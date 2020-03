2 shares







Por Juan Meza / Fuente: ANCAP – El pasado viernes el gobierno nacional, junto a los delegados de los 5 sindicatos docentes del país cerraron un incremento en el sueldo básico a nivel nacional. 23,5% hasta julio y $ 4840 en cuatro meses consecutivos.

Ayer el Ministro de Educación, Nicolas Trotta, junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, se reunieron con los delegados de los 5 gremios docentes del país, Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y llegaron a un acuerdo de paritarias para garantizar, casi con seguridad, el arranque de las clases a nivel nacional. El cuerdo fue que a partir de marzo el sueldo básico pasará de $ 20250 a $ 2300, lo que se traduce en un incremento del 13,6%. Y otro aumento mas para el primero de julio del 9% lo que el básico llegaría a $ 25000. Además, una suma fija de $ 4840, que se pagará $ 1210 (por turno) en abril, mayo, junio y julio. El acuerdo, en principio, habla que en julio volverán a sentarse para poder volver a las conversaciones y volver a actualizar el sueldo, ya que la clausula gatillo, un derecho que se había conquistado en épocas macrista, ya no existiría más. En lo pactado ayer en el Palacio Sarmiento se dejó constancia que la suma extraordinaria se va a pagar “a cuenta de FONID y futuras recomposiciones provinciales”. El FONID es un fondo que el Gobierno nacional aporta al salario docente y que está congelado hace cuatro años. Luego de la reunión, Trotta declaró “hemos convenido con las 5 organizaciones sindicales una propuesta que incluye el componente salarial pero también implica un proceso de debate. Queremos dejar atrás cualquier etapa de confrontación con maestros y maestras. Esta reunión ha implicado un proceso de recuperación progresiva del salario, queremos debatir el rumbo de la educación junto a los y las protagonistas”.

En 2006 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, donde se implementó la paritaria nacional docente y allí se determina el salario mínimo del sector en todo el país. desde el 2017, el gobierno de Macri la derogó lo que dejó como consecuencia que los docentes no tenga paritarias desde ese año.

Si bien los docentes hace 4 años vienen paliando una crisis en las que nos sumergió el anterior gobierno, el anuncio destacado de ayer no cayó bien entre los docentes. Rodrigo, es docente de Mar Del Plata, militante de la agrupación docente “Roberto Santoro”, nucleados en la multicolor, y lista roja SUTEBA a nivel provincial y nos cuenta que el acuerdo “no se trata de hacer esfuerzo sino de un posicionamiento político, estando del lado de los poderosos, pagando al FMI”. Consultado por este medio a cerca del acuerdo que ayer propuso el gobierno Rodrigo nos dice que “en la provincia de Buenos Aires que estamos por arriba de esos $ 23000 no percibiéramos ningún aumento salvo que el gobernador Kicillof haga una propuesta superadora, propuesta que entendemos que no va a existir y ya que dejó en claro cuando tomó la decisión de pagarle USD 250.000 a los bonistas y quitarnos la cláusula gatillo del mes de diciembre que habíamos conquistado con la lucha al gobierno de Maria Eugenia Vidal” y sigue “la oferta en ese sentido es un ninguneo a la clase trabajadora y sector docente, sigue una burla a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a las escuelas porque con esos números una maestra de grado trabajando un solo turno llegaría en junio a $ 25000”. En relación con los números crudos, según el INDEC, la canasta básica está en $ 40.400 y la familiar en $ 63.000. O sea que un docente trabajando doble jornada en junio llegaría a cobrar $ 50.000, aún por debajo de la canasta familiar, según el último informe del INDEC. Para Rodrigo “lo único que va a solucionar esta situación es un verdadero acuerdo paritario que contemple la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, que contemple una realidad inflacionaria que va a pisar los 40 puntos y que ya el año pasado había cerrado en 54 puntos, lo que quiere decir que hemos perdido más de la mitad de nuestro salario si lo contaríamos en dólares, pasamos de USD 450 a USD 235.”

Luego del anuncio, cada distrito se sentará a cerrar paritarias. Lo que está casi asegurado es el inicio de las clases para el lunes en casi todas las provincias, con los docentes en las aulas a disgusto en su mayoría.