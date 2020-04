0 shares







SIN QUÓRUM NO HAY TRABAJO TELEVISADO –

Acta con la hora: 14:30. Quien conduce el cuerpo falta a la cita. Presente el Secretario Héctor Lafalcé y doce son las firmas que quedan al pie de página:

Concluye el trámite y Prensa del HCD realiza una única nota. Es la presidenta del Bloque Juntos por el Cambio, Claudia Asseff, la que explica por qué la sesión fue para abajo: «En este momento somos doce (12) concejales, ocho (8) del bloque de Juntos por el Cambio y cuatro (4) del Frente de Todos, y el quórum no se dio porque parte del oficialismo no quiere que llamemos al recinto a la Secretaria de Salud, que es el pedido de informe que elaboramos y que fue dictaminado en la Comisión de Salud y Bienestar Social con un dictamen de mayoría donde se la citaba a efecto de que dé explicaciones con respecto a todas las acciones llevadas adelante por el área de su competencia. De público conocimiento los dos (2) fallecimientos que han ocurrido en el geriátrico que estaba radicado en el distrito y la forma en la que vimos en los medios locales y nacionales como la Secretaría de Salud actuó. Queríamos que nos dé informe de cómo se iba llevando adelante los temas y qué pasó puntualmente con estos temas».

Con respecto a la falta de quórum, ¿cuáles son las herramientas que van a intentar buscar para seguir trabajando el tema?

Este proyecto pasó por la comisión, por lo cual tiene legalidad y hay dos (2) dictámenes, uno es el nuestro y otro minoría firmado por tres (3) integrantes del Frente de Todos que llamaban a citación a la Comisión, hoy no dieron el quórum. Había también convenios para votar sobre tablas que tenía que ver sobre lugares de albergues para médicos con camas dentro del distrito, una herramienta que debería de tener el Ejecutivo tampoco fue votado porque no vinieron a la sesión. Nosotros teníamos varios proyectos que también queríamos incorporar sobre tablas, uno tiene que ver con pedido de informes del cementerio municipal, otro para ver cuántos centros o casas de residencia de adultos mayores hay en el distrito y un último para que el Ejecutivo utilicé el artículo que le permite hacer una condonación o una programación de la fase tributaria a los comerciantes, a los monotributistas y a toda aquella persona que ha sufrido por no poder abrir sus lugares de trabajo.