguimos trabajando. El pase a 40 horas de los /as trabajadores /as que les corresponden se va a ir trabajando. Los hemos escuchado, hemos arreglado un montón de situaciones que eran muy injustas para los trabajadores. Desde la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Recursos Humanos, más la Dirección de Asuntos Gremiales, se trabaja activamente con los sindicatos y creo que los hemos escuchado, pero sé que falta, que es poco, que no alcanza…

Si miramos la inflación el índice va a tocar el 50 por ciento, entonces el planteo gremial es que están en 25 por ciento, y aún sumando el tramo de comienzo de año pero que corresponde a 2020, no se llega a empatar. Como mencionaste que hoy existe un superávit, la pregunta es, ¿la sábana sigue siendo corta y qué se hace?

Tenemos que ir en busca de la autonomía municipal de los recursos, mejorar la recaudación, tenemos mucho potencial para seguir trabajando en Moreno, vamos a ir por más mejoras, por supuesto que salario no alcanza…

Van a decir que están ajustando en los trabajadores /as municipales

No, para nada, con lo te dije del Salario Mínimo Vital y Móvil comparándolo con el básico municipal me parece que es claro. A partir de diciembre el sueldo se va a pagar el mismo mes, digo antes que termine el año, y el 8 por ciento del último tramo se liquida en enero.

¿Existe la posibilidad económica y financiera que el último tramo en lugar de 8 sea del 10 o 15 por ciento? ¿Bono compensatorio en diciembre? Todo esto, ¿está en estudio? ¿No hay ninguna puerta cerrada?

Todo está en estudio y no hay ninguna puerta cerrada, para nada. Estamos esperando para reunirnos el próximo 4 de noviembre, vamos a escucharlos…

¿No me podés adelantar la propuesta que van a llevar ustedes?

No, claramente no, pero si te puedo decir que las puertas están abiertas, siempre abiertos al diálogo, desde la Secretaría de Economía y de Gobierno se está trabajando mucho, articulando, entonces vamos a ver que sucede.

AUDIO MARIELA BIEN / SECRETARIA DE ECONOMÍA DE MORENO