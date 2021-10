Parques Industriales públicos: «Cuando llegamos al gobierno había 45 lotes y solo tres empresas funcionando»

Los parques industriales en Moreno, privados y públicos. El distrito que porta el rótulo de Ciudad Dormitorio. Un Municipio que posee ventajas por la conectividad, las promociones abiertas y las venas por donde debe circular el plan de despegue.

Federico Fongi Coordinador General de Promoción de Industria y Comercio, tiene la certeza que lo que «está haciendo la gestión de Mariel Fernández no ocurrió nunca» (NdR: Fongi trabajó unos meses en la administración de Festa). Prepara, apunta y dispara contra los que estuvieron y hoy solicitan transparencia: «Moreno está recibiendo empresas como lo he hecho durante mucho tiempo con una pequeña diferencia. Moreno al tener este perfil de parques industriales le ha permitido recibir muchas empresas en muchas etapas. ¿La pregunta es de quién es la culpa? Creo que en muchos casos ha sido culpa de una gestión privada de parques industriales que ha salido a buscar empresas muy fuertemente y por eso, parques como el del Oeste, La Reja, los parques del Buen Ayre 1 y 2. Han hecho un trabajo fantástico promocionando Moreno, a veces de espaldas a la gestión. Yo tengo una tierra disponible ¿como la hago para ponerla productiva? La cantidad de parques industriales no se traducía directamente en trabajo. Cuando llegamos a diciembre del 2019 la ociosidad de los parques era del torno del 50%. Tanto el parque del Buen Ayre, Stock Center, el parque de la familia Nine. El más consolidado en ese sentido es en el Parque del Oeste que tenía ociosidad pero no tanta. Y la realidad es que las condiciones de llegar a Moreno tienen que ser amigables con el empresario entonces qué se hizo…

¿Y por qué no eran amigables?

Porque como pasa en muchos distritos, las habilitaciones no son dinámicas, los procesos de acompañamiento no son solamente “podés venir acá”, a veces hay que acompañar con los bancos, con los trámites, con el empleo. O sea una de las cosas que me decís vos es que hay que generar empleo, hay que tener una oficina de empleo que preperfile gente que pueda entrar en esas industrias y que realmente sea un trabajo a largo plazo. No que le den un trabajo que a los 2 o 3 meses los termine despidiendo porque no es el empleado correcto.

Durante un tiempo los parques industriales, era aprovechemos la tierra le demos potencialidad a la misma, obtengamos ahí los recursos que es una parte para mejorar infraestructura incluso social, hacer que las industrias se radiquen ¿Por qué el privado creció y lo público no? Decime ¿qué industrias vinieron acá?

Yo antes de contratar industrias, yo creo que hay una clave muy importante. Acá toda la llegada a las empresas tiene que ser transparente. Transparente cómo se reúnen con los funcionarios, cuál son los papeles que tiene que presentar, no puede ser que un industrial que sea Moreno tenga que hablar específicamente con un funcionario, con un concejal, con un X que sea la puerta entrada para, cualquier industria puede venir a Moreno transparentemente, presentarse en la oficina industria, presentarse en habilitaciones y radicar su empresa sin ningún pedido especial de nada. Al contrario lo único que tratamos de hacer es orientar, como acabás de decir, qué tipo de industrias queremos para Moreno no si vamos a traer una industria como una pollería que venga a derramar residuos al río como pasó muchas veces, eso es lo que no va.

Las empresas que se radicaron con la actual gestión municipal

Se cuestionó mucho la llegada de la carrocera de colectivos, asociada a la familia Prieto.Yo creo que lejos de estar discutiendo por qué vinieron a Moreno, la pregunta es porqué recién ahora vinieron a Moreno, porque siendo una familia de Moreno no invertía en Moreno.

Es una familia muy importante, es la empresa de transporte La Perlita, los camiones, una marca fuerte que tiene un un capital importante…

En el país…. la pregunta es por qué uno cuestionaria las inversiones de la familia en Moreno.

