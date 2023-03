Paritaria municipal: un 20 por ciento que cubre los primeros tres meses del año

MESA DE ACTUALIZACIÓN –

Lunes a la mañana. Representantes del Departamento Ejecutivo sentados en la mesa. Los representantes paritarios escuchan y proponen. En el tercer encuentro de negociación, tras la apertura Paritaria (22 de marzo), se arriba a un punto que para los sindicatos tiene importancia: obtienen un 5 por ciento más de lo ofrecido por Mariel Fernández y el primer semestre no está cerrado.

Cuando la administración abone los salarios de marzo, los /as trabajadores /as municipales tendrán un 20 por ciento más en sus básicos (también el personal jerárquico, concejales /as). Ese porcentaje cubre la inflación de los primeros tres meses del año, teniendo enero y febrero un acumulado del 12,7 por ciento.

Mañana se firma el ACTA lo que significa que hoy se logró un acuerdo entre las partes.

El anhelo sindical es alcanzar mesas permanentes de diálogo con el Departamento Ejecutivo. Por eso los comunicados de prensa gremiales harán eje en que la Paritaria de verdad se abre casi a fines de abril, el 24 más precisamente. Allí se plantearán los tramos que restan en el lapso de los primeros seis meses, teniendo un panorama de proyección inflacionaria que ya en este mes plantea tres dígitos.

En este panorama, sería oportuno conocer cómo se proyectan los recursos nacionales y provinciales que corresponden al distrito. Es decir, ¿llegarán menos desembolsos o los mismos arrastran un mayor tiempo de espera?

El otro eje es más conocido por los sindicatos: al ser un año electoral, la gestión no puede comprometer recursos hasta tanto no confirmar resultados. El ejemplo que está al alcance de la mano o a un click: en el año 2019 cuando el Intendente Festa perdió la interna, Mariel Fernández se «opuso criteriosamente» a que el Jefe comunal cerrara alguna recomposición porque «el saliente no podía imponer compromisos» a la próxima administración. No sólo se trató de un cumplimiento riguroso de lo administrativo, sino también marcar un claro mensaje político.

En este 2023, Mariel irá por la reelección. Ella conoce sus números económicos y las proyecciones; los recursos que entrar por goteo y el ajuste que conlleva el actual modelo. Es de suponer que la «inercia electoral marque toda la agenda» y entonces la recomposición salarial que merecen los /as trabajadores /as municipales se mantenga, por decisión Ejecutiva, en un valioso plano secundario.