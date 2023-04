Paro de ATE con un acatamiento del 90 por ciento en las escuelas de Moreno

El llamado de la entidad gremial para esta jornada ha tenido una altísima adhesión. Si bien la convocatoria quedó enmarcada en demandas al gobierno nacional, cada seccional convocó por cuestiones propias de los distritos. En Moreno, lo adelantó ayer el Secretario General de ATE Moreno Walter Cravero, el paro tomaba posición en la inseguridad que afecta a los /as trabajadores /as de la educación (también a las comunidades en general); los graves problemas de infraestructura y el pésimo Servicio Alimentario Escolar. La información suministrada a Desalambrar indica que la jornada ha tenido un acatamiento de No concurrencia a las escuelas que supera el 90 por ciento.

También en el día de hoy docentes autoconvocados /as volvieron a encontrarse en el Monumento Carlos Fuentealba para analizar las acciones a desarrollar luego del profundo hecho de violencia que se vivió en la Secundaria 45 (Francisco Álvarez).

La jornada tuvo además un paro total del servicio público de transporte a partir del robo y golpes que recibió un trabajador de la empresa La Perlita.