Aclaremos una cosa, lo que hizo la familia es comprar una tierra y radica una industria.

Todas las empresas que compraron tierra son para radicar industrias. Un cambio de paradigma muy fuerte. El parque municipal está destinado a generar trabajo, no está destinado a una ganancia inmobiliaria, y esperando ni para el privado ni para el público.

Por qué no me detallás cuál es el proyecto de la carrocera.

La carrocera de colectivos hoy está situada en Tigre, en un terreno alquilado. Lo cual hace que la familia decida y dice “che, está inversión la podemos hacer completa mejorando tecnología, mejorando productividad, tomando más empleos y demás, fantástico…” Salen a buscar tierras, no es que buscaron tierras en Moreno directamente, buscan. Porque un empresario busca las mejores condiciones para radicarse.

Las mejores ofertas que no es solamente una cuestión económica.

No es solamente una cuestión económica. Por ejemplo ellos ahora ya están radicados en Moreno con la parte del servicio logístico con la parte de las carrocerías, de los colectivos que ellos tienen. Era importante que estén en Moreno, ahora para que te des cuenta de una cosa, eso no fue una conversación de 10 minutos y se cerró una compra, fueron 6 meses de ver las condiciones, de ver como esa empresa iba a generar empleo, de qué tipo de empresa iba a venir. Porque había una cosa que no se discutía antes, es a quién le vendemos la tierra y qué va a hacer.

No me gustaría que venga Monsanto a Moreno, porque además seguimos hablando que es ciudad dormitorio. Cuando te pregunto qué tipo de proyecto es esto, es que necesito si me podés dar un desglose.

Es un proyecto de 13.800 metros cuadrados de nave, con un proyectado de 350 personas empleadas, cuando ellos actualmente tienen 120. Muchas de esas 120 personas son de Moreno, donde la empresa los manda en colectivo hasta allá. Imaginate la mejor calidad de vida para una persona que es de Moreno, que viaja hasta Tigre para trabajar, para seguir trabajando en Moreno. Que no es el único caso de empresa porque después te voy a contar otro que le pasa lo mismo, muchos empleados de Moreno pero radicados en otro lado.

¿Es el Parque Industrial II?

Así es, el parque que estaba enteramente abandonado.

¿En el Parque I qué hay?

En el I es un triste ejemplo de lo que vos estás preguntando, diciendo ‘che esto es lo que pasaba’. Un parque de 45 lotes que cuando llegamos nosotros había tres empresas funcionando y 6 obras con distinto grado de avance. La pregunta es por qué, porque nadie les preguntó a la gente cuando venían qué iban a hacer. Podés comprar la tierra, fantástico, firmá acá, pagá las cuotas y nada más.

Volviendo a la familia Prieto y la carrocera en el Parque Industrial II, ¿cómo es el proyecto más amplio?

Y no solamente nos parece que es un proyecto interesante por la familia en si mismo, sino que hay una parte muy importante. Ellos vienen con sus autopartistas, entonces la empresa que le fabrica vidrios que en Tigre está pared de por medio produciendo al lado de ellos, alquilando otro galpón, viene a Moreno a poner su fábrica de vidrios también para abastecerlos a ellos.

¿Por qué no lo hicieron antes? Ya que hablaste con la familia Prieto, ¿te explicaron por qué?

Primero principal el Parque II no estaba disponible.

¿El Parque I sí?

El I lo vendieron abruptamente a quienes tuvieran más cerca, no a qué proyectos….

¿Eso se hizo en la gestión de West y en la de Festa también?

En la gestión de Festa se vendió un solo terreno. Y el terreno que se vendió en la gestión de Festa es una empresa de Moreno que yo había acercado en ese momento…

Vos estuviste en la gestión de Festa.

Estuve 10 meses. Y en su momento no le habían dado mucho lugar, llegado al final de gestión, yo creo que necesitaban hacer caja porque se les estaba quedando sin fondos el parque. Vendieron esa tierra y por es llego al parque en febrero del 2020 sin fondos, el parque no tenía fondos para afrontar obras. Ahora, vendieron un parque completo, no terminaron el parque 1, y no tenían fondos para el parque 2, esa es la parte graciosa. Ahora, no es gracioso, es triste. Las ventas del parque 2 actuales no solamente permiten que con el 30% de esa venta se complete el total de las obras, sino que el 70% de las ventas van a quedar como remanente para el municipio. Los únicos fondos que quedaron de lo anterior nunca se tocaron.

Te pregunto…. ¿del Parque Industrial II se vendió todo?

No todavía, pero hay una proyección de que posiblemente se podría terminar de vender este año, todo con empresas a radicar. Todo con obras para arrancar, hay una cláusula que nunca existió.

Hay una cláusula para que la empresa además de comprar la tierra tenga la obligación de radicarse.

Tiene dos años para radicarse sino se actualiza el precio al valor del mercado de ese momento. Ninguna de las empresas está esperando que se le ejecute esa cláusula, porque todas tienen proyecto. Te dije 2 proyectos nada más hasta ahora, colectivos, vidrios, la familia Taborda que su empresa proveedora de los colectivos, también se radica en el parque. Ya arranco movimiento de suelo, ya va a arrancar a construir su nave, hay otra nave que está ahora en construcción, una empresa de tornillos de Ituzaingó con buen historial pero sin posibilidad de crecimiento por la zona en la que estaba, se muda, está haciendo una nave de 2700 metros, hay otra firma que plegados de metal, es interesante que en Moreno se vienen a fabricar bienes de capital. Encima muchas empresas de Moreno compran en Ituzaingó, y vienen para Moreno. Cooper una empresa que tenía tres locaciones en Capital y en San Martín, las tres empresas las trae a Moreno. Está empezando a hacer trabajos la gente de Gamisé, que hace ropa para bebés Te cuento el último caso que está firmando el lunes, una empresa que se llama Industria Seattle, que hace chalecos antibala y ellos traen en un terreno chico porque la verdad que no necesitan tanto espacio, van a emplear a 120 personas. Hacen chalecos para las fuerzas, ahora ellos se mudan de Boedo, en el medio de Capital, por qué, porque obviamente ellos quieren crecer un poco y no pueden, y qué encontraron en Moreno, esto que vos dijiste y es real. Vías de comunicación, tierras disponible, personal. El 40% de su personal viaja de Moreno para ir a Capital, no va a viajar más.

Entiendo que insistís con la transparencia, ¿por qué?

El hecho de que uno hable de transparencia tiene que plasmarse en la realidad y ¿cómo se es transparente? Yo creo que el instrumento que eligió el intendente West cuando eligió el tema el fideicomiso fue muy acertado porque era la forma en la cual nadie viene a comprarle a Moreno directamente hasta el fideicomiso. Entonces los fondos claramente están autorizados para que el fondo no se vaya a cualquier lado. Lo cual al empresario le sirve mucho. Segunda cuestión, cuando yo digo que hay promoción industrial, yo podría decirlo como lo decía en su momento el intendente anterior, y nunca otorgaron ninguna. West había otorgado algunas promociones industriales, en el medio se cortaron. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos? Tomamos la ordenanza de promoción industrial, revisamos todas las que se habían analizado si pudieron entregar o no y hace poco se entregaron las primeras 4 lo cual ya nos da más credibilidad al momento decir acompañamos con la promoción.

Cuando el concejal Juan Cíccolo hace un nuevo pedido de informes para saber a quién y por cuánto se vendió la tierra del Parque Industrial II, fue una reiteración de la solicitud porque el informe es mensual y eso no aparece. Ya que utilizaste la palabra transparencia, eso no es la declamación sino el hecho que certifique la palabra. ¿Por qué no se hace o no llega al Concejo Deliberante?

El informe cuando se pide originalmente, se entregó un informe de 180 páginas, evidentemente no lo han leído, pero no hay ningún problema. Ahora como hubo un nuevo pedido se está reactualizando el informe.

Ya venció el plazo, eran 10 días hábiles.

En realidad el informe ya está listo. Se está entregando al Concejo Deliberante. Yo te voy a hacer claro en algo, reviso o los informes que se entregaban, el informe tiene números, tiene las actas. En 10 años de parque se hicieron 120 actas y en un año y medio nuestro, se hicieron más de 150 actas. Porque cada acto tiene que tener una respaldatoria, y eso no existía. Ahora la pregunta es ¿por qué el propietario del parque 1 pagaba las cuotas en la oficina del parque? Yo no recibo plata en la oficina del parque, ni de cuotas, ni de mantenimiento ni nada. Entonces cuando ellos me dicen de los informes yo revisé los informes, fotitos de obras sin un sólo número. Nuestro informe, es un informe consistente con todos los números del parque. Primero porque la estructura de fideicomiso nos pide que cada fondo que se mueve por el parque esté justificado. Nosotros no tenemos una chequera, una tarjeta de crédito para poder gastar a gusto. El empresario que quiere venderlo al parque, tiene que pasar por un proceso de lavado de dinero para decir de quién es la empresa, cuáles son los fondos, el origen lícito de lo que vende. Todo esa cuestión en la cual él plantea, yo festejo que se pidan los informes. De hecho le dije al Concejo Deliberante puedo ir yo mensualmente a explicar cada papel. Cuando Juan (Cíccolo) pregunta por qué tierras del parque están en venta inmobiliaria quizá me gustaría preguntarle ¿Sabés qué tierras están a la venta? No las que vendió el presente Consejo de Administración, están las que se vendieron cuando se inició el parque. Que se le vendieron a gente que jamás tuvo proyectos, que me lo han confesado, jamás tuvimos un proyecto simplemente la tierra está a buen precio y aprovechamos para especular. Y ahora las tierras que están en inmobiliarias, son tierras de gente que le compró a funcionarios que lejos de preocuparse por la generación de trabajo en Moreno, se preocuparon porque vender rápido, hacer caja y tener parte en las obras. ¿Hacemos un parque para hacer el parque o para generar empleo?. Hay una parte que yo quiero ser claro, no me toca ser fiscal respecto de toda la parte. Yo creo que hubo mucha ineficiencia, hubo mucha ineptitud al momento de llevar muchos trámites. No puede ser que un trámite de parque lleve 10 años, y yo llego al parque y en 8 meses presento la factibilidad técnica y 3 meses después me aprueban el parque. Yo no soy mago. No tardó 11 meses en hacer algo que se tardaba 10 años. Lo que sí veo que en esa ineptitud, que eso sí lo puedo confirmar, le costó al parque mucha plata. Te lo voy a poner en números. El parque tiene un costo de fideicomiso, el fideicomiso le cuesta al parque $500.000 por mes ¿está mal? no, en realidad está contenido. A Merlo le costaba un millón y medio el mismo fideicomiso, que terminó cerrando su parque y no se avanzó. Pero vamos a los números $500.000 por mes, qué significan 6 millones de pesos por año. Actualizado por la inflación. Y si el parque tiene 10 años ¿qué quiere decir? Que por la ineptitud de cómo se llevó el parque se perdieron 60.000.000 millones solo en la administración del fideicomiso sin contar los consejeros, el corte de pasto, las obras inconclusas y que las obras que estaban cotizadas cuando yo llegué, costaron 1.700.000 dólares según lo que decían los papeles y que esas mismas obra recotizadas costaron 1 millón. ¿Te respondo la pregunta?

