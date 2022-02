Paritarias y ajuste: » Si el Ministerio de Trabajo y el Ejecutivo municipal no dan respuestas vamos a ir a la justicia»

La inflación anual 2021 cerró en 50,9% según informó el INDEC. La paritaria municipal 35,47 por ciento, hay 15 puntos de diferencia que se ve reflejado en los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales. A febrero 2022, aún no se dio inicio a la negociación paritaria. Los trabajadores y trabajadoras siguen perdiendo poder adquisitivo.

Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM llama al diálogo, y a la recomposición salarial, porque ante la dilación los trabajadores municipales quedan rehenes de una discusión también política:

El 8 de enero estaba estipulado una reunión paritaria para el cierre 2021 ¿esto sucedió?

No, la realidad que el año pasado terminó realmente con muchas expectativas pero con poco poder de la palabra que se perdió desde el Ejecutivo municipal debido que en el año las veces que nos reunimos por Mesa Paritaria nos venían diciendo que el año iba a ser bueno, de que una vez que se vaya el Trébol íbamos a poder los trabajadores a estar mucho mejor, de que ellos estaban administrando mucho mejor el distrito y bueno, todo eso culminó en una entrevista en este medio donde la Secretaria de Economía (Mariela Bien) decía que había superávit, que estábamos muy bien pero lamentablemente no se reflejó en este último tramo del mes pasado que la idea era aumentar el porcentaje que habíamos logrado debido a que la inflación cerró por arriba del 50%. Nosotros entendíamos que nos estaba faltando conseguir un 15 por ciento más para poder empatar a la inflación y la verdad que no tuvimos ningún tipo de respuesta. De hecho el Secretario de Gobierno (Conca) y quienes conforman la Mesa Paritaria del Ejecutivo cerraron arbitrariamente la mesa y todavía estamos exigiendo e hicimos una masiva movilización para mostrar la disconformidad hacia la Municipalidad y todavía no pudimos tener ningún tipo de respuesta. Informamos al Ministerio de Trabajo y lamentablemente no da respuesta tampoco, es algo que también lamentamos mucho porque nosotros militamos para volver a tener un gobierno nacional y popular y que el Ejecutivo municipal y el Ministerio de Trabajo parece que se complotan para que los compañeros no puedan tener mejor salario. La verdad que es terrible.

Haciendo un resumen, en 2021 se pidió el adelanto de la mesa paritaria estipulada para enero, no hubo respuesta. El 25 de noviembre hacen una movilización a la puerta del Municipio, no se da el diálogo y en diciembre da como aumento el 8 por ciento ya estipulado. Estamos en febrero de 2022 y no suena ningún teléfono

Por como ellos se venían manejando entendíamos que nada de esto se iba a cumplir, ellos planteaban que en enero era mejor adelantar y que iban a abrir la paritaria pero uno es lo que hace y no lo que dice y nosotros entendíamos que lo que venían haciendo no era de fiar, así que era muy probable que en enero no pasara nada y si, ese 8 por ciento que se había firmado en principio para enero ello lo bajaron arbitrariamente y lo que nosotros planteábamos que la discusión no era ese 8 por ciento cobrarlo un mes antes o después, sino la discusión era poder aumentar ese porcentaje que habíamos conseguido como estaba en la cláusula de revisión. Seguimos exigiendo, nuestra federación, lo dijo claramente nuestro compañero y Secretario General, Ruben García, vamos a seguir insistiendo, si el Ministerio de trabajo y el Ejecutivo municipal no da respuesta vamos a ir a la justicia y vamos a seguir movilizando masivamente para que de una vez por todas tengamos respuestas, para que los compañeros tengan un sueldo verdaderamente que valga la pena y los sueldos de miseria. Es muy triste que este gobierno haga oídos sordos a los reclamos justos de los compañeros.

Y en cuanto a la Mesa Paritaria que sigue cerrada, ¿se piensa algún plan de acción?

Si, me estoy tratando de comunicar con el Secretario de Gobierno pero no tenemos respuesta. Me habían dicho que había muchos de vacaciones y la verdad que nosotros estamos trabajando desde las bases. También nos agarró en un proceso electoral, comisión directiva, delegados, Federación, entonces estamos en un proceso de reagruparnos para fortalecer y poder dar la discusión realmente que es la mejora de nuestros compañeros. Se estimula que este año también la inflación va a superar el 50 por ciento entonces el poder adquisitivo que se perdió, que es más de un 15 por ciento, impacta en los compañeros y compañeras que fueron esenciales para poder cuidar a nuestra población, pero hoy las autoridades no son capaces de poder sentarse a discutir una mejora salarial y tener que esperar que esta gente venga de vacaciones para poder ver como seguimos. La verdad que es tristísimo y lamentable, vuelvo a repetir, más lamentable aún lo del Ministerio de Trabajo que parece ser que está a favor de la patronal y no de los laburantes.

Los trabajadores parecen rehenes de esta situación política pero que cuentan con la ley 14.656 y el convenio colectivo de trabajo

Si, es verdad que toda lucha es política. Nuestra ley y el convenio colectivo de trabajo vinieron a terminar con toda esta canallada y a brindar derechos a los compañeros y compañeras.