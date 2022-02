Paritaria municipal:»La insensibilidad del gobierno es terrible»

DESDE ATE ASÍ CALIFICAN LA PROPUESTA SALARIAL DE LA INTENDENTA –

La voz oficial dijo 30 y del lado gremial gritaron envido. La mentira es el número o porcentaje pero da la impresión que la gestión que conduce La Capitana de Moreno tiene la convicción que las representaciones gremiales han perdido poder de fuego. Como hipótesis de valor sustentable y por el agua corrida, si no existiera la ley 14.656 que instituye el Convenio Colectivo de Trabajo (ratificada en el gobierno de Festa) ya hubiese volado un decreto.

Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, solicita una recomposición salarial del 60 por ciento y certifica una realidad que no es sensación para el gremio, : «La primera impresión es que hay una insensibilidad terrible porque después de haber atravesado un conflicto que dejó una pérdida salarial del 15 por ciento para los /as trabajadoras /es, y el Ejecutivo hizo caso omiso a ese reclamo que se ajustaba a la realidad porque la inflación fue superior al 50 por ciento y el acuerdo salarial no llegó al 36 por ciento. Ahora, mirando la proyección inflacionaria de este año que se calcula superior al 40 por ciento se ofrece a los/as trabajadores /as municipales un 30 por ciento. Esperábamos por lo menos un informe económico como para poder justificar una nueva propuesta extremadamente a la baja, por el contrario parece que nosotros interpretamos mal lo que se dijo sobre el superávit. Todo parece un ninguneo o una forma de menospreciar la capacidad de entender y comprender que tenemos. Si los recursos deben ser volcados a la comunidad parece que los trabajadores /as municipales no serían parte de la comunidad de Moreno. Y otra cosa, la tarea esencial que cumplieron los /as municipales durante la pandemia, por lo tanto somos un eslabón fundamental del Municipio, para el Estado pero este Poder Ejecutivo se pone por encima del Estado que es una estructura que la componemos todos /as. Ofrece paritarias a la baja y quieren imponer (premio) a la Puntualidad y Presentismo que son bonificaciones que están en el Convenio Colectivo. Reitero, la propuesta salarial es pobrísima e insuficiente, esperamos que el próximo encuentro (9 de marzo) traigan una propuesta superado, caso contrario se avizora una crisis importante. Más allá de lo que quieran salir a vender, los /as trabajadores /as municipales hay una propuesta a la baja que impacta en salarios que no están dignificados.

AUDIO 1 CRAVERO