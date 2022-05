Paro de la CTA Autónoma, acompaña ATE y tendrá impacto en algunas escuelas del distrito

«Las razones del paro y movilización a Capital Federal están más que evidentes, materializadas en la vida de todos los argentinos», sostiene Luis Ibáñez, Secretario de Finanzas de ATE Moreno, quien convoca a los /as trabajadores /as municipales a plegarse en señal de protesta. Pero mañana tiene hoy algunos indicios que se verán reflejados en los servicios educativos públicos que «anunciaron la suspensión de clases» en donde no cuentan o faltan trabajadores /as auxiliares

¿Por qué llaman ahora al paro?

Lo hacemos contra el pago de la deuda externa o el acuerdo que realizó el gobierno nacional. También porque necesitamos un urgente aumento de salarios. Lo llevamos adelanto porque esperamos que el gobierno tenga la audacia y valentía para frenar el aumento de los precios de la canasta básica. Llamamos al paro para terminar con la precariedad laboral y para que haya un Salario Básico Universal para todos los argentinos.

Todo esto, ¿cómo se traslada a Moreno?

Estamos llamando al paro en el Municipio de Moreno y también a los trabajadores /as de la Dirección General de Escuelas, con el órgano que tiene en el distrito como es el Consejo Escolar. Es paro y movilización, concentramos a las 8 de la mañana en nuestra sede, salimos hacia Liniers y de ahí a Capital Federal (Plaza de Mayo